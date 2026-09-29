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Rendkívüli döntés született: az EU nézni se bírja, mit tesz Magyarország Ukrajnával, újabb vétót adtunk Zelenszkijéknek – most már mindenki tudja, hogy Magyar Péter áll a háttérben

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Rendkívüli döntés született: az EU nézni se bírja, mit tesz Magyarország Ukrajnával, újabb vétót adtunk Zelenszkijéknek – most már mindenki tudja, hogy Magyar Péter áll a háttérben

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Magyarország továbbra is blokkol. Sajtóértesülések szerint hazánk nem járult hozzá Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatásához, így a 2. és 3. klaszter megnyitásának előkészületei meghiúsultak. Az ügy érdekessége, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke nemrégiben Magyar Pétert éltette Kijev támogatása miatt.
VG
2026.09.29, 14:58
Frissítve: 2026.09.29, 15:23

Magyarország továbbra is blokkolja Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatását. Ennek eredményeként a 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeinek jóváhagyása nem lehetséges, tehát a két klaszter megnyitásának előkészítése megakadt − értesült az Ukrainszkaja Pravda brüsszeli tudósítója az Európai Unió Tanácsának az EU Tanácsának bővítési munkacsoportja, a COELA ülését követően.

Magyarország blokkolja Ukrajna európai uniós csatlakozását
Magyarország blokkolja Ukrajna európai uniós csatlakozását / Fotó: AFP

Elakadt Ukrajna európai uniós csatlakozásának folyamata

A brüsszeli forrás szerint a tagállamok álláspontja nem változott, így a belső piacról, valamint a versenyképességről és inkluzív növekedésről szóló klaszterek átvilágításának eredményeit nem hagyták jóvá. Ez annak ellenére történt, hogy Vszevolod Csencov, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese a COELA szeptember 22-i ülésén ismertette, országa hogyan teljesíti a csatlakozási tárgyalások keretében vállalt kötelezettségeit.

A COELA legutóbb szeptember 8-án próbálta elfogadni a 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeit, de akkor szintén Magyarország miatt nem sikerült konszenzusra jutni.

A két klaszter átvilágítási eredményeinek jóváhagyási folyamata még 2026 júliusában kezdődött, azonban hazánk július 17-én blokkolta folyamatot, Moldova esetében pedig csak a 3. klaszter megnyitását támogatta. A tagállamok többsége azonban nem fogadott el egy olyan kompromisszumos megoldást, amely szétválasztotta volna a két tagjelölt ország csatlakozási folyamatát.

Érdekes ellentmondás

Manfred Weber, az EPP elnöke a pártcsalád toulouse-i konfrenciáján Magyar Péter kormányfőt éppen az Ukrajnával kapcsolatos ügyekben hozott döntései miatt méltatta.

Ő adta meg a zöld jelzést Ukrajna finanszírozásához, valamint az európai uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez

− fogalmazott a politikus, aki szerint erre csak azután kerülhetett sor, hogy Magyarországon politikai fordulat történt, majd hangsúlyozta, hogy a folyamatban az EPP-nek is kiemelt szerepe van.

Itt nem csupán diplomaták vagy egyes pártok tevékenységéről van szó, hanem rólunk, az Európai Néppártról, amely ilyen nagyszerű, sőt történelmi jelentőségű és európai szintű cselekedeteket visz véghez – legyünk hát büszkék erre

− mondta Manfred Weber.

Ennek ellenére a tárgyalási folyamatok elakadtak, pedig korábban még maga az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha is köszönetet mondott a magyar kormány konstruktív hozzáállásáért. Azt mondta, hogy „új fejezet nyílhat az ukrán-magyar kapcsolatokban, amely a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a közös európai jövőre épülhet”.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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