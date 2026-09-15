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Kína
Tajvan
nemzetbiztonság
utazás
új szabályok

Ha veszélyesnek tartják, évekre megtilthatja Kína az állampolgárai számára, hogy elhagyják az országot: a beutazó turisták 5 évet is kaphatnak

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Új rendelet lépett hatályba Kínában. Az ázsiai ország eddig is szigorú feltételekhez kötötte állampolgárainak mozgását, azonban ezek most módosultak. A mai naptól megvonhatják a kiutazás jogát azoktól, akik megsértik a technológiai importra és exportra vonatkozó szabályokat
VG
2026.09.15, 20:10
Frissítve: 2026.09.15, 22:26

Kína kedden változtatott a ki- és beutazásra vonatkozó jogszabályokon. A kínai állampolgárok általában szabadon utazhatnak külföldre − például a hidegháború egyes időszakaival ellentétben −, azonban a kormány régóta figyelemmel követi azoknak a személyeknek a mozgását, akiket nemzetbiztonsági kockázatnak tekint.

Kína szigorított a ki- és beutazás szabályain
Kína szigorított a ki- és beutazás szabályain Fotó: Mehaniq

A kínai Államtanács 841. számú rendeletét, amely 2026. szeptember 15-én lépett hatályba Li Csiang miniszterelnök júliusban írta alá.

Kína már korábban közölte, hogy szigorodnak a ki- és beutazás szabályai

Kína júliusban ismertette az új szabályokat. A döntést elsősorban a technológiai import és export szigorúbb szabályozásával indokolták, mivel bizonyos ismeretek engedély nélküli kivitele nemzetbiztonsági érdekeket sérthet.

Az új rendelet lehetővé teszi, hogy jogsértő magtartás esetén a hatóságok a kínai állampolgárokat hat hónaptól három évig terjedő kiutazási tilalommal szankcionálják. Ez azokra is vonatkozik, akik külföldi útjuk során követnek el jogsértést, majd ezt követően térnek vissza az országba.

A külföldi állampolgárok esetében pedig egytől öt évig terjedő időszakra tagadhatják meg a belépést, amennyiben vízumkérelmükben valótlan nyilatkozatot tesznek.

A magáncélú külföldi utazások korlátozása magas rangú kormányzati tisztviselők és bizonyos állami vállalatok vezetői esetén már korábban is bevett gyakorlat volt. A Reuters beszámolója szerint 2023-ban egyre szigorodtak ezek a korlátozások, valamint az érintett személyeket és kapcsolataikat külföldi útjaik során fokozott ellenőrzés alá vonták.

Külföldi kormányok szintén több olyan esetről számoltak be, amikor állampolgáraiktól megtagadták a Kínából történő kilépés jogát, gyakran valamilyen biztonsági vizsgálatra hivatkozva.

Nemzetközi feszültségek

A múlt hónapban az Egyesült Államok jogellenesen fogva tartottnak minősítette Min Zint, a Mianmarral foglalkozó szakértőt. Zin amerikai állampolgár, akit a hatóságok júniusban vettek őrizetbe, mivel a hatóságok álláspontja szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent − írta a Reuters.

Az új szabályok  hatálybalépését követően Tajvan arra figyelmeztette lakosait, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, ha Kínába utaznak.

Peking a tajvaniakat kínai állampolgároknak tekinti.

Sen Jou-csung, Tajvan Kína-politikáért felelős egyik vezetője szerint az új szabályok legitimálják azokat a korábbi határellenőrzési gyakorlatokat, amelyeknek eddig nem volt megfelelő jogalapjuk, és egyúttal növelik a végrehajtó szervek mérlegelési jogkörét.

Hétfői nyilatkozatában aggályosnak nevezte, hogy a rendelet indoknak minősíti az exportellenőrzési, valamint a technológiai importra és exportra vonatkozó szabályok megsértését. Véleménye szerint ez különösen érzékenyen érinti a technológiai szektorban dolgozó tajvaniakat.

Kína ezzel szemben azt állítja, hogy az új szabályozás erősebb jogi védelmet biztosít a tajvaniak számára.

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