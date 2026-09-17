Ursula von der Leyen minden eddiginél nagyobb támogatást nyújtana Ukrajnának: nagy segítség ez Zelenszkijnek a tél előtt
Az elmúlt időszakban nehéz helyzetbe került az ukrán légvédelem. Moszkva egyre gyorsabb és halálosabb fegyvereket alkalmaz, amelyek elfogása nehéz és költséges. Oroszország a csapásmérő drónjai nagy részét már sugárhajtóművekkel szereli fel, így azok komoly veszélyt jelentenek a téli időszak előtt. A problémára megoldást jelenthet, amennyiben Ursula von der Leyen szerdai ígéretei megvalósulnak és az Európai Unió a következő hónapokban soha nem látott mértékű támogatást nyújt Volodimir Zelenszkij kormányának.
Ursula von der Leyen víziója
Az Európai Bizottság elnöke szerint sem az észak-koreai rakéták, sem az orosz drónok nem törik meg Ukrajna ellenállását, ezért a közelgő tél előtt Európának minden eddiginél nagyobb támogatást kell biztosítania. Meg kell erősíteni a háborúban álló ország légvédelmét, humanitárius segítséget kell nyújtani, valamint biztosítani kell az ország energiaellátását.
A politikus arról is beszámolt, hogy az Európai Unió szeptemberben hagyta jóvá először Patriot légvédelmi rakéták beszerzését, amelyeket sürgősen le kell szállítani.
Ugyanakkor közösen csökkentenünk kell az egyetlen beszállítótól való függésünket is. Ezért Ukrajnával közösen egy kedvező árú, moduláris rakétavédelmi rendszer kifejlesztését tervezzük
− mondta von der Leyen, majd hozzátette, hogy ennek az együttműködésnek a központi eleme a Freyja.
Hangsúlyozta azt is, hogy ez csupán a kezdet, mivel a SAFE-program fennmaradó forrásaiból ukrán vállalatokkal közös projektek indulnak.
Ursula von der Leyen évértékelőjében kijelentette azt is, hogy fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást és szigorítani a szankciókat. Értékelése szerint ezek az intézkedések „fájdalmasak” Moszkvának és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne lehessen megkerülni őket.
A Freyja-projekt
Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta Ukrajna az Európai Unióval közösen fejlesztene rakétavédelmi rendszert, amely 2027 közepére készülhet el. A projektet irányító Davyd Aloian, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács helyettes titkára szerint rendkívül szoros határidőkkel dolgoznak és a ambiciózus céljaik vannak: a jövő év első felére el kell készülnie a prototípusnak.
Mivel Ukrajna légvédelmi képességei jelneleg az amerikai Patriot-rendszerektől függenek, ezért a háborúban álló országnak fontos lenne a diverzifikáció. Kijev korábban azt is közölte, hogy kész a Freyja-program rendelkezésére bocsátani egy indítóberendezést és egy elfogórakétát is.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban úgy fogalmazott, hogy ezek már csak tesztelésre várnak, és reményei szerint a rendszer egy éven belül működőképessé lehet.
A projektben részt vevő európai partnerektől Ukrajna elsősorban fejlett technológiákat vár:
- korszerű radarokat,
- érzékelőket, valamint
- rakétairányítási és vezérlési szakértelmet.
A kezdeményezéshez eddig olyan jelentős védelmi ipari szereplők csatlakoztak, mint az Eurosam – amely a francia–olasz SAMP/T elfogórendszert gyártja –, valamint a Leonardo, a Thales és a svéd Saab.
A Freyja egyik legfontosabb eleme az úgynevezett nyílt rendszerarchitektúra lesz. A cél egy olyan rugalmas konstrukció kialakítása, amelyben az egyes országok saját fejlesztésű technológiáikat is beilleszthetik a közös rendszerbe. Aloian szerint a projekt logikája hasonló a Lego építőelemeihez: különböző gyártók és országok különböző rendszerelemei kapcsolódhatnak egymáshoz.
A mérnökök szerint ennek a megközelítésnek köszönhetően olcsóbb és jövőbiztosabb lehet a rendszer az amerikai Patriotnál.
A projekt finanszírozására külön szervezet vagy finanszírozási alap létrehozását is fontolgatják, mivel ez biztosíthatná a fejlesztés hosszú távú stabilitását.
Ukrajna nehéz helyzetben van
Az orosz sugárhajtású drónok megjelenése komoly veszélyt jelent Ukrajna számára a téli időszak előtt. Amennyiben Kijev nem lesz képes hatékony módszert találni a védekezésre, akkor az ország energetikai infrastruktúrája hatalmas nyomás alá kerülhet. Jelenleg elsősorban vadászgépek és légvédelmi rakéták nyújtanak védelmet az újabb típusú Geranyokkal szemben, azonban ezek alkalmazása jóval költségesebb, mint a drón előállítása.
Több tucat ukrán vállalattal együtt keressük az olcsón és nagy mennyiségben gyártható megoldásokat, különösen a sugárhajtású drónok elfogására. Egyes rendszereket már harci körülmények között tesztelnek
− mondta korábban Jevhenyij Hmara ukrán védelmi miniszter Ukrajna szövetségeseinek találkozóján.
Országa szorult helyzetével Volodimir Zelenszkij elnök is tisztában van. A politikus pénteken arról beszélt, hogy minden eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítani a légvédelemre, valamint hangsúlyozta, hogy bővíteni kell az orosz drónok elleni képességeket, mivel
Oroszország tökéletesíti a gyilkolás eszköztárát.
Az is problémát jelent, hogy amennyiben az ukrán légvédelem a ballisztikus és cirkálórakéták ellen bevethető eszközöket a drónok elfogására alkalmazza, az gyorsan kimerítheti ezen készleteket.
A Politico forrásai szerint már több mint 60 ukrán hadiipari vállalat dolgozik olyan eszközök fejlesztésén, amelyek alkalmazhatók sugárhajtású drónok ellen.