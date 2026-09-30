45 millió dollár minden egyes óráért: így bénítja meg Oroszország az ukrán gazdaságot – ez vezethet a háború végéhez?

Az ukrán gazdaság 45 millió dolláros veszteséget szenved el minden egyes órában, amikor a rakétariadók miatt leállnak a vállalkozások, miközben Oroszország egyre nagyobb erővel támadja az ország gazdasági infrastruktúráját. Kijev új riasztási rendszerrel próbálja elérni, hogy a dróntámadások idején a cégek egy része tovább működhessen, miközben a kormány szerint csak az idei támadások 10 milliárd dollárnyi kárt okoztak az állóeszközökben.

Kijev már nem egyszerűen túlélni akarja az orosz támadásokat, hanem közben működésben is akarja tartani az ukrán gazdaságot / Fotó: Hans Lucas via AFP

Minden egyes óra, amikor a légiriadók miatt leáll az ukrán üzleti élet, mintegy 45 millió dolláros veszteséget okoz a gazdaságnak

– mondta Olekszandr Kravcsenko gazdasági és környezetvédelmi miniszter a Guardiannek. Az orosz támadások közben egyre közvetlenebbül veszélyeztetik a termelést és az áruszállítást: Oroszország ipari létesítményeket, raktárakat, logisztikai központokat és adatközpontokat is támad.

„Ha az emberek bunkerben vannak, az üzlet leáll” – fogalmazott Kravcsenko, aki szerint a szirénák akár napi tíz órán át is szólhatnak. A dolgozók ilyenkor óvóhelyekre vonulnak, a vállalatok pedig kénytelenek felfüggeszteni a működésüket. Ez nem egyszeri kiesést jelent: a támadások miatt a gazdaság nagy része újra és újra leáll, ami a termelést, a szolgáltatásokat és a logisztikát is érinti.

Kijev ezért új, kétszintű riasztási rendszert vezetett be, amelynek célja, hogy a hosszabb támadási időszakok alatt se álljon le teljesen a gazdaság:

a vörös riasztás rakétaveszélyt jelez, ekkor az embereknek óvóhelyre kell vonulniuk;

míg a sárga riasztást drónfenyegetés esetén alkalmazzák, és ez lehetővé teszi, hogy számos vállalkozás tovább működjön.

Kravcsenko szerint sárga riasztás idején a cégek több mint fele folytatja a működését.

A megoldásnak azonban komoly kockázata van. Hétfőn egy orosz sugárhajtású drón a kijevi Nemzeti Tudományos Akadémia épületét találta el sárga riasztás alatt, miközben dolgozók tartózkodtak bent. A támadásban két ember meghalt.

Moszkva megüzente, ez több mint vészjósló: így fog kivérezni Ukrajna, ebben már az EU-ra sem számíthatnak – „Tavaszra semmi sem marad” Az orosz-ukrán háború újabb súlyos csapást mérhet az ukrán gazdaságra: a két legfontosabb acélgyár kiesésével az ország elveszítheti acéltermelésének több mint hetven százalékát. A kieső exportbevételeket a mezőgazdasági kivitel problémái mellett már nehezen tudná ellensúlyozni Kijev. Ez az emberveszteségekkel együtt Ukrajna kivérzéséhez is vezethet tavaszra orosz sajtóértékelések szerint.

A gazdaságot közben nemcsak a kieső munkaórák sújtják. Kravcsenko szerint az orosz támadások az idei évben már mintegy 10 milliárd dollárnyi kárt okoztak az állóeszközökben. A célpontok között acélgyárak, raktárak, logisztikai infrastruktúra és újabban adatközpontok is vannak. A miniszter szerint Oroszország célja, hogy „gyakorlatilag az egész gazdaságot elpusztítsa”.

Amit nem láttunk teljesen előre, az az volt, hogy Oroszország milyen gyorsan fejleszti ki ezeket a sugárhajtású drónokat, és hogy mindent célba vesz velük

– mondta.