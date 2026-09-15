Hihetetlen: az USA először ismerte el, hogy űrfegyvereket telepített – „Válasz Oroszországnak és Kínának”

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy már rendelkezik a világűrbe telepített fegyverekkel, ezzel első alkalommal ismerte el hivatalosan ilyen eszközök hadrendbe állítását – írta a BBC.

Az amerikai döntés hátterében elsősorban Kína és Oroszország rohamosan fejlődő katonai űrképességei állnak / Fotó: Frame Stock Footage

Az amerikai hadsereg új eszközeit elsősorban az ellenséges műholdas rendszerek működésének megzavarására tervezték. Ezek nem a hagyományos értelemben vett, lövedékeket vagy rakétákat használó fegyverek: elektronikus úton képesek beavatkozni más országok műholdas kommunikációjába.

A lépés ugyanakkor fontos határvonalat jelent az űr katonai felhasználásában, hiszen az Egyesült Államok korábban nem ismerte el nyilvánosan, hogy fegyvereket telepített volna közvetlenül a világűrbe.

Oroszország és Kína miatt lépett Amerika

Az amerikai döntés hátterében elsősorban Kína és Oroszország rohamosan fejlődő katonai űrképességei állnak. Washington egyre nagyobb fenyegetésként tekint arra, hogy riválisai egy konfliktus során megpróbálhatják megbénítani azokat a műholdakat, amelyektől az amerikai hadsereg kommunikációja, navigációja és hírszerzése is függ.

Az Egyesült Államok ezért az elmúlt években jelentősen felgyorsította saját katonai űrprogramjának fejlesztését.

A BBC beszámolója szerint az amerikai Space Force egyik új rendszere olyan műholdakból áll, amelyek rádiófrekvenciás jelek segítségével képesek zavarni az ellenfél kommunikációs műholdjait. A rendszer célja, hogy szükség esetén megakadályozza az ellenséges erőket a műholdas kommunikáció használatában.

Az amerikai fél hangsúlyozza, hogy a technológia hatása visszafordítható: nem semmisíti meg fizikailag a célba vett műholdat, hanem ideiglenesen akadályozza annak működését.

Új szintre lépett az űrfegyverkezés

A fejlesztések mögött az a felismerés áll, hogy egy modern háborúban a műholdak már kulcsfontosságú katonai infrastruktúrának számítanak. A GPS-alapú navigációtól és a precíziós fegyverektől kezdve a kommunikáción és a hírszerzésen át számos katonai rendszer függ az űrben működő eszközöktől.

Kína az elmúlt években gyors ütemben bővítette katonai műholdflottáját, miközben műholdak megsemmisítésére vagy működésük akadályozására alkalmas technológiákat is fejlesztett. Oroszország szintén rendelkezik műholdellenes képességekkel.

Washington attól tart, hogy egy nagyhatalmi konfliktus esetén az amerikai műholdak az első célpontok között lehetnének.

Az amerikai bejelentés ezért egyben azt is jelzi, hogy a nagyhatalmak közötti katonai verseny egyre látványosabban terjed ki a Föld körüli pályára. A világűr így már nem csupán a felderítés, a kommunikáció és a navigáció terepe, hanem egy esetleges jövőbeli konfliktus önálló hadszínterévé is válhat.