Rémítő lelki határt lépett át a benzin ára a szomszédban, Magyarországgal példálóznak
Megszorítások nehezítik az életüket, a kormány összeomlott, a politika zűrzavaros és előretör a szélsőséges AUR párt – van mostanában min bosszankodni a valamikor "bezzeg-Romániaként" emlegetett szomszédban. Ráadásul az üzemanyag náluk is tovább drágul, a mai jelentések épp azzal borzolják az idegeket, hogy a benzin ára pszichológiai határt lépett át. Ennek a hatásai a magyar határmentén is jelentkezhetnek.
Újabb robbanásszerű üzemanyagár-emelkedés: átlépte a 10 lejes határt a benzin literenkénti ára – ezzel a címmel számolt be a legfrissebb fejleményről szerdán a hotnews.ro, az egyik legolvasottabb és legismertebb román politikai és gazdasági hírportál.
A normál benzin literje szerdán 10,05 lejbe kerül a bukaresti OMV-kutakon a profit.ro által közzétett adatok szerint. A benzin ára szerdán a fővárosban töltőállomástól függően 9,93 és 10,05 lej között mozog. Bukarestben a legolcsóbban a Socar kínálja a benzint, literenként 9,93 lejért.
A Peco Online adatai szerint, amelyeket az Adevărul idéz, Románia jelenleg a 13. helyen áll az Európai Unióban a legolcsóbb benzint kínáló országok rangsorában – írják.
Romániát olcsóságban megelőzi
- Málta,
- Svédország,
- Bulgária,
- Szlovénia, Ciprus,
- Magyarország,
- Horvátország,
- Luxemburg,
- Szlovákia,
- Lengyelország,
- Csehország
- és Spanyolország – sorolják.
Ami a 10 lejes határt illeti, ez mostani árfolyamon 691,3 forintot jelent. A holtankoljak.hu szerdai jelentése szerint nálunk ma átlagosan 636 forintba kerül a benzin és 709 forintba a dízel.
Az utóbbi Romániában már rég meghaladta a 10-lejes szintet, már július végén. Ez Európa-szerte sokkal gyorsabban drágult a benzinnél a február óta folyó iráni háború időszakában fellépett hiány miatt. Szerdán az ára a cikk szerint 10,93 és 10,99 lej között mozgott: a Petrom-kutakon 10,93, az OMV töltőállomásain 10,99 lej volt.
Az üzemanyag drágulása: a benzinturistáktól tartanak, akik amúgy is bármikor megindulhatnak
Ha a drágulás közben a magyarokat ez nem is vigasztalja, az üzemanyag olcsóbb nálunk, mint egyes szomszédos országokban.
Magyar jelentések szerint Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára egy hete éppen azért tartotta problémásnak egy nagyon alacsony általános ársapka visszahozását, mert szerinte az „azonnal nagyon komoly tranzit, illetve úgynevezett benzinturizmust” indítana el.
A Tisza-kormány nem is hozta vissza elődje védett árait, amelyeket június végén megszüntetett, ehelyett 5000 forintos támogatást ad a legfeljebb 150 lóerős dízel személyautók tankolásához az év végéig, amit sokan kevesellnek.
A benzinturizmus beindulását az előző, Fidesz vezette kormány azzal előtzte meg, hogy az ársapka-kedvezmény csak magyaroknak járt. Utóda ezt a Brüsszelből bírált gyakorlatot nem hozza vissza. Ettől függetlenül még elindulhatnak Magyarországra tankolni a szomszédos országokból: a jelenlegi árkülönbségek ezt tulajdonképp már lehetővé is tennék, ha egyelőre nincsenek is jelentések a határmenti régiókból.
A legnagyobb esély erre az osztrák határszélen van, aztán a románon, miközben a szlovák határ két oldalán kisebbek az árkülönbségek.
Nincs még tömeges turizmus, de már lehetne: összemértük a határmenti árakat
A román határszél egy példáját véve:
- a magyar Biharkeresztesen a Mol 634 forintért adja a benzin literjét, a dízelét 707 forintért.
- A romániai Nagyváradon a benzin 684 forintnak megfelelő árú, a dízel 751 forint.
- Egy 50 literes tank esetében 2200-2500 forint lenne a megtakarítás, de a 20 kilométerre fekvő városból ennek a kedvéért nem biztos, hogy átautóznak. A határ túloldalán fekvő Borsból azonban már érdemes lehet.
Sopron és az ausztriai magyar határszél relációjában még nagyobb lehet az ösztönzés, ha tömeges benzinturizmusról innen se érkeztek még jelentések.
- Sopronban szerdán a legolcsóbb 95-ös benzin 632 forintba kerül, az átlag 636 forint, a dízel 707 fotint körül van literenként.
- Burgenlandban ezzel szemben a Super 95 átlagára 1,904 euró (694 forint), a dízelé 2,199 euró (802 forint), vagyis
- a benzin 62 forinttal drágább, a dízel 92 forinttal – ez egy 50 literes tank esetében a benzinnél 3100 forint, a dízelnél 4750 forint megtakarítást jelent az Ausztriából érkező üzemanyagturistának.
Oroszról részben román gázra válthatnánk, ha nagyon muszáj, de az orosz-ukrán háború lezárásában bízik a kormány
A Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium a román vezetéssel és vállalatokkal tárgyal arról, hogy 2027 októbere után Románián át érkezhetne Magyarországra földgáz – erről Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter a Telexnek adott interjúban beszélt. A lépés az orosz gáz kiváltását szolgálná.