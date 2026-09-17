Ursula von der Leyen minden eddiginél nagyobb támogatást nyújtana Ukrajnának: nagy segítség ez Zelenszkijnek a tél előtt

Az elmúlt időszakban nehéz helyzetbe került az ukrán légvédelem. Moszkva egyre gyorsabb és halálosabb fegyvereket alkalmaz, amelyek elfogása nehéz és költséges. Oroszország a csapásmérő drónjai nagy részét már sugárhajtóművekkel szereli fel, így azok komoly veszélyt jelentenek a téli időszak előtt. A problémára megoldást jelenthet, amennyiben Ursula von der Leyen szerdai ígéretei megvalósulnak és az Európai Unió a következő hónapokban soha nem látott mértékű támogatást nyújt Volodimir Zelenszkij kormányának.

Ursula von der Leyen segíthet Volodmir Zelenszkij kormányának / Fotó: NurPhoto via AFP

Ursula von der Leyen víziója

Az Európai Bizottság elnöke szerint sem az észak-koreai rakéták, sem az orosz drónok nem törik meg Ukrajna ellenállását, ezért a közelgő tél előtt Európának minden eddiginél nagyobb támogatást kell biztosítania. Meg kell erősíteni a háborúban álló ország légvédelmét, humanitárius segítséget kell nyújtani, valamint biztosítani kell az ország energiaellátását.

A politikus arról is beszámolt, hogy az Európai Unió szeptemberben hagyta jóvá először Patriot légvédelmi rakéták beszerzését, amelyeket sürgősen le kell szállítani.

Ugyanakkor közösen csökkentenünk kell az egyetlen beszállítótól való függésünket is. Ezért Ukrajnával közösen egy kedvező árú, moduláris rakétavédelmi rendszer kifejlesztését tervezzük

− mondta von der Leyen, majd hozzátette, hogy ennek az együttműködésnek a központi eleme a Freyja.

Hangsúlyozta azt is, hogy ez csupán a kezdet, mivel a SAFE-program fennmaradó forrásaiból ukrán vállalatokkal közös projektek indulnak.

Ursula von der Leyen évértékelőjében kijelentette azt is, hogy fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást és szigorítani a szankciókat. Értékelése szerint ezek az intézkedések „fájdalmasak” Moszkvának és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne lehessen megkerülni őket.

A Freyja-projekt

Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta Ukrajna az Európai Unióval közösen fejlesztene rakétavédelmi rendszert, amely 2027 közepére készülhet el. A projektet irányító Davyd Aloian, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács helyettes titkára szerint rendkívül szoros határidőkkel dolgoznak és a ambiciózus céljaik vannak: a jövő év első felére el kell készülnie a prototípusnak.