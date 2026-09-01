Ukrajna óriásit kockáztat: kulcsfontosságú jogszabály bukott el a parlamentben, 4 milliárd eurót engedett ki a kezéből Kijev – az IMF sem várhat a végtelenségig
Ukrajna idén mintegy 30 milliárd dollárnyi külső támogatásra számít, ám a pénzek folyósításához szükséges vállalások egy részét Kijev továbbra sem teljesítette. Az IMF és az Európai Unió újabb milliárdjai kerülhetnek veszélybe, miután az ukrán parlament nem fogadta el az egyik fontos adótörvényt.
Ukrajna ismét súlyos pénzügyi kockázattal néz szembe, miközben az ország egyre nagyobb mértékben szorul külső támogatásra. Az IMF ezen a héten felülvizsgálati missziót küldött Kijevbe, hogy értékelje az ország hitelprogramjának teljesítését,
ám közben az ukrán parlament elbukott egy olyan törvényt, amely a nemzetközi hitelezőkkel vállalt kötelezettségek között szerepel.
Kijev idén mintegy 30 milliárd dollárnyi támogatást vár partnereitől. A parlamenti ülés kezdetén a kormány egyik vezető tisztségviselője azonban arra figyelmeztetett: a szükséges döntések egy részét még nem hozták meg, és az Ukrajna által vállalt kötelezettségek teljesítése sem történt meg maradéktalanul. Ha ezeket nem rendezik, az ország jelentős pénzügyi kockázatokkal nézhet szembe.
A problémát most tovább súlyosbítja, hogy a képviselők nem szavazták meg a külföldről érkező kisebb értékű csomagok megadóztatását. A javaslat szerint a jelenlegi 150 eurós értékhatár alatt érkező küldeményekre is adót vetettek volna ki. Az intézkedés évente mintegy 10 milliárd hrivnya, azaz több mint 220 millió dollár bevételt hozhatott volna az államnak.
Az ukrán parlament nemet mondott
A törvény elfogadásához 226 szavazatra lett volna szükség, ám mindössze 194 képviselő támogatta. Nem derült ki azonnal, hogy a többiek közül hányan szavaztak ellene, illetve hányan maradtak távol az ülésről.
A csomagküldés megadóztatása ugyanakkor komoly társadalmi vitát váltott ki. A parlament egyes képviselői attól tartanak, hogy az új teher tovább növelné a háború miatt már így is megemelkedett megélhetési költségeket. Mások szerint viszont az intézkedés éppen a hazai vállalkozásokat segítené, mivel visszafogná az olcsó külföldi termékek beáramlását.
A pénzügyi bizottság vezetője ennél is súlyosabb következményeket vázolt. Danylo Hetmancev ukrán képviselő a Bloombergnek nyilatkozva elmondta, hogy a törvény elbukásának ára mintegy 4 milliárd euró lehet az Európai Unió és az IMF oldaláról. A pontos összeg alapját nem részletezte, az azonban egyértelmű, hogy a következő támogatási részletek sorsa az IMF mostani felülvizsgálatától is függ.
A pénzügyi katasztrófa nem a sarkon áll, hanem már itt van a szobában
– fogalmazott Hetmancev a szavazás után.
A háború elhúzódásával Ukrajna költségvetési helyzete folyamatosan romlik. Oroszország eközben fokozta támadásait az ukrán városok és kritikus infrastruktúra ellen, ami újabb károkat okoz a vállalkozásoknak és a gazdaságnak. Kijevben kedden már a hatodik egymást követő napon jelentettek orosz csapásokat.
Az IMF mostani vizsgálata ezért különösen fontos:
- Kijevnek egyszerre kell bizonyítania, hogy képes teljesíteni a reformprogram vállalásait;
- miközben a háborús kiadások miatt folyamatosan újabb külső forrásokra van szüksége.
A hitelezőitől érkező pénzek nélkül az ukrán állam finanszírozási helyzete gyorsan tovább romolhat.
A mostani parlamenti kudarc ráadásul nem elszigetelt eset. Az uniós forrásokhoz és Ukrajna európai integrációjához szükséges reformok közül több korábban is megrekedt, így Kijevnek egyre nehezebb egyszerre megfelelnie a nemzetközi partnerek elvárásainak és kezelnie a háború miatt kialakult belső társadalmi feszültségeket.
A tét ezért jóval nagyobb annál, mint hogy bevezetik-e a külföldi csomagok adóját. A kérdés az, hogy Ukrajna képes-e időben teljesíteni azokat a vállalásokat, amelyekhez a következő milliárdok folyósítását kötik. Ha nem, Kijevnek nemcsak a háborúval, hanem egyre súlyosabb finanszírozási válsággal is szembe kell néznie.
Ukrajna EU-csatlakozása körül is egyre több akadály merül fel, miközben a korrupcióellenes reformok több ponton megrekedtek. A Kijev által nem teljesített reformok az uniós források felszabadítását és az uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladását is nehezíthetik.
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