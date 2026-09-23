Deviza
EUR/HUF364,96 +0,84% USD/HUF320,51 +1,38% GBP/HUF424,81 +0,72% CHF/HUF388,35 +0,85% PLN/HUF83,41 +0,24% RON/HUF69,19 +0,89% CZK/HUF14,95 +0,61% EUR/HUF364,96 +0,84% USD/HUF320,51 +1,38% GBP/HUF424,81 +0,72% CHF/HUF388,35 +0,85% PLN/HUF83,41 +0,24% RON/HUF69,19 +0,89% CZK/HUF14,95 +0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 002,25 +0,44% MTELEKOM2 542 -0,24% MOL5 195 +1,66% OTP45 830 -0,04% RICHTER12 670 +0,56% OPUS292 +0,69% ANY6 280 -0,95% AUTOWALLIS125,5 +0,8% WABERERS4 500 0% BUMIX9 182,11 -0,52% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 219,9 -0,88% BUX152 002,25 +0,44% MTELEKOM2 542 -0,24% MOL5 195 +1,66% OTP45 830 -0,04% RICHTER12 670 +0,56% OPUS292 +0,69% ANY6 280 -0,95% AUTOWALLIS125,5 +0,8% WABERERS4 500 0% BUMIX9 182,11 -0,52% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 219,9 -0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzemanyagár
iráni konfliktus
Románia
drágulás

Rémítő lelki határt lépett át a benzin ára a szomszédban, Magyarországgal példálóznak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új üzemanyagár-robbanásról számol be a román lap. Az üzemanyag drágulása nem csak náluk téma, de nekik mostanában sok dolog miatt van bosszankodni valójuk.
Pető Sándor
2026.09.23, 17:08

Megszorítások nehezítik az életüket, a kormány összeomlott, a politika zűrzavaros és előretör a szélsőséges AUR párt – van mostanában min bosszankodni a valamikor "bezzeg-Romániaként" emlegetett szomszédban. Ráadásul az üzemanyag náluk is tovább drágul, a mai jelentések épp azzal borzolják az idegeket, hogy a benzin ára pszichológiai határt lépett át. Ennek a hatásai a magyar határmentén is jelentkezhetnek.

Az üzemanyag drágulása – ezekhez a nyolc évvel ezelőtti árakhoz képest a mostaniak egyre inkább rémálomszerűek
Az üzemanyag drágulása – ezekhez a nyolc évvel ezelőtti árakhoz képest a mostaniak egyre inkább rémálomszerűek Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb robbanásszerű üzemanyagár-emelkedés: átlépte a 10 lejes határt a benzin literenkénti ára – ezzel a címmel számolt be a legfrissebb fejleményről szerdán a hotnews.ro, az egyik legolvasottabb és legismertebb román politikai és gazdasági hírportál.

A normál benzin literje szerdán 10,05 lejbe kerül a bukaresti OMV-kutakon a profit.ro által közzétett adatok szerint. A benzin ára szerdán a fővárosban töltőállomástól függően 9,93 és 10,05 lej között mozog. Bukarestben a legolcsóbban a Socar kínálja a benzint, literenként 9,93 lejért.

A Peco Online adatai szerint, amelyeket az Adevărul idéz, Románia jelenleg a 13. helyen áll az Európai Unióban a legolcsóbb benzint kínáló országok rangsorában – írják.

Romániát olcsóságban megelőzi

  • Málta,
  • Svédország,
  •  Bulgária, 
  • Szlovénia, Ciprus,
  •  Magyarország, 
  • Horvátország, 
  • Luxemburg, 
  • Szlovákia,
  • Lengyelország,
  • Csehország 
  • és Spanyolország – sorolják.

Ami a 10 lejes határt illeti, ez mostani árfolyamon 691,3 forintot jelent. A holtankoljak.hu szerdai jelentése szerint nálunk ma átlagosan 636 forintba kerül a benzin és 709 forintba a dízel.

Az utóbbi Romániában már rég meghaladta a 10-lejes szintet, már július végén. Ez Európa-szerte sokkal gyorsabban drágult a benzinnél a február óta folyó iráni háború időszakában fellépett hiány miatt. Szerdán az ára a cikk szerint 10,93  és 10,99 lej között mozgott: a Petrom-kutakon 10,93, az OMV töltőállomásain 10,99 lej volt.

Az üzemanyag drágulása: a benzinturistáktól tartanak, akik amúgy is bármikor megindulhatnak

Ha a drágulás közben a magyarokat ez nem is vigasztalja, az üzemanyag olcsóbb nálunk, mint egyes szomszédos országokban. 

Magyar jelentések szerint Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára egy hete éppen azért tartotta problémásnak egy nagyon alacsony általános ársapka visszahozását, mert szerinte az „azonnal nagyon komoly tranzit, illetve úgynevezett benzinturizmust” indítana el.

A Tisza-kormány nem is hozta vissza elődje védett árait, amelyeket június végén megszüntetett, ehelyett 5000 forintos támogatást ad a legfeljebb 150 lóerős dízel személyautók tankolásához az év végéig, amit sokan kevesellnek.

A benzinturizmus beindulását az előző, Fidesz vezette kormány azzal előtzte meg, hogy az ársapka-kedvezmény csak magyaroknak járt. Utóda ezt a Brüsszelből bírált gyakorlatot nem hozza vissza. Ettől függetlenül még elindulhatnak Magyarországra tankolni a szomszédos országokból: a jelenlegi árkülönbségek ezt tulajdonképp már lehetővé is tennék, ha egyelőre nincsenek is jelentések a határmenti régiókból.

A legnagyobb esély erre az osztrák határszélen van, aztán a románon, miközben a szlovák határ két oldalán kisebbek az árkülönbségek.

Nincs még tömeges turizmus, de már lehetne: összemértük a határmenti árakat

A román határszél egy példáját véve: 

  • a magyar Biharkeresztesen a Mol 634 forintért adja a benzin literjét, a dízelét 707 forintért. 
  • A romániai Nagyváradon a benzin 684 forintnak megfelelő árú, a dízel 751 forint. 
  • Egy 50 literes tank esetében 2200-2500 forint lenne a megtakarítás, de a 20 kilométerre fekvő városból ennek a kedvéért nem biztos, hogy átautóznak. A határ túloldalán fekvő Borsból azonban már érdemes lehet.

Sopron és az ausztriai magyar határszél relációjában még nagyobb lehet az ösztönzés, ha tömeges benzinturizmusról innen se érkeztek még jelentések.

  • Sopronban szerdán a legolcsóbb 95-ös benzin 632 forintba kerül, az átlag 636 forint, a dízel  707 fotint körül van literenként. 
  • Burgenlandban ezzel szemben a Super 95 átlagára 1,904 euró (694 forint), a dízelé 2,199 euró (802 forint), vagyis
  • a benzin 62 forinttal drágább, a dízel 92 forinttal – ez egy 50 literes tank esetében a benzinnél 3100 forint, a dízelnél 4750 forint megtakarítást jelent az Ausztriából érkező üzemanyagturistának.

Oroszról részben román gázra válthatnánk, ha nagyon muszáj, de az orosz-ukrán háború lezárásában bízik a kormány
A Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium a román vezetéssel és vállalatokkal tárgyal arról, hogy 2027 októbere után Románián át érkezhetne Magyarországra földgáz – erről Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a Telexnek adott interjúban beszélt. A lépés az orosz gáz kiváltását szolgálná.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu