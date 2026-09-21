Ursula von der Leyen oldhatja meg a magyarok dízelproblémáját: sokkal durvábban belenyúlhat az árakba, mint Magyar Péter az 5000 forinttal – új gázolajszabályok léphetnek életbe Európában

Az üzemanyagárak meredek emelkedése és az egyre szűkülő olajpiaci kínálat miatt Emmanuel Macron beavatkozásokat sürget. Az elnök francia sajtóértesülések szerint arra kéri Ursula von der Leyent, hogy lazítson az üzemanyagokra vonatkozó, szigorú uniós szabályokon, a termelés felgyorsítása érdekében.

Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron / Fotó: AFP

A francia államfő javaslatai között szerepel többek között az üzemanyagok minőségére vonatkozó európai szabványok lazítása, a gázolajhoz kevert bioüzemanyag arányának növelése, valamint a fosszilis energiahordozók importjára vonatkozó szigorúbb szabályok bevezetésnek elhalasztása is.

Emmanuel Macron levele Ursula von der Leyenhez

A francia elnök a feszült geopilitikai helyzet következtében kialakult energiaválságot aggasztónak nevezte és pesszemista sorokban foglalta össze az aktualitásokat.

A Hormuzi-szoros 2026 márciusa óta tartó, csaknem teljes lezárása az elmúlt hónapokban a globális olajkínálat szűküléséhez és a szénhidrogén szénhidrogén-szállítások jelentős átrendezéséhez vezetett

− fogalmazott Emmanuel Macron, aki szerint a világ olajkészletei több mint 500 millió hordóval csökkentek.