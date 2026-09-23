Nagyon megharagudtak az oroszok Magyarországra az ukrán olajtároló megépítése miatt, már a büntetést is megnevezték: leüríthetik a Barátság vezetéket – ide irányíthatják át az olajat belőle

Az RTVI szemléje alapján a szakértő szerint a magyar–ukrán energetikai megállapodás akár „elsütőbillentyűként” is szolgálhatna Oroszország számára. Juskhov úgy véli, hogy Moszkvának nem okozna komoly nehézséget a Magyarországra irányuló szállítások leállítása az ukrán olaj itteni tárolása esetén, mivel az orosz olaj mennyisége szerinte viszonylag csekély. Az így felszabaduló energiahordozókat Oroszország tengeri exporton keresztül más országokba irányíthatná át.

Az orosz olaj magyarországi szállításának leállítását is eredményezheti, ha Magyarországon ukrán olaj tárolására alkalmas létesítmény épülne egy orosz szakértő szerint (illusztráció célú kép)

Fotó: Mol

A Naftogaz már kész projektként beszélt az ukrán olaj magyarországi tárolásáról

A felvetés előzménye, hogy az ukrán Naftogaz Csoport és a magyar Mol szeptember 20-án memorandumot írt alá arról, hogy közösen vizsgálják a Magyarországon, az ukrán–magyar határ közelében létrehozható olajtermék-tároló kapacitások lehetőségét. A megállapodást a Kárpátok Nyolca első csúcstalálkozóján írták alá.

Szerhij Fedorenko, a Naftogaz Ukrajini igazgatóságának megbízott elnöke a memorandum bejelentésekor arról beszélt, hogy az ukrán üzemanyag-infrastruktúrát érő orosz támadások miatt fontos a szállítási útvonalak diverzifikálása, illetve olyan tárolókapacitások létrehozása, amelyek a támadási zónán kívül találhatók.

A Naftogaz szerint a beruházás hosszabb távon növelhetné az ukrán fogyasztók üzemanyag-ellátásának biztonságát, és elősegíthetné a magyar–ukrán határon átnyúló energetikai infrastruktúra fejlesztését.

A bejelentés azonban Magyarországon komoly politikai reakciót váltott ki.

A Mol később jelezte, hogy a memorandumot nem egy már eldöntött beruházásként kell értelmezni. A társaság szerint a megállapodás

egy nemzetközi együttműködési keretbe illeszkedik, amelyben

az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj- és egyéb szénhidrogénkészleteik tárolásában.

A vállalat Magyarországon jelenleg is tárol olyan készleteket, amelyek más uniós, illetve EU-n kívüli országok stratégiai tartalékainak részét képezik.

A Naftogazzal kötött memorandum alapján most a technikai feltételeket, a finanszírozási lehetőségeket, valamint a környezetvédelmi, biztonsági és hatósági előírásokat vizsgálják. A MOL szerint ez a folyamat akár több évig is eltarthat, és jelenleg sem konkrét tervek, sem engedélyek, sem biztosított pénzügyi fedezet nincs a beruházás mögött.