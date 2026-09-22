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adóemelés
Németország
António Costa
uniós költségvetés

Rádörrentek az EU vezérére a németek – nagy pénzről van szó: "elvesztette a kapcsolatát a valóssággal"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Berlin szerint ideje szembenézni a valósággal, és nem új uniós bevételekkel betömni a költségvetési lyukakat. António Costa ezzel szemben az új saját forrásokat tartja kulcsfontosságúnak az uniós büdzsé megőrzéséhez.
VG
2026.09.22, 17:07

Németország élesen bírálta António Costát az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről zajló vita miatt. Az uniós költségvetés mérete és az új közös uniós adók bevezetése körül egyre mélyebb a konfliktus a tagállamok között. A német kormány akkor "harap", amikor épp hatalmas belpolitikai feszültséget okoz a gazdaságpolitikát keményen kritizáló radikális jobboldali AfD előretörése a tartományi választásokon – hiába határoztak el a kormánypártok hatalmas új kiadásokat már tavaly. 

Costa, Merz, EU, Németország uniós
Több száz milliárd eurós vita feszíti a blokkot, Németország pedig már az Európai Tanács elnökét is támadja az uniós költségvetés miatt / Fotó: AFP /  AFP

Éles szóváltás alakult ki Németország és az Európai Tanács elnöke, António Costa között az Európai Unió következő hétéves költségvetése miatt. Gunther Krichbaum német Európa-ügyi miniszter kedden Brüsszelben úgy fogalmazott, hogy Costa legutóbbi nyilatkozatai „nem túl hasznosak”, és nagyobb realizmust sürgetett az uniós büdzsé körüli tárgyalásokon.

A német politikus ennél jóval keményebben is fogalmazott. Újságíróknak nyilatkozva kijelentette:

Fel kell tenni a kérdést, hogy Costa úr mostanra teljesen elvesztette-e a kapcsolatot a valósággal.

Krichbaum szerint a tagállami költségvetések rendkívüli nyomás alatt vannak, ezért az EU-nak is figyelembe kell vennie a pénzügyi korlátokat.

A vita középpontjában az Európai Bizottság csaknem 2000 milliárd eurós, a következő hétéves időszakra szóló költségvetési javaslata áll. Costa a Politicónak adott interjújában arról beszélt, hogy új közös uniós bevételek, úgynevezett saját források bevezetésére lenne szükség ahhoz, hogy elkerüljék a jelentős kiadáscsökkentéseket, és kordában tartsák a tagállamok Brüsszelnek fizetendő hozzájárulásait.

Berlin és több észak-európai ország azonban éppen az ellenkező irányba indulna. Ezek az államok nettó befizetők, vagyis több pénzt utalnak az uniós költségvetésbe, mint amennyit abból visszakapnak. Szerintük a következő büdzséből több száz milliárd eurót kellene lefaragni, és az új uniós adók nem jelenthetnek alternatívát a kiadások csökkentésére.

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A német álláspont szerint egyszerűen nincs korlátlanul rendelkezésre álló pénz. Krichbaum úgy fogalmazott, hogy „a nemzeti költségvetések óriási nyomás alatt vannak”, és mindenki tudja, hogy „nem nőhet a pénz a végtelenségig”.

A tárgyalások következő fontos állomása október eleje lehet. Az EU soros elnökségét betöltő Írország olyan új tárgyalási dokumentumot készít elő, amelyben a tagállamok álláspontját és kompromisszumkészségét is megpróbálják összefoglalni. 

A legnehezebb kérdések között a kiadáscsökkentések és az új saját források szerepelnek.

Costa az októberi európai tanácsi ülés után veszi át a tárgyalások irányítását. Az elmúlt hónapban 25 uniós fővárost keresett fel, hogy feltérképezze a tagállamok álláspontját. A körút azonban nem hozott közelebb mindenkit a kompromisszumhoz: a következő uniós költségvetésről szóló vita már most komoly törésvonalat rajzol ki a nettó befizetők és a nagyobb uniós büdzsét támogatók között.

Hamarosan jönnek az új uniós adók – António Costa európai körútja után elárulta, mit lehet tudni róluk

Az Európai Tanács elnöke az össze uniós tagállam vezetőjét felkereste. António Costa még idén elfogadhatják az új EU-s költségvetést, de még akad tennivaló az új adók kapcsán.

 

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