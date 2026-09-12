Ukrajna kőkemény tél elé néz, nincs pénz a költségvetésben, megroppanhat az ellenállás - beismerte a gazdasági miniszter

Ukrajna rendkívül nehéz télre készül, miután az ország infrastruktúrája és kulcsfontosságú exportágazatai elleni fokozódó orosz támadások tovább mélyítik a költségvetési válságot – közölték ukrán tisztviselők szombaton.

Ukrajna kőkemény tél elé néz / Fotó: AFP

Olekszandr Kravcsenko gazdasági miniszter szerint az orosz légicsapások idén eddig közel 10 milliárd dollárnyi kárt okoztak az infrastruktúrában és az állóeszközökben, míg a támadások és a kikötők gyakorlatilag teljes blokádjának szélesebb körű gazdasági hatása a bruttó hazai termék mintegy 1,5 százalékpontjára tehető.

Nagyon nehéz télre számítunk mind a kritikus infrastruktúra szempontjából, amelyet az orosz támadások nap mint nap rombolnak, mind pedig az ország általános gazdasági helyzetét tekintve

– mondta Kravcsenko.

Ukrajna holtponton

„Mindez olyan időszakban történik, amikor a költségvetés és a fiskális mozgástér rendkívül szűk” – mondta befektetők, tisztviselők és diplomaták előtt a kijevi YES konferencián.

Több mint négy és fél évvel az ukrajnai háború kezdete után a frontvonalon zajló harcok nagyrészt holtpontra jutottak, Oroszország és Ukrajna pedig egyre gyakrabban veszi célba egymás logisztikai hálózatait és más gazdasági jelentőségű létesítményeit, hogy gyengítse a másik fél háborús erőfeszítéseit.

Oroszország több mint két hete szinte folyamatosan támadja Kijevet sugárhajtású drónokkal, megzavarva a mindennapi életet, az üzleti tevékenységet és az állami intézmények működését. Moszkva az ország déli régiói elleni légitámadások fokozásával gyakorlatilag blokád alá vonta Ukrajna fekete-tengeri kikötőit is.

Kravcsenko szerint

a blokád miatt mintegy 40 milliárd dollárnyi exportbevétel került veszélybe.

Ukrajna legfontosabb exporttermékeit – a mezőgazdasági termékeket, valamint a vas- és acéltermékeket – a fekete-tengeri kikötőkön keresztül szállítják külföldre.

Elmaradnak a költségvetési bevételek

Miközben az orosz támadások károkat okoznak az infrastruktúrában és az iparban, egyre nagyobb nyomás nehezedik a belföldi költségvetési bevételekre is.

Az év első nyolc hónapjában a belföldi bevételek 1,35 milliárd dollárral maradtak el a tervezettől, és ennek a kiesésnek a negyede csak augusztusban keletkezett – közölte Rokszolana Pidlasza, a parlament költségvetési bizottságának elnöke.

Elmondása szerint a háború egyre költségesebbé válik, Ukrajna pedig már nem képes teljes egészében belföldi forrásokból finanszírozni védelmi szükségleteit, ahogyan azt a korábbi években tette.

Ukrajna az év első nyolc hónapjában mintegy 42 milliárd dollárt költött védelemre, a természetbeni katonai támogatást nem számítva.

A belföldi bevételekből és a hazai hitelfelvételből ugyanakkor ebben az időszakban mindössze 39 milliárd dollár folyt be – mondta Pidlasza.

Sajnos idén a háború annyira költségessé vált, hogy már a költségek ránk eső részét sem tudjuk fedezni

– mondta a konferencián.