Ursula von der Leyen az erőről beszél, eközben napokon belül megbukhat Friedrich Merz – a német sajtó már keselyűként köröz a kancellár felett

„Uniónk helyzete erősebb, mint valaha, ugyanakkor bizonytalanabbnak is tűnhet, mint valaha" – ezzel kezdte évértékelő beszédét Strasbourgban, az Európai Parlament ülésén szerdán reggel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Ugyanakkor a német lapok arról cikkeztek, hogy innen 586,5 kilométerre, a berlini Konrad-Adenauer-Hausban megbukhat a kancellár egy pártülésen, amely vasárnap 17 órakor kezdődik.

Ursula von der Leyen erős Európáról beszél, közben Friedrich Merz a bukás szélére került Fotó: Anadolu via AFP

Friedrich Merz kevesebb mint másfél éve kormányozza az Európai Unió legnagyobb befolyású és gazdasági erejű országát. Tavaly tavasszal úgy érkezett a hatalomba, mint a hanyatló európai és német gazdaság megmentője, kofferjében egy akkora költekezési programmal, amilyet a német újraegyesítés óta nem láttunk.

Még hivatalba lépése előtt keresztülvitte az adósságfék módosítását, amely a védelmi kiadások nagy részét kivette a korlát alól, és létrehozott egy 500 milliárd eurós, 12 évre szóló infrastruktúra-alapot. A kincstári optimizmus mellé azonban állandó kísérőül szegődtek a figyelmeztetések, hogy évtizedek óta késő reformokat is be kell pótolnia, ha vissza akarja fordítani a hanyatlást.

Most a bukás szélére került, több mint két és fél évvel a következő német szövetségi és európai parlamenti választás előtt, miközben Ursula von der Leyen saját hatalmának soha nem látott koncentrálására készül.

Két német – Ursula von der Leyen, és a fonákja: Friedrich Merz

A közvetlen kiváltó ok: Szász-Anhaltban két hete győzött a tartományi választáson a hagyományos pártok által "karanténban" tartott radikális jobboldali AfD. Merz kormányzó CDU-jának ülésén pedig már a most vasárnapi berlini és mecklenburg–elő-pomerániai voksolás előzetes eredményeit értékelhetik: az AfD előretörése várható, akár földcsuszamlásszerű formában.

Ami ezt súlyosabbá teszi, az egy tartós ok: a reformokról a CDU és bajor szövetségese, a CSU rég nem tud dűlőre jutni a szociáldemokrata partnerrel, akiknek a kormányát úgy váltották le, hogy az SPD-t bevették a koalícióba.

Már a szász-anhalti fiaskó után megnövekedett a nyomás Merzen, hogy az AfD előrenyomulását megtörendő kezdjen osztogatásba, és megtört a kancellár korábbi ellenállása is az üzemanyagok drágulását kompenzáló hangulatjavító intézkedések bevezetése iránt.

Ezzel azonban nincs vége a belpolitikai átrendeződés hatásainak, az egyöntetű vélemények szerint ugyanis ilyne körülmények között még nehezebb lesz megegyezni a német gazdaságot új alapokra helyező reformokról. Parkolópályára kerülhet például a szavazók számára fájdalmasnak ígérkező nyugdíjreform.