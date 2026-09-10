Németországba ment az EU csúcsvezetője az AfD választási sikere után: egyből arról beszélt, hogy új uniós adókat kell kivetni – 66 milliárd eurót szedne be Brüsszel

Új uniós adók bevezetésével csökkentené a tagállamokra nehezedő terheket António Costa, az Európai Tanács elnöke. A Politico beszámolója szerint Costa azzal próbálja megtörni a következő hétéves uniós költségvetés körül kialakult patthelyzetet, hogy a közös kassza nagyobb részét új, közvetlen uniós bevételi forrásokból töltené fel, így kevesebb pénzt kellene a nemzeti költségvetésekből Brüsszelbe utalni.

Merz kemény álláspontot képvisel az uniós költségvetetés bevételeit illetően/Fotó: Anadolu via AFP

Kevesebb mint négy hónap maradt az EU 2028-2034-es költségvetéséről szóló megállapodás informális határidejéig. Costa szerint az új uniós bevételi források lehetővé tennék a tagállami hozzájárulások csökkentését. Ez különösen fontos Németországnak, amely a portál szerint az uniós költségvetés mintegy negyedét finanszírozza. – Nem kérhetünk többet a tagállamoktól. Új saját forrásokat kell teremtenünk, hogy megvédjük a nemzeti költségvetéseket – jelentette ki Costa Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján. Hozzátette: valamennyi nemzeti költségvetést tiszteletben kell tartani.

Merz több száz milliárd eurót vágna

Costa három nappal azután látogatott Berlinbe, hogy a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) történelmi, fölényes győzelmet aratott a szász-anhalti tartományi választáson. Ahogy korábbi cikkünkben összegeztük, az AfD-sikere miatt kialakult politikai földrengés könnyen maga alá temetheti a szövetségi szintű reformokat. A német gazdaság vezető szereplői attól tartanak, hogy a választási eredmény politikai bénultsághoz vezet Berlinben. Közben az AfD már Elon Muskkal is együttműködne, és különleges gazdasági övezetet hozna létre Kelet-Németországban.

A Politiconak nyilatkozó több uniós diplomata szerint az euroszkeptikus párt sikere tovább keményítheti Merz álláspontját az uniós költségvetési tárgyalásokon. A német kancellár Costa mellett állva ismételten azt követelte, hogy „több száz milliárd euróval” csökkentsék az Európai Bizottság csaknem kétezer milliárd eurós költségvetési javaslatát. Merz szerint a költségvetés növelése egyszerűen megfizethetetlen, mert a számlát végső soron az európai adófizetőknek kell állniuk.