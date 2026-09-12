Ukrajna kőkemény tél elé néz, nincs pénz a költségvetésben, megroppanhat az ellenállás - beismerte a gazdasági miniszter
Ukrajna rendkívül nehéz télre készül, miután az ország infrastruktúrája és kulcsfontosságú exportágazatai elleni fokozódó orosz támadások tovább mélyítik a költségvetési válságot – közölték ukrán tisztviselők szombaton.
Olekszandr Kravcsenko gazdasági miniszter szerint az orosz légicsapások idén eddig közel 10 milliárd dollárnyi kárt okoztak az infrastruktúrában és az állóeszközökben, míg a támadások és a kikötők gyakorlatilag teljes blokádjának szélesebb körű gazdasági hatása a bruttó hazai termék mintegy 1,5 százalékpontjára tehető.
Nagyon nehéz télre számítunk mind a kritikus infrastruktúra szempontjából, amelyet az orosz támadások nap mint nap rombolnak, mind pedig az ország általános gazdasági helyzetét tekintve
– mondta Kravcsenko.
Ukrajna holtponton
„Mindez olyan időszakban történik, amikor a költségvetés és a fiskális mozgástér rendkívül szűk” – mondta befektetők, tisztviselők és diplomaták előtt a kijevi YES konferencián.
Több mint négy és fél évvel az ukrajnai háború kezdete után a frontvonalon zajló harcok nagyrészt holtpontra jutottak, Oroszország és Ukrajna pedig egyre gyakrabban veszi célba egymás logisztikai hálózatait és más gazdasági jelentőségű létesítményeit, hogy gyengítse a másik fél háborús erőfeszítéseit.
Oroszország több mint két hete szinte folyamatosan támadja Kijevet sugárhajtású drónokkal, megzavarva a mindennapi életet, az üzleti tevékenységet és az állami intézmények működését. Moszkva az ország déli régiói elleni légitámadások fokozásával gyakorlatilag blokád alá vonta Ukrajna fekete-tengeri kikötőit is.
Kravcsenko szerint
a blokád miatt mintegy 40 milliárd dollárnyi exportbevétel került veszélybe.
Ukrajna legfontosabb exporttermékeit – a mezőgazdasági termékeket, valamint a vas- és acéltermékeket – a fekete-tengeri kikötőkön keresztül szállítják külföldre.
Elmaradnak a költségvetési bevételek
Miközben az orosz támadások károkat okoznak az infrastruktúrában és az iparban, egyre nagyobb nyomás nehezedik a belföldi költségvetési bevételekre is.
- Az év első nyolc hónapjában a belföldi bevételek 1,35 milliárd dollárral maradtak el a tervezettől, és ennek a kiesésnek a negyede csak augusztusban keletkezett – közölte Rokszolana Pidlasza, a parlament költségvetési bizottságának elnöke.
- Elmondása szerint a háború egyre költségesebbé válik, Ukrajna pedig már nem képes teljes egészében belföldi forrásokból finanszírozni védelmi szükségleteit, ahogyan azt a korábbi években tette.
- Ukrajna az év első nyolc hónapjában mintegy 42 milliárd dollárt költött védelemre, a természetbeni katonai támogatást nem számítva.
- A belföldi bevételekből és a hazai hitelfelvételből ugyanakkor ebben az időszakban mindössze 39 milliárd dollár folyt be – mondta Pidlasza.
Sajnos idén a háború annyira költségessé vált, hogy már a költségek ránk eső részét sem tudjuk fedezni
– mondta a konferencián.
Hozzátette, hogy a háború napi költsége idén mintegy 190 millió dollárra emelkedett a 2024-es 140 millió dollárról. A növekedés hátterében az infláció, a katonai létszám bővítése, az elesett katonák családjainak járó növekvő szociális juttatások, valamint a nagyobb lőszerfelhasználás áll.
Ukrajnának az év végéig további finanszírozási hiánnyal kell szembenéznie védelmi kiadásainak fedezéséhez. A kormány azt vizsgálja, miként csökkenthetné vagy halaszthatná el a nem katonai költségvetési kiadásokat, és további pénzügyi támogatásról tárgyal nyugati partnereivel, egyelőre azonban nem sikerült egyértelmű és gyors megoldást találni.