Németországba ment az EU csúcsvezetője az AfD választási sikere után: egyből arról beszélt, hogy új uniós adókat kell kivetni – 66 milliárd eurót szedne be Brüsszel
Új uniós adók bevezetésével csökkentené a tagállamokra nehezedő terheket António Costa, az Európai Tanács elnöke. A Politico beszámolója szerint Costa azzal próbálja megtörni a következő hétéves uniós költségvetés körül kialakult patthelyzetet, hogy a közös kassza nagyobb részét új, közvetlen uniós bevételi forrásokból töltené fel, így kevesebb pénzt kellene a nemzeti költségvetésekből Brüsszelbe utalni.
Kevesebb mint négy hónap maradt az EU 2028-2034-es költségvetéséről szóló megállapodás informális határidejéig. Costa szerint az új uniós bevételi források lehetővé tennék a tagállami hozzájárulások csökkentését. Ez különösen fontos Németországnak, amely a portál szerint az uniós költségvetés mintegy negyedét finanszírozza. – Nem kérhetünk többet a tagállamoktól. Új saját forrásokat kell teremtenünk, hogy megvédjük a nemzeti költségvetéseket – jelentette ki Costa Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján. Hozzátette: valamennyi nemzeti költségvetést tiszteletben kell tartani.
Merz több száz milliárd eurót vágna
Costa három nappal azután látogatott Berlinbe, hogy a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) történelmi, fölényes győzelmet aratott a szász-anhalti tartományi választáson. Ahogy korábbi cikkünkben összegeztük, az AfD-sikere miatt kialakult politikai földrengés könnyen maga alá temetheti a szövetségi szintű reformokat. A német gazdaság vezető szereplői attól tartanak, hogy a választási eredmény politikai bénultsághoz vezet Berlinben. Közben az AfD már Elon Muskkal is együttműködne, és különleges gazdasági övezetet hozna létre Kelet-Németországban.
A Politiconak nyilatkozó több uniós diplomata szerint az euroszkeptikus párt sikere tovább keményítheti Merz álláspontját az uniós költségvetési tárgyalásokon. A német kancellár Costa mellett állva ismételten azt követelte, hogy „több száz milliárd euróval” csökkentsék az Európai Bizottság csaknem kétezer milliárd eurós költségvetési javaslatát. Merz szerint a költségvetés növelése egyszerűen megfizethetetlen, mert a számlát végső soron az európai adófizetőknek kell állniuk.
Costa ezzel szemben azzal érvelt, hogy az uniós szintű adókra – az úgynevezett saját forrásokra – azért van szükség, hogy olyan közös európai politikákat lehessen finanszírozni, mint a védelem és a versenyképesség, amelyeket az egyes nemzeti kormányok önállóan nem tudnak kezelni.
Évi 66 milliárd eurót vártak az új forrásoktól
Az Európai Tanács portugál elnöke korábban már jelezte, hogy az október 15-i uniós csúcstalálkozón szeretné leszűkíteni a lehetséges új adók körét azokra, amelyek elfogadhatók lehetnek a tagállami kormányok számára. Az Európai Bizottság tavaly júliusi javaslata szerint az új saját forrásokból évente 66 milliárd euró bevétel származhatna.
Több mint egyévnyi tárgyalás után azonban az uniós kormányok eddig csak két javasolt teherben állapodtak meg.
- Az egyik a külföldi szennyezőket érintő karbonvámhoz kapcsolódik,
- a másik pedig a be nem gyűjtött elektronikai hulladék után fizetendő hozzájárulás.
A POLITICO szerint a két forrásból együttesen évente mintegy 20 milliárd euró bevétel várható, vagyis jóval kevesebb annál a 66 milliárd eurónál, amellyel az Európai Bizottság eredeti javaslata számolt.
Magyar Péter is elmondta a kéréseit
Antonio Costa múlt heti budapesti látogatásán találkozott Magyar Péterrel és Orbán Anitával. Magyar Péter a találkozón jelezte: csak olyan megállapodást tudnak támogatni, amely a magyar emberek és vállalatok érdekeit szolgálja, miközben Budapest a napi egymillió eurós bírság ügyének rendezését és a határvédelem európai elismerését is sürgeti.