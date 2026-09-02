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Európai Unió

Felpörgött Európa turizmusa az első félévben, meglepő győztest avattak – Németországot már nagy ívben elkerülik a turisták

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Az első félévben 1,7 százalékkal több turista érkezett az Európai Unióba. Az eltöltött vendégéjszakák száma 1,321 milliárd volt. Németország a külföldi turizmus vesztesei közé került.
VG/MTI
2026.09.02, 11:45
Frissítve: 2026.09.02, 13:18

Az előző év azonos időszakának adataihoz képest 1,7 százalékkal emelkedett az uniós tagországok turisztikai szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma 2026 első hat hónapjában – derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat turizmusról szóló gyorstájékoztatójából.

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Hasított Málta turizmusa az első félévben, a külföldiek vitték a prímet / Fotó: Shutterstock

Az uniós statisztikai hivatal jelentése szerint az uniós szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2026 első felében 1,321 milliárd volt, szemben az előző év azonos időszakának adatával, amikor meghaladta az 1,299 milliárdot.

A legnagyobb növekedést (+14,6 százalék) a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák számában az év első felében Írországban jegyezték fel, megelőzve Máltát (+9,9 százalék) és Szlovákiát (+5,9 százalék). A látogatók számának csökkenése pedig Cipruson (-7,7 százalék) és Romániában (-6,7 százalék) volt a legnagyobb.

A vendégéjszakák 48,9 százalékát külföldi látogatók tették ki 2026 első hat hónapjában. A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák legnagyobb arányát a vizsgált időszakban Máltán (95,2 százalék), Cipruson (92,6 százalék) és Luxemburgban (87,7 százalék) regisztrálták. Ezzel szemben a legkevesebb külföldi vendég Németországban (18,5 százalék), Lengyelországban (19,8 százalék) és Romániában (23,0 százalék) töltött éjszakát szálláshelyeken.

A külföldi látogatók által eltöltött vendégéjszakák számának növekedése 2026 első felében az előző év azonos hat hónapjának adataihoz viszonyítva +2,5 százalékos volt, ami majdnem háromszorosa a belföldi látogatók által eltöltött vendégéjszakák száma növekedésének (+0,9 százalék).

Fordulat a magyar turizmusban: kevesebb vendég foglalt szállást, de volt valami furcsa a költésekben

Az Eurostat jelentése szerint 2026 első felében Magyarországon 14 185 941 vendég töltött el éjszakát turisztikai szálláshelyeken, akik közül 6 964 975 volt a belföldi és 7 220 966 külföldi látogató volt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán tette közzé a turisztikai szálláshelyek forgalmának legfrissebb adatait. Ez alapján idén júliusban csaknem 2,5 millió vendéget fogadtak a magyarországi turisztikai szálláshelyek, számuk azonban 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A vendégéjszakák és a bevételek ezzel együtt növekedtek, miközben a Balatonhoz érkező külföldiek száma látványosan visszaesett.

A kereskedelmi szálláshelyeken 870 ezer belföldi vendéget és mintegy 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. A vendégek 64 százalékát szállodák fogadták, ahol 5,8 százalékkal nőtt a belföldi forgalom.

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