Rádörrentek az EU vezérére a németek – nagy pénzről van szó: "elvesztette a kapcsolatát a valóssággal"
Németország élesen bírálta António Costát az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről zajló vita miatt. Az uniós költségvetés mérete és az új közös uniós adók bevezetése körül egyre mélyebb a konfliktus a tagállamok között. A német kormány akkor "harap", amikor épp hatalmas belpolitikai feszültséget okoz a gazdaságpolitikát keményen kritizáló radikális jobboldali AfD előretörése a tartományi választásokon – hiába határoztak el a kormánypártok hatalmas új kiadásokat már tavaly.
Éles szóváltás alakult ki Németország és az Európai Tanács elnöke, António Costa között az Európai Unió következő hétéves költségvetése miatt. Gunther Krichbaum német Európa-ügyi miniszter kedden Brüsszelben úgy fogalmazott, hogy Costa legutóbbi nyilatkozatai „nem túl hasznosak”, és nagyobb realizmust sürgetett az uniós büdzsé körüli tárgyalásokon.
A német politikus ennél jóval keményebben is fogalmazott. Újságíróknak nyilatkozva kijelentette:
Fel kell tenni a kérdést, hogy Costa úr mostanra teljesen elvesztette-e a kapcsolatot a valósággal.
Krichbaum szerint a tagállami költségvetések rendkívüli nyomás alatt vannak, ezért az EU-nak is figyelembe kell vennie a pénzügyi korlátokat.
A vita középpontjában az Európai Bizottság csaknem 2000 milliárd eurós, a következő hétéves időszakra szóló költségvetési javaslata áll. Costa a Politicónak adott interjújában arról beszélt, hogy új közös uniós bevételek, úgynevezett saját források bevezetésére lenne szükség ahhoz, hogy elkerüljék a jelentős kiadáscsökkentéseket, és kordában tartsák a tagállamok Brüsszelnek fizetendő hozzájárulásait.
Berlin és több észak-európai ország azonban éppen az ellenkező irányba indulna. Ezek az államok nettó befizetők, vagyis több pénzt utalnak az uniós költségvetésbe, mint amennyit abból visszakapnak. Szerintük a következő büdzséből több száz milliárd eurót kellene lefaragni, és az új uniós adók nem jelenthetnek alternatívát a kiadások csökkentésére.
Berlin: nem lehet tovább hizlalni az uniós költségvetést
A német álláspont szerint egyszerűen nincs korlátlanul rendelkezésre álló pénz. Krichbaum úgy fogalmazott, hogy „a nemzeti költségvetések óriási nyomás alatt vannak”, és mindenki tudja, hogy „nem nőhet a pénz a végtelenségig”.
A tárgyalások következő fontos állomása október eleje lehet. Az EU soros elnökségét betöltő Írország olyan új tárgyalási dokumentumot készít elő, amelyben a tagállamok álláspontját és kompromisszumkészségét is megpróbálják összefoglalni.
A legnehezebb kérdések között a kiadáscsökkentések és az új saját források szerepelnek.
Costa az októberi európai tanácsi ülés után veszi át a tárgyalások irányítását. Az elmúlt hónapban 25 uniós fővárost keresett fel, hogy feltérképezze a tagállamok álláspontját. A körút azonban nem hozott közelebb mindenkit a kompromisszumhoz: a következő uniós költségvetésről szóló vita már most komoly törésvonalat rajzol ki a nettó befizetők és a nagyobb uniós büdzsét támogatók között.
Hamarosan jönnek az új uniós adók – António Costa európai körútja után elárulta, mit lehet tudni róluk
Az Európai Tanács elnöke az össze uniós tagállam vezetőjét felkereste. António Costa még idén elfogadhatják az új EU-s költségvetést, de még akad tennivaló az új adók kapcsán.