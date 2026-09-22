Rádörrentek az EU vezérére a németek – nagy pénzről van szó: "elvesztette a kapcsolatát a valóssággal"

Németország élesen bírálta António Costát az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről zajló vita miatt. Az uniós költségvetés mérete és az új közös uniós adók bevezetése körül egyre mélyebb a konfliktus a tagállamok között. A német kormány akkor "harap", amikor épp hatalmas belpolitikai feszültséget okoz a gazdaságpolitikát keményen kritizáló radikális jobboldali AfD előretörése a tartományi választásokon – hiába határoztak el a kormánypártok hatalmas új kiadásokat már tavaly.

Több száz milliárd eurós vita feszíti a blokkot, Németország pedig már az Európai Tanács elnökét is támadja az uniós költségvetés miatt / Fotó: AFP / AFP

Éles szóváltás alakult ki Németország és az Európai Tanács elnöke, António Costa között az Európai Unió következő hétéves költségvetése miatt. Gunther Krichbaum német Európa-ügyi miniszter kedden Brüsszelben úgy fogalmazott, hogy Costa legutóbbi nyilatkozatai „nem túl hasznosak”, és nagyobb realizmust sürgetett az uniós büdzsé körüli tárgyalásokon.

A német politikus ennél jóval keményebben is fogalmazott. Újságíróknak nyilatkozva kijelentette:

Fel kell tenni a kérdést, hogy Costa úr mostanra teljesen elvesztette-e a kapcsolatot a valósággal.

Krichbaum szerint a tagállami költségvetések rendkívüli nyomás alatt vannak, ezért az EU-nak is figyelembe kell vennie a pénzügyi korlátokat.

A vita középpontjában az Európai Bizottság csaknem 2000 milliárd eurós, a következő hétéves időszakra szóló költségvetési javaslata áll. Costa a Politicónak adott interjújában arról beszélt, hogy új közös uniós bevételek, úgynevezett saját források bevezetésére lenne szükség ahhoz, hogy elkerüljék a jelentős kiadáscsökkentéseket, és kordában tartsák a tagállamok Brüsszelnek fizetendő hozzájárulásait.

Berlin és több észak-európai ország azonban éppen az ellenkező irányba indulna. Ezek az államok nettó befizetők, vagyis több pénzt utalnak az uniós költségvetésbe, mint amennyit abból visszakapnak. Szerintük a következő büdzséből több száz milliárd eurót kellene lefaragni, és az új uniós adók nem jelenthetnek alternatívát a kiadások csökkentésére.

Berlin: nem lehet tovább hizlalni az uniós költségvetést

A német álláspont szerint egyszerűen nincs korlátlanul rendelkezésre álló pénz. Krichbaum úgy fogalmazott, hogy „a nemzeti költségvetések óriási nyomás alatt vannak”, és mindenki tudja, hogy „nem nőhet a pénz a végtelenségig”.