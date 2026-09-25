Az oroszok kivégezték az ukrán acélipart, végleg bezár a legnagyobb acélgyár - többen meghaltak a dróncsapásokban

Az ArcelorMittal pénteken közölte, hogy az egymást követő rakétacsapások után nem tudja újraindítani a termelést Ukrajna legnagyobb acélművében. Ez újabb gazdasági csapást jelent az országnak az egyre intenzívebb orosz légitámadások közepette - gyakorlatilag megszűnt az ukrán acélipar.

A zaporizhstali acélmű - sorra kényszerülnek átmeneti vagy végleges leállásra az ukrán acélipar gyárai / Fotó: NurPhoto via AFP

A luxemburgi székhelyű, erős indiai tulajdonosi kötődésű vállalat tájékoztatta az ukrán kormányt, hogy nem lehetséges a „biztonságos és fenntartható” működés, miután öt hét alatt négy támadás érte a délkelet-ukrajnai üzemet. A csapások jelentős károkat okoztak, és öt dolgozó életét vesztette. Az üzem leállítása újabb súlyos csapás Ukrajna acéliparára. A kulcsfontosságú ágazat az ország exportjának 15 százalékát adja, ugyanakkor egyre nagyobb nyomás alatt áll az orosz támadások és Ukrajna legfontosabb kereskedelmi partnere, az Európai Unió által bevezetett korlátozások miatt.

Mély sajnálattal jutottunk arra a következtetésre, hogy már nem tudjuk biztonságosan működtetni az ArcelorMittal Krivij Rih üzemét

– közölte Mauro Longobardo, a leányvállalat vezérigazgatója.

Moszkva a civil infrastruktúrát is támadja

Oroszország az elmúlt hónapokban fokozta az Ukrajna elleni támadásokat, ballisztikus rakétákat és sugárhajtású drónokat is bevetve, amelyek elfogásához az ukrán hadsereg nem rendelkezik elegendő erőforrással.

A célpontok között

vállalatok,

logisztikai hálózatok,

fekete-tengeri kikötői létesítmények és

civil infrastruktúra is szerepelt.

Egy Kijev központját ért pénteki dróntámadásban meghalt egy 14 éves fiú. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadást „teljesen barbárnak és felháborítónak” nevezte. Zelenszkij közlése szerint egy másik csapásban egy ember vesztette életét egy postai létesítménynél a fekete-tengeri Odesszában, míg a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában egy egészségügyi intézményt ért találat, miközben emberek tartózkodtak az épületben.

Oroszország tagadja, hogy szándékosan civileket venne célba a 2022-ben Ukrajna teljes körű orosz inváziójával kezdődött háborúban. Az ENSZ pénteki közlése szerint ukrajnai megfigyelőmissziója szeptemberben legalább 200 civil halálát dokumentálta olyan támadások következtében, amelyek „otthonokat, kórházakat, üzleteket és munkahelyeket” is megrongáltak. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy erői az éjszaka folyamán dróntámadásokat hajtottak végre ukrán hadiipari létesítmények, logisztikai központok, valamint az ukrán fegyveres erők által használt hajók ellen.

Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásokat.

Célpontjai között hadiipari és energetikai létesítmények, valamint nagy online kiskereskedelmi vállalatok is szerepelnek. Kijev célja az orosz bevételek és Moszkva háborús erőfeszítéseinek támogatását biztosító gazdasági háttér gyengítése.