Áll a bál Brüsszelben: levelet írtak a fukar országok Ursula von der Leyennek – Magyarországnak is nagyon fájhat az új uniós költségvetés, ha bejön a németek terve

Az EU nettó befizetői „több százmilliárd eurós” vágást követelnek a következő uniós költségvetés kiadási oldalából. Mások – köztük azok az országok, amelyek a legtöbbet nyerhetnek a forrásokból – a kiadások növelését szeretnék.

Hatalmas a nyomás von der Leyenen, az uniós költségvetés sorsa a tét / Fotó: AFP

Áll a bál Brüsszelben: levelet írtak a fukar országok Ursula von der Leyennek – nagyon fájhat Magyarországnak is a németek terve

Az Európai Bizottság új hatásköröket szeretne a bevételek közvetlen, uniós szintű adók révén történő beszedésére; a lehetséges források között

az e-cigaretták,

a vape-termékek és

a kriptovaluta-tranzakciók is szerepelnek.

A gazdag uniós tagállamok (a fukarok) egy csoportja azt követeli, hogy jelentősen faragják le az EU következő hosszú távú költségvetését, miközben diplomaták és tisztviselők azon dolgoznak, hogy az év végéig megállapodás szülessen.

A Politico által megismert levélben Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia, Svédország és Finnország vezetői azt kérik, hogy a költségvetés következő tervezetét „több százmilliárd euróval csökkentsék”, amikor azt az Európai Unió Tanácsának soros, hat hónapos elnökségét betöltő Írország előterjeszti.

A következő, 2028-ban életbe lépő hétéves többéves pénzügyi keret az agrártámogatásoktól kezdve a védelmi programokon és az infrastrukturális beruházásokon át a szegényebb régióknak juttatott támogatásokig számos terület uniós kiadásait meghatározza. Az Európai Bizottság közel 2 ezer milliárd eurós költségvetést javasolt.

Sok nettó befizető – vagyis azok az országok, amelyek többet fizetnek be az uniós költségvetésbe, mint amennyit onnan visszakapnak – ugyanakkor csökkenteni szeretné saját hozzájárulását. Mások, köztük azok az országok, amelyek a legtöbbet nyerhetnek az uniós forrásokból, a kiadások növelését szeretnék. Hat országunk önmagában a tagállami hozzájárulások csaknem 40 százalékát finanszírozza.

Bár a nettó befizetők összességében kisebbségben vannak, a teljes finanszírozási teher mintegy háromnegyedét ők viselik

– áll a levélben. A költségvetés jelenlegihez képest nominálisan 60 százalékos növelése szerintük „egyszerűen nem reális”.