Von der Leyen fejmosása nagyon hatásos: Zelenszkij órák alatt felszámolta az évtizedek óta tartó problémákat, teljesen kiirtotta a korrupciót – újabb eurómilliárdokhoz fér hozzá Ukrajna

Az uniós nagykövetek szeptember 23-i brüsszeli ülésükön megerősítették, hogy Ukrajna sikeresen végrehajtott tíz különböző reformot. Ezzel elhárult az akadály az ország előtt ahhoz, hogy hozzájusson hárommilliárd euró (3,4 milliárd dollár) összegű pénzügyi támogatáshoz – írja a Kyiv Independent.

Ukrajna sikeresen végrehajtott tíz különböző reformot/Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

Az Ukrajna-terv

A megállapodásra néhány órával azután került sor, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Volodimir Zelenszkij elnökkel tárgyalt. Von der Leyen ezen a találkozón arra emlékeztetett, hogy Ukrajna 2026-ban 37 milliárd euró (42 milliárd dollár) összegű támogatást szabadíthat fel, ha végrehajtja a korábban vállalt reformokat. Ezek a változtatások az úgynevezett Ukrajna-terv részét képezik: ez egy olyan reformcsomag, amelyet Kijevnek teljesítenie kell ahhoz, hogy

előrelépjen az uniós csatlakozás felé,

javítsa az állami intézmények működését,

és hozzáférjen az EU pénzügyi támogatásaihoz.

A most jóváhagyott reformok között szerepel a bírák vagyon- és integritási nyilatkozatainak módosítása, egy új villamosenergia-piaci rendszerirányító kijelölése, a nemek közötti bérszakadék csökkentésére kidolgozott terv, valamint a közlekedésbiztonság javítását célzó jogszabályok elfogadása. A reformok sokfélesége jól mutatja, hogy az Ukrajna-terv az élet számos területére kiterjed, ugyanakkor azt is jelzi, hogy még jelentős feladatok állnak Kijev előtt.

Ukrajna reformtempója elmaradt a tervben eredetileg meghatározott ütemezéstől. A most benyújtott támogatási kérelemben azonban olyan reformok is szerepeltek, amelyek már határidőn túl voltak, miközben más vállalásokat a tervezettnél korábban sikerült teljesíteni.

Az Ukrajnára nehezedő nyomás továbbra is jelentős

Volodimir Zelenszkij 27 milliárd dolláros költségvetési hiánnyal számol 2026-ra, miközben az EU újra és újra arra hívja fel a figyelmet, hogy a további reformok végrehajtása újabb forrásokat szabadíthat fel.

Múlt héten Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági ügyekért felelős biztosa, valamint Marta Kos bővítési biztos levélben fordult az ukrán parlamenthez, és a reformok felgyorsítására szólította fel a képviselőket. Emlékeztettek arra, hogy 2026 végéig több mint 20 milliárd euró (23 milliárd dollár) válhat elérhetővé, ha Ukrajna teljesíti az Ukrajna-tervben vállalt valamennyi kötelezettségét, valamint a finanszírozás egy másik eleméhez, a makroszintű pénzügyi támogatáshoz (Macro-Financial Assistance) kapcsolódó feltételeket.

Utóbbi támogatási forma feltételei összhangban vannak azokkal a követelményekkel, amelyeket Ukrajnával szemben egy másik kulcsfontosságú hitelező, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is támaszt.

A két biztos a levélhez egy mellékletet is csatolt, amely pontosan felsorolja a még végrehajtandó 21 reformot. Ezek között szerepel egy korrupcióellenes stratégia kidolgozása, az egyéni vállalkozók áfaadminisztrációjának egyszerűsítése, valamint több, a pénzmosás megelőzését szolgáló szabályozás bevezetése.