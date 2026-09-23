Von der Leyen benyújtotta a számlát Zelenszkijnek: hosszú listát kaptak, nincs több pénz Ukrajnának, ha nem oldják ezt meg azonnal – ezt a találkozót inkább elfelejtené az elnök

Az Európai Unió tisztviselői jelezték, hogy további uniós forrásokra csak akkor számíthat Ukrajna, ha előrelépést mutat az feketegazdaság visszaszorítását, az adóbevételek növelését és az uniós jogszabályokhoz való közeledést célzó új törvények elfogadásában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden, New Yorkban, az ENSZ-ben feszült hangulatú megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – mondta egy, a tárgyalásokat ismerő forrás.

Egyre feszültebb a viszony Ukrajna és európai támogatói között/Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Európát aggasztják Ukrajna növekvő finanszírozási igényei

A Bloomberg beszámolója szerint az ukrán fél aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a tél folyamán tovább eszkalálódhat a háború, miközben a városok védelméhez rendelkezésre álló légvédelmi kapacitások korlátozottak. A forrás szerint az ukránok felháborodtak azon is, hogy az EU egy megállapodás részeként két orosz oligarchával szemben feloldja a szankciókat.

„További védelmi támogatás érkezik. És ahogy a parlamentben, a Verhovna Radában előrehaladnak a reformok, úgy a költségvetési támogatás is növekedni fog”

– írta von der Leyen az X-en a találkozót követően, az ukrán parlamentre utalva. „Ebben a naptári évben még 37 milliárd euró áll rendelkezésünkre.”

A háború kitörése óta eltelt több mint négy év után egyre láthatóbbak a feszültségek Kijev és legfontosabb támogatói között, miközben Ukrajna egy újabb, Oroszország támadásai által sújtott, kemény tél elé néz. Kijev egyre elégedetlenebb amiatt, hogy egyes európai szövetségesei vonakodnak átadni a létfontosságú elfogórakétákat, amelyekkel az ukránok az orosz rakétatámadásokat tudnák kivédeni. Eközben az európai országokat egyre inkább aggasztják Ukrajna növekvő finanszírozási igényei.

Az EU vitatja az ukrán fél által közölt egyes számokat

Ukrajna azt kérte szövetségeseitől, hogy segítsenek betömni egy váratlanul keletkezett, mintegy 26 milliárd eurós (30 milliárd dolláros) költségvetési lyukat, és azt is sürgette, hogy az EU gyorsítsa fel egy 90 milliárd eurós hitel folyósítását. Ezt a támogatást eredetileg arra szánták, hogy Ukrajna a jövő év végéig finanszírozni tudja működését.