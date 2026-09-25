Erre várt Kapitány István, Ursula von der Leyen megadta neki a zöld jelzést: viszlát, orosz gáz, ez most már biztos – az egész világ előtt jelentette be az Európai Bizottság elnöke

Ursula von der Leyen részt vett az ENSZ klímaügyi ülésén, ahol felszólalásában kijelentette, hogy az Európai Unió 2027-re teljesen leválik az orosz földgázról.

Ursula von der Leyen / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy míg korábban az Unió földgázfelhasználásának 45 százalékát orosz forrásokból fedezte, mára a diverzifikáció miatt teljesen más a helyzet.

Ursula von der Leyen felvázolta a terveit

Ursula von der Leyen beszédében kitért a Hormuzi-szorost érintő háborúra, amely információi szerint eddig 90 milliárd euró többletköltséget okozott az Európai Uniónak, mivel az importált fosszilis energiahordozók ára ennyivel magasabb volt.

Anélkül, hogy egyetlen molekulával is több energiához jutottunk volna

− hangsúlyozta a Bizottság elnöke, aki szerint Európa villamosenergia-termelésének már 70 százaléka megújuló és nukleáris energiából származik.

Ursula von der Leyen arról is beszélt, hogy a megújuló energiaforrások iránti kereslet dinamikusan növekszik, Európa pedig hatalmas mennyiségű kiaknázatlan lehetőséggel rendelkezik ezen a téren. Véleménye szerint ennek oka, hogy az energiarendszerek még nem integráltak kellő mértékben ahhoz, hogy a rendelkezésre álló kapacitásokat ki lehessen használni.

Az Európai Unióban tavaly több mint 80 gigawattnyi megújulóenergia-kapacitást telepítettek, ugyanakkor ennek hatszorosa vár arra, hogy csatlakozzon a hálózathoz

− mondta a politikus.

Az Európai Bizottság elnöke ezért a hálózatfejlesztések felgyorsítását, valamint energiatárolási kapacitások kiépítését sürgette. Erre azért van szükség, hogy a villamosenergia-rendszer képes legyen kiegyensúlyozni a szél- és napenergia termelésének ingadozásait.

Az EU célja, hogy 2040-re megduplázza a villamos energia részarányát az energiafelhasználásban, amellyel évente 260 milliárd euróval csökkenhetne a fosszilis energiahordozók importjának költsége − közölte Ursula von der Leyen.

Rámutatott arra is, hogy Európa az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 6 százalékáért felel, ugyanakkor a globális átlagnál kétszer gyorsabban melegszik. Ennek okán javasolta a kibocsátáskereskedelmi rendszerek kiterjesztését, valamint hogy 2030-ig duplázzák meg az energiahatékonyság növelésének ütemét, valamint háromszorozzák meg a megújulóenergia-kapacitásokat.