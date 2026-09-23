Rémítő lelki határt lépett át a benzin ára a szomszédban, Magyarországgal példálóznak

Megszorítások nehezítik az életüket, a kormány összeomlott, a politika zűrzavaros és előretör a szélsőséges AUR párt – van mostanában min bosszankodni a valamikor "bezzeg-Romániaként" emlegetett szomszédban. Ráadásul az üzemanyag náluk is tovább drágul, a mai jelentések épp azzal borzolják az idegeket, hogy a benzin ára pszichológiai határt lépett át. Ennek a hatásai a magyar határmentén is jelentkezhetnek.

Az üzemanyag drágulása – ezekhez a nyolc évvel ezelőtti árakhoz képest a mostaniak egyre inkább rémálomszerűek Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb robbanásszerű üzemanyagár-emelkedés: átlépte a 10 lejes határt a benzin literenkénti ára – ezzel a címmel számolt be a legfrissebb fejleményről szerdán a hotnews.ro, az egyik legolvasottabb és legismertebb román politikai és gazdasági hírportál.

A normál benzin literje szerdán 10,05 lejbe kerül a bukaresti OMV-kutakon a profit.ro által közzétett adatok szerint. A benzin ára szerdán a fővárosban töltőállomástól függően 9,93 és 10,05 lej között mozog. Bukarestben a legolcsóbban a Socar kínálja a benzint, literenként 9,93 lejért.

A Peco Online adatai szerint, amelyeket az Adevărul idéz, Románia jelenleg a 13. helyen áll az Európai Unióban a legolcsóbb benzint kínáló országok rangsorában – írják.

Romániát olcsóságban megelőzi

Málta,

Svédország,

Bulgária,

Szlovénia, Ciprus,

Magyarország,

Horvátország,

Luxemburg,

Szlovákia,

Lengyelország,

Csehország

és Spanyolország – sorolják.

Ami a 10 lejes határt illeti, ez mostani árfolyamon 691,3 forintot jelent. A holtankoljak.hu szerdai jelentése szerint nálunk ma átlagosan 636 forintba kerül a benzin és 709 forintba a dízel.

Az utóbbi Romániában már rég meghaladta a 10-lejes szintet, már július végén. Ez Európa-szerte sokkal gyorsabban drágult a benzinnél a február óta folyó iráni háború időszakában fellépett hiány miatt. Szerdán az ára a cikk szerint 10,93 és 10,99 lej között mozgott: a Petrom-kutakon 10,93, az OMV töltőállomásain 10,99 lej volt.

Az üzemanyag drágulása: a benzinturistáktól tartanak, akik amúgy is bármikor megindulhatnak

Ha a drágulás közben a magyarokat ez nem is vigasztalja, az üzemanyag olcsóbb nálunk, mint egyes szomszédos országokban.