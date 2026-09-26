Jobb, ha leül mindenki: Ukrajna pontosan megmondta, mennyi pénzre van szüksége 2027-ben a háborúra – elképzelése sincs, kiktől szed össze ekkora összeget
Ukrajnának mintegy 52,5 milliárd dollár – mintegy 17 ezer milliárd forint – külső finanszírozásra lesz szüksége 2027-ben az állami költségvetés működésének biztosításához. A szükséges összeg jelentős része azonban egyelőre nincs meg: az ukrán pénzügyminisztérium szerint 32,6 milliárd dollár, mintegy 10 450 milliárd forint finanszírozása jelenleg még nem biztosított.
Olga Zykova ukrán pénzügyminiszter-helyettes erről Eivind Vad Petersson norvég külügyminiszter-helyettessel tárgyalt. Kijev célja, hogy már most elegendő pénzügyi garanciát szerezzen nemzetközi partnereitől 2027-re, miközben az újabb hitelek és a vissza nem térítendő támogatások között olyan arányt próbál kialakítani, amely nem növeli túlzottan az ország adósságterhét.
A kormány két konkrét lehetőséget is felvetett Norvégiának:
- Oslo járuljon hozzá a Világbank SPUR 2.0 mechanizmusához,
- illetve 2027-ben is folytassa a költségvetés közvetlen, lehetőleg vissza nem térítendő támogatását, például a PEACE programon keresztül.
Norvégia a teljes körű orosz invázió kezdete óta már több mint 1,2 milliárd dollárt biztosított Ukrajnának a Világbank mechanizmusain keresztül, ebből mintegy 717 millió dollár közvetlen költségvetési támogatás volt.
A több mint 32 milliárd dolláros hiány nagyságrendjét mutatja, hogy az ukrán pénzügyminisztérium néhány nappal korábbi közlése szerint az ország 2026 egészében eddig 31,3 milliárd dollár külső finanszírozást vont be. Vagyis a jövő évre jelenleg még hiányzó összeg önmagában nagyobb, mint amennyi külső forráshoz Ukrajna idén szeptember második feléig hozzájutott.
Közben újabb közel 3 milliárd euró érkezik az EU-tól
Miközben Kijev már a következő év finanszírozását próbálja biztosítani, az Európai Unió Tanácsa újabb közel 3 milliárd euró, mintegy 1090 milliárd forint folyósítását hagyta jóvá Ukrajnának. Ez az Ukrajna-eszköz nyolcadik rendszeres kifizetése, amelyből csaknem 800 millió eurót első alkalommal már az Ukrajnát támogató hitelből finanszíroznak.
A részlethez Ukrajnának tíz újabb reformfeltételt kellett teljesítenie. Kijev eddig a határidőssé vált 95 vállalásból 84-et teljesített, vagyis mintegy 88 százalékuknál teljesítette az előírt célokat.
A pénzek az ukrán államháztartás stabilitásának fenntartását, az államigazgatás működését, valamint az ország helyreállítását és modernizációját szolgálják. A mostani döntéssel Norvégia is közvetlenül beszáll az Ukrajna-eszköz finanszírozásába: egymilliárd norvég koronát, mintegy 92 millió eurót biztosít vissza nem térítendő támogatásként. Ezzel Norvégia az első EU-n kívüli ország, amely az eszköz Ukrajna-tervhez kapcsolódó első pilléréhez járul hozzá.
Idén már több mint 17 milliárd eurót fizetett ki az EU
A most jóváhagyott összeg csak egy része az Ukrajnának 2026-ban nyújtott uniós finanszírozásnak. Az Ukrajna-eszközből júniusban már közel 2,8 milliárd eurót folyósítottak Kijevnek, az Ukrajnát támogató hitelből pedig szeptember közepéig 14,9 milliárd eurót fizetett ki az Európai Bizottság. Ebből 3,2 milliárd euró költségvetési támogatás, 11,7 milliárd euró pedig védelmi célú finanszírozás volt.
A két fő központi uniós finanszírozási csatornán keresztül így 2026-ban eddig legalább 17,7 milliárd euró, mintegy 6450 milliárd forint jutott el Ukrajnához.
Viszonyításképpen ez a 2026-os magyar központi költségvetés teljes éves kiadásának csaknem 15 százaléka, és több mint másfélszerese a költségvetési törvényben szereplő 4219 milliárd forintos éves hiánynak.
Az ukrán pénzügyminisztérium saját, szeptemberi összesítése szerint az Ukrajna-eszközön és az Ukrajnát támogató hitelen keresztül az ország idén már mintegy 18 milliárd euróhoz jutott az Európai Uniótól.
Ha a Tanács által most jóváhagyott közel 3 milliárd eurós részletet is folyósítják, az idei közvetlen uniós kifizetések összege tovább emelkedik. Az Ukrajna-eszközből a mostani részlettel együtt 2024 közepe óta már több mint 32 milliárd eurót kapott Ukrajna.