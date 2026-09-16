Ursula Von der Leyen nagyot mondott Kanadáról: az uniós tagállamokat is váratlanul érte a terv – senki sem tudja, mit jelent ez a gyakorlatban

Az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetéről szóló strasbourgi beszédében jelentette be, hogy az Európai Unió megvizsgálja Kanada társult tagságának lehetőségét. Ursula von der Leyen azzal indokolta a kezdeményezést, hogy Európának sürgősen újra kell gondolnia nemzetközi partnerségeit, és olyan globális koalíciókat kell létrehoznia, amelyek erősítik a demokratikus országok ellenálló képességét.

Az uniós tagságról az Európai Tanácsnak is meghatározó szerepe van dönteni, miközben jelenleg nem létezik az EU-ban „társult tagságnak” nevezett hivatalos konstrukció / Fotó: AFP

A Politico ugyanakkor három, névtelenséget kérő diplomatára hivatkozva azt írja, hogy a bejelentés váratlanul érte a tagállami kormányokat. A lap szerint a nemzeti fővárosokat a beszéd előtt nem kérték fel arra, hogy jóváhagyják az elképzelést. Ez azért is lényeges, mert az uniós tagságról az Európai Tanácsnak is meghatározó szerepe van dönteni, miközben jelenleg nem létezik az EU-ban „társult tagságnak” nevezett hivatalos konstrukció.

„Senki sem tudja igazán, hogy ez mit jelent” – mondta a lapnak az egyik diplomata, aki az elmúlt napokban részt vett a Bizottság és a tagállamok Kanada jövőbeli szerepéről folytatott egyeztetéseiben. Hozzátette: Ottawa iránt alapvetően kedvező a hangulat, a tagállamok azonban előbb a részleteket szeretnék látni.

Kanada társult tagsága komoly akadályokba ütközhet

Egy másik diplomata szerint elképzelhető, hogy Kanada az Ukrajnának, Moldovának és Georgiának kínált mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodáshoz hasonló konstrukciót kapjon. Ennél szorosabb gazdasági vagy politikai integráció mögött azonban szerinte nincs megfelelő tagállami felhatalmazás.

A Politico harmadik forrása szerint egy tényleges társult tagsági státuszhoz az EU alapszerződéseinek módosítására is szükség lehetne, amit a diplomata a jelenlegi támogatottság mellett „lehetetlennek” nevezett.

A szorosabb integráció ráadásul érzékeny gazdasági kérdések sorát hozná felszínre. Ilyen Kanada hazai termékeket előnyben részesítő „Made in Canada” politikája, amely problémákat vethet fel az uniós egységes piac szabályaival kapcsolatban. Szintén vitás terület lehet az európai és a kanadai acélipar versenye, az EU-ból érkező autók adóztatása, az európai alkoholtermékek behozatalának korlátozása, valamint a génmódosított mezőgazdasági termékek eltérő szabályozása.