Felpörgött Európa turizmusa az első félévben, meglepő győztest avattak – Németországot már nagy ívben elkerülik a turisták

Az előző év azonos időszakának adataihoz képest 1,7 százalékkal emelkedett az uniós tagországok turisztikai szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma 2026 első hat hónapjában – derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat turizmusról szóló gyorstájékoztatójából.

Hasított Málta turizmusa az első félévben, a külföldiek vitték a prímet / Fotó: Shutterstock

Az uniós statisztikai hivatal jelentése szerint az uniós szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2026 első felében 1,321 milliárd volt, szemben az előző év azonos időszakának adatával, amikor meghaladta az 1,299 milliárdot.

A legnagyobb növekedést (+14,6 százalék) a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák számában az év első felében Írországban jegyezték fel, megelőzve Máltát (+9,9 százalék) és Szlovákiát (+5,9 százalék). A látogatók számának csökkenése pedig Cipruson (-7,7 százalék) és Romániában (-6,7 százalék) volt a legnagyobb.

A vendégéjszakák 48,9 százalékát külföldi látogatók tették ki 2026 első hat hónapjában. A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák legnagyobb arányát a vizsgált időszakban Máltán (95,2 százalék), Cipruson (92,6 százalék) és Luxemburgban (87,7 százalék) regisztrálták. Ezzel szemben a legkevesebb külföldi vendég Németországban (18,5 százalék), Lengyelországban (19,8 százalék) és Romániában (23,0 százalék) töltött éjszakát szálláshelyeken.

A külföldi látogatók által eltöltött vendégéjszakák számának növekedése 2026 első felében az előző év azonos hat hónapjának adataihoz viszonyítva +2,5 százalékos volt, ami majdnem háromszorosa a belföldi látogatók által eltöltött vendégéjszakák száma növekedésének (+0,9 százalék).

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Az Eurostat jelentése szerint 2026 első felében Magyarországon 14 185 941 vendég töltött el éjszakát turisztikai szálláshelyeken, akik közül 6 964 975 volt a belföldi és 7 220 966 külföldi látogató volt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán tette közzé a turisztikai szálláshelyek forgalmának legfrissebb adatait. Ez alapján idén júliusban csaknem 2,5 millió vendéget fogadtak a magyarországi turisztikai szálláshelyek, számuk azonban 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A vendégéjszakák és a bevételek ezzel együtt növekedtek, miközben a Balatonhoz érkező külföldiek száma látványosan visszaesett.