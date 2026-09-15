Ha veszélyesnek tartják, évekre megtilthatja Kína az állampolgárai számára, hogy elhagyják az országot: a beutazó turisták 5 évet is kaphatnak
Kína kedden változtatott a ki- és beutazásra vonatkozó jogszabályokon. A kínai állampolgárok általában szabadon utazhatnak külföldre − például a hidegháború egyes időszakaival ellentétben −, azonban a kormány régóta figyelemmel követi azoknak a személyeknek a mozgását, akiket nemzetbiztonsági kockázatnak tekint.
A kínai Államtanács 841. számú rendeletét, amely 2026. szeptember 15-én lépett hatályba Li Csiang miniszterelnök júliusban írta alá.
Kína már korábban közölte, hogy szigorodnak a ki- és beutazás szabályai
Kína júliusban ismertette az új szabályokat. A döntést elsősorban a technológiai import és export szigorúbb szabályozásával indokolták, mivel bizonyos ismeretek engedély nélküli kivitele nemzetbiztonsági érdekeket sérthet.
Az új rendelet lehetővé teszi, hogy jogsértő magtartás esetén a hatóságok a kínai állampolgárokat hat hónaptól három évig terjedő kiutazási tilalommal szankcionálják. Ez azokra is vonatkozik, akik külföldi útjuk során követnek el jogsértést, majd ezt követően térnek vissza az országba.
A külföldi állampolgárok esetében pedig egytől öt évig terjedő időszakra tagadhatják meg a belépést, amennyiben vízumkérelmükben valótlan nyilatkozatot tesznek.
A magáncélú külföldi utazások korlátozása magas rangú kormányzati tisztviselők és bizonyos állami vállalatok vezetői esetén már korábban is bevett gyakorlat volt. A Reuters beszámolója szerint 2023-ban egyre szigorodtak ezek a korlátozások, valamint az érintett személyeket és kapcsolataikat külföldi útjaik során fokozott ellenőrzés alá vonták.
Külföldi kormányok szintén több olyan esetről számoltak be, amikor állampolgáraiktól megtagadták a Kínából történő kilépés jogát, gyakran valamilyen biztonsági vizsgálatra hivatkozva.
Nemzetközi feszültségek
A múlt hónapban az Egyesült Államok jogellenesen fogva tartottnak minősítette Min Zint, a Mianmarral foglalkozó szakértőt. Zin amerikai állampolgár, akit a hatóságok júniusban vettek őrizetbe, mivel a hatóságok álláspontja szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent − írta a Reuters.
Az új szabályok hatálybalépését követően Tajvan arra figyelmeztette lakosait, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, ha Kínába utaznak.
Peking a tajvaniakat kínai állampolgároknak tekinti.
Sen Jou-csung, Tajvan Kína-politikáért felelős egyik vezetője szerint az új szabályok legitimálják azokat a korábbi határellenőrzési gyakorlatokat, amelyeknek eddig nem volt megfelelő jogalapjuk, és egyúttal növelik a végrehajtó szervek mérlegelési jogkörét.
Hétfői nyilatkozatában aggályosnak nevezte, hogy a rendelet indoknak minősíti az exportellenőrzési, valamint a technológiai importra és exportra vonatkozó szabályok megsértését. Véleménye szerint ez különösen érzékenyen érinti a technológiai szektorban dolgozó tajvaniakat.
Kína ezzel szemben azt állítja, hogy az új szabályozás erősebb jogi védelmet biztosít a tajvaniak számára.