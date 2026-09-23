Von der Leyen benyújtotta a számlát Zelenszkijnek: hosszú listát kaptak, nincs több pénz Ukrajnának, ha nem oldják ezt meg azonnal – ezt a találkozót inkább elfelejtené az elnök
Az Európai Unió tisztviselői jelezték, hogy további uniós forrásokra csak akkor számíthat Ukrajna, ha előrelépést mutat az feketegazdaság visszaszorítását, az adóbevételek növelését és az uniós jogszabályokhoz való közeledést célzó új törvények elfogadásában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden, New Yorkban, az ENSZ-ben feszült hangulatú megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – mondta egy, a tárgyalásokat ismerő forrás.
Európát aggasztják Ukrajna növekvő finanszírozási igényei
A Bloomberg beszámolója szerint az ukrán fél aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a tél folyamán tovább eszkalálódhat a háború, miközben a városok védelméhez rendelkezésre álló légvédelmi kapacitások korlátozottak. A forrás szerint az ukránok felháborodtak azon is, hogy az EU egy megállapodás részeként két orosz oligarchával szemben feloldja a szankciókat.
„További védelmi támogatás érkezik. És ahogy a parlamentben, a Verhovna Radában előrehaladnak a reformok, úgy a költségvetési támogatás is növekedni fog”
– írta von der Leyen az X-en a találkozót követően, az ukrán parlamentre utalva. „Ebben a naptári évben még 37 milliárd euró áll rendelkezésünkre.”
A háború kitörése óta eltelt több mint négy év után egyre láthatóbbak a feszültségek Kijev és legfontosabb támogatói között, miközben Ukrajna egy újabb, Oroszország támadásai által sújtott, kemény tél elé néz. Kijev egyre elégedetlenebb amiatt, hogy egyes európai szövetségesei vonakodnak átadni a létfontosságú elfogórakétákat, amelyekkel az ukránok az orosz rakétatámadásokat tudnák kivédeni. Eközben az európai országokat egyre inkább aggasztják Ukrajna növekvő finanszírozási igényei.
Az EU vitatja az ukrán fél által közölt egyes számokat
Ukrajna azt kérte szövetségeseitől, hogy segítsenek betömni egy váratlanul keletkezett, mintegy 26 milliárd eurós (30 milliárd dolláros) költségvetési lyukat, és azt is sürgette, hogy az EU gyorsítsa fel egy 90 milliárd eurós hitel folyósítását. Ezt a támogatást eredetileg arra szánták, hogy Ukrajna a jövő év végéig finanszírozni tudja működését.
Az EU azonban vitatja az ukrán fél által közölt egyes számokat, és azt javasolta, hogy az esetlegesen szükséges további finanszírozást más partnerek – köztük Kanada, Norvégia és Japán – biztosítsák. Zelenszkij újságíróknak azt mondta, hogy a két fél szakértői hét-tíz napon belül ismét találkoznak, hogy folytassák az egyeztetéseket. Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy sikerül megoldást találni.
Zelenszkij szerint az európaiak most először osztották meg vele azt az aggodalmukat, hogy „egyre nagyobb a kockázata annak, hogy Oroszország más európai országokkal szemben is agresszív lépéseket tesz”.
Az amerikai elnökkel, Donald Trumppal folytatott találkozója után Zelenszkij azt mondta, hogy kész egy Oroszországgal kötendő energetikai fegyverszünetre, amely a háború lezárása felé vezető első lépés lehetne – feltéve, hogy Moszkva is leállítja az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat.
Zelenszkij közölte, hogy arra kérte Trumpot, tolmácsolja ezt az álláspontot az orosz félnek, és az ügyben egyeztessen Hszi Csin-ping kínai elnökkel is, mivel szerinte a kínai vezetőnek van befolyása Moszkvára. Trump ezen a héten Washingtonban fogadja Hszit.
Trump arra próbálja rávenni mind Ukrajnát, mind Oroszországot, hogy állítsák le az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Érvelése szerint ezek a csapások hozzájárultak a dízel üzemanyag árának emelkedéséhez az Egyesült Államokban. Az áremelkedés elsősorban azóta következett be, hogy az Egyesült Államok februárban támadásokat indított Irán ellen.
Zelenszkij azt mondta, arra kérte Trumpot, hogy
- a télre biztosítson Ukrajna számára egy Patriot légvédelmi rakétákból álló csomagot,
- illetve adjon engedélyt az elfogórakéták ukrajnai gyártására.
Elismerte, hogy ezekből a rakétákból világszerte hiány van. Hozzátette: bár elsősorban az Egyesült Államokra számítanak, Ukrajna közel-keleti partnereitől is segítséget fog kérni.
Zelenszkij elmondása szerint találkozott az RTX Corp. tulajdonában lévő Raytheon képviselőivel is, akik készek engedélyt adni Ukrajnának arra, hogy saját területén gyártsa ezeket az elfogórakétákat. Az ukrán elnök szerint azonban az ehhez szükséges üzemek legalább egy évig még nem állnak majd készen a termelés megkezdésére.
Zelenszkij annak érdekében, hogy meggyőzze szövetségeseit saját készleteik átadásáról, azt ígérte:
Ukrajna pótolni fogja az átadott elfogórakétákat, amint jövőre működésbe lép a Németországgal közösen létrehozandó gyártóüzem.
Brutális szankcióval büntette meg az oroszokat az EU
Az Európai Unió három évvel meghosszabbítja az Oroszországhoz köthető személyek elleni szankciós lista érvényének időtartamát. Sokáig úgy tűnt, hogy az ügyben nem születik megállapodás, miután Lettország nem volt hajlandó elfogadni, hogy két orosz milliárdos neve is törlésre kerüljön.
Aliser Uszmanov törlését a szankciós listáról Franciaország kezdeményezte. Az uniós diplomaták szerint a francia álláspont összefügg két, Azerbajdzsánban bebörtönzött francia állampolgár ügyével. Sajtóértesülések szerint Párizs és az azeri hatóságok között olyan
háttérmegállapodás született, amelynek része lehet Uszmanov törlése, cserébe pedig Azerbajdzsán szabadon engedné és kegyelemben részesítené a két franciát.
Franciaország ezt a megállapodást hivatalosan nem erősítette meg.