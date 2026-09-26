Ukrajnának mintegy 52,5 milliárd dollár – mintegy 17 ezer milliárd forint – külső finanszírozásra lesz szüksége 2027-ben az állami költségvetés működésének biztosításához. A szükséges összeg jelentős része azonban egyelőre nincs meg: az ukrán pénzügyminisztérium szerint 32,6 milliárd dollár, mintegy 10 450 milliárd forint finanszírozása jelenleg még nem biztosított.

Jobb, ha leül mindenki: Ukrajna pontosan megmondta, mennyi pénzre van szüksége 2027-ben a háborúra – elképzelése sincs, kiktől szed össze ekkora összeget / Fotó: AFP

Olga Zykova ukrán pénzügyminiszter-helyettes erről Eivind Vad Petersson norvég külügyminiszter-helyettessel tárgyalt. Kijev célja, hogy már most elegendő pénzügyi garanciát szerezzen nemzetközi partnereitől 2027-re, miközben az újabb hitelek és a vissza nem térítendő támogatások között olyan arányt próbál kialakítani, amely nem növeli túlzottan az ország adósságterhét.

A kormány két konkrét lehetőséget is felvetett Norvégiának:

Oslo járuljon hozzá a Világbank SPUR 2.0 mechanizmusához,

illetve 2027-ben is folytassa a költségvetés közvetlen, lehetőleg vissza nem térítendő támogatását, például a PEACE programon keresztül.

Norvégia a teljes körű orosz invázió kezdete óta már több mint 1,2 milliárd dollárt biztosított Ukrajnának a Világbank mechanizmusain keresztül, ebből mintegy 717 millió dollár közvetlen költségvetési támogatás volt.

A több mint 32 milliárd dolláros hiány nagyságrendjét mutatja, hogy az ukrán pénzügyminisztérium néhány nappal korábbi közlése szerint az ország 2026 egészében eddig 31,3 milliárd dollár külső finanszírozást vont be. Vagyis a jövő évre jelenleg még hiányzó összeg önmagában nagyobb, mint amennyi külső forráshoz Ukrajna idén szeptember második feléig hozzájutott.

Közben újabb közel 3 milliárd euró érkezik az EU-tól

Miközben Kijev már a következő év finanszírozását próbálja biztosítani, az Európai Unió Tanácsa újabb közel 3 milliárd euró, mintegy 1090 milliárd forint folyósítását hagyta jóvá Ukrajnának. Ez az Ukrajna-eszköz nyolcadik rendszeres kifizetése, amelyből csaknem 800 millió eurót első alkalommal már az Ukrajnát támogató hitelből finanszíroznak.

A részlethez Ukrajnának tíz újabb reformfeltételt kellett teljesítenie. Kijev eddig a határidőssé vált 95 vállalásból 84-et teljesített, vagyis mintegy 88 százalékuknál teljesítette az előírt célokat.