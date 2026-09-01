Ukrajna óriásit kockáztat: kulcsfontosságú jogszabály bukott el a parlamentben, 4 milliárd eurót engedett ki a kezéből Kijev – az IMF sem várhat a végtelenségig

Ukrajna idén mintegy 30 milliárd dollárnyi külső támogatásra számít, ám a pénzek folyósításához szükséges vállalások egy részét Kijev továbbra sem teljesítette. Az IMF és az Európai Unió újabb milliárdjai kerülhetnek veszélybe, miután az ukrán parlament nem fogadta el az egyik fontos adótörvényt.

Már nemcsak a háború, hanem a finanszírozás biztosítása is komoly problémát jelent az ukrán államnak / Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Ukrajna ismét súlyos pénzügyi kockázattal néz szembe, miközben az ország egyre nagyobb mértékben szorul külső támogatásra. Az IMF ezen a héten felülvizsgálati missziót küldött Kijevbe, hogy értékelje az ország hitelprogramjának teljesítését,

ám közben az ukrán parlament elbukott egy olyan törvényt, amely a nemzetközi hitelezőkkel vállalt kötelezettségek között szerepel.

Kijev idén mintegy 30 milliárd dollárnyi támogatást vár partnereitől. A parlamenti ülés kezdetén a kormány egyik vezető tisztségviselője azonban arra figyelmeztetett: a szükséges döntések egy részét még nem hozták meg, és az Ukrajna által vállalt kötelezettségek teljesítése sem történt meg maradéktalanul. Ha ezeket nem rendezik, az ország jelentős pénzügyi kockázatokkal nézhet szembe.

A problémát most tovább súlyosbítja, hogy a képviselők nem szavazták meg a külföldről érkező kisebb értékű csomagok megadóztatását. A javaslat szerint a jelenlegi 150 eurós értékhatár alatt érkező küldeményekre is adót vetettek volna ki. Az intézkedés évente mintegy 10 milliárd hrivnya, azaz több mint 220 millió dollár bevételt hozhatott volna az államnak.

Az ukrán parlament nemet mondott

A törvény elfogadásához 226 szavazatra lett volna szükség, ám mindössze 194 képviselő támogatta. Nem derült ki azonnal, hogy a többiek közül hányan szavaztak ellene, illetve hányan maradtak távol az ülésről.

A csomagküldés megadóztatása ugyanakkor komoly társadalmi vitát váltott ki. A parlament egyes képviselői attól tartanak, hogy az új teher tovább növelné a háború miatt már így is megemelkedett megélhetési költségeket. Mások szerint viszont az intézkedés éppen a hazai vállalkozásokat segítené, mivel visszafogná az olcsó külföldi termékek beáramlását.