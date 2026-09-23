Nagyon megharagudtak az oroszok Magyarországra az ukrán olajtároló megépítése miatt, már a büntetést is megnevezték: leüríthetik a Barátság vezetéket – ide irányíthatják át az olajat belőle
Az RTVI szemléje alapján a szakértő szerint a magyar–ukrán energetikai megállapodás akár „elsütőbillentyűként” is szolgálhatna Oroszország számára. Juskhov úgy véli, hogy Moszkvának nem okozna komoly nehézséget a Magyarországra irányuló szállítások leállítása az ukrán olaj itteni tárolása esetén, mivel az orosz olaj mennyisége szerinte viszonylag csekély. Az így felszabaduló energiahordozókat Oroszország tengeri exporton keresztül más országokba irányíthatná át.
A Naftogaz már kész projektként beszélt az ukrán olaj magyarországi tárolásáról
A felvetés előzménye, hogy az ukrán Naftogaz Csoport és a magyar Mol szeptember 20-án memorandumot írt alá arról, hogy közösen vizsgálják a Magyarországon, az ukrán–magyar határ közelében létrehozható olajtermék-tároló kapacitások lehetőségét. A megállapodást a Kárpátok Nyolca első csúcstalálkozóján írták alá.
Szerhij Fedorenko, a Naftogaz Ukrajini igazgatóságának megbízott elnöke a memorandum bejelentésekor arról beszélt, hogy az ukrán üzemanyag-infrastruktúrát érő orosz támadások miatt fontos a szállítási útvonalak diverzifikálása, illetve olyan tárolókapacitások létrehozása, amelyek a támadási zónán kívül találhatók.
A Naftogaz szerint a beruházás hosszabb távon növelhetné az ukrán fogyasztók üzemanyag-ellátásának biztonságát, és elősegíthetné a magyar–ukrán határon átnyúló energetikai infrastruktúra fejlesztését.
A bejelentés azonban Magyarországon komoly politikai reakciót váltott ki.
A Mol később jelezte, hogy a memorandumot nem egy már eldöntött beruházásként kell értelmezni. A társaság szerint a megállapodás
- egy nemzetközi együttműködési keretbe illeszkedik, amelyben
- az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj- és egyéb szénhidrogénkészleteik tárolásában.
A vállalat Magyarországon jelenleg is tárol olyan készleteket, amelyek más uniós, illetve EU-n kívüli országok stratégiai tartalékainak részét képezik.
A Naftogazzal kötött memorandum alapján most a technikai feltételeket, a finanszírozási lehetőségeket, valamint a környezetvédelmi, biztonsági és hatósági előírásokat vizsgálják. A MOL szerint ez a folyamat akár több évig is eltarthat, és jelenleg sem konkrét tervek, sem engedélyek, sem biztosított pénzügyi fedezet nincs a beruházás mögött.
Vagyis a magyar olajtársaság értelmezése szerint egyelőre arról van szó, hogy megvizsgálják, van-e lehetőség egy ilyen projekt megvalósítására.
Magyar Péter szerint nem lesz olajtároló Magyarországon
A bejelentést követő hullámok azonban nem álltak meg ezen a ponton. Mint megírtuk, Magyar Péter miniszterelnök hétfőn egyértelműen közölte:
a beruházás nem valósulhat meg Magyarországon a Tisza-kormány idején.
A parlamentben arról beszélt, hogy az ukrán olajtároló sem a magyar–ukrán határon, sem az ország más részén nem épülhet meg.
A kormányfő azt is kifogásolta, hogy a Mol a tárgyalások során nem vonta be a kormányzatot. Ez különösen fontos kérdéssé vált annak fényében, hogy a magyar állam ismét jelentős, mintegy 25 százalékos részesedéssel rendelkezik a Molban.
A miniszterelnök jelezte, hogy a jövőben a Mol vezetésétől a kormánnyal összehangoltabb működést vár.
Budapest az orosz energiahordozóktól is függ
Az orosz szakértő által felvetett esetleges olajembargó azért is lenne érzékeny kérdés, mert Magyarország továbbra is jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól.
A moszkvai értékelés szerint ugyanakkor az ukrán olajtároló ügye önmagában nem feltétlenül jelentene azonnali kereskedelmi szakítást. Juskhov szerint inkább egy olyan lépés lehetne, amely tovább rontaná a Budapest és Moszkva közötti kapcsolatokat.
Az orosz szakértő állítása természetesen nem jelent hivatalos orosz kormányzati döntést vagy bejelentést arról, hogy Oroszország leállítaná a Magyarországra irányuló olajszállításokat.
Jelenleg egy energetikai szakértő által felvetett lehetséges válaszlépésről van szó.
A vita közben egyelőre az is kérdéses, hogy egyáltalán lesz-e mit leállítani: a Naftogaz konkrét beruházásként kommunikálta a magyarországi tárolókapacitások létrehozását, míg a Mol szerint még csak az előkészítés legkorábbi szakaszában járnak, és a megvalósításról nincs végleges döntés.