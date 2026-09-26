Üzemanyag: már a legrosszabbra készül a szomszéd ország, hozzányúltak a dízeltartalékhoz – a Mol is figyel

Egyszerre jár le napokon belül több olyan ügyben a határidő, amelyek komolyan befolyásolják déli szomszédunk energiaellátását, érintett a magyar Mol is. Egy hónappal parlamenti választásai előtt Szerbia dízelt szabadított fel a tartalékaiból.

Üzemanyag: a benzimkutak nem száradhatnak ki, a Mol tárgyalásaiban bíznak, a tartalék felszabadítása nem megoldás Fotó: AFP

Szeptember 30-án Szerbia számára a következő határidők járnak le – emlékeztet a Euronews.

Lejár a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS működési engedélye.

Ugyanezen a napon jár le a MOL és a NIS közötti, az orosz tulajdonrész megvásárlásáról szóló tárgyalások határideje,

a horvát Janaf engedélye arra, hogy az Adria-kőolajvezetéken keresztül nyersolajat szállítson a szerb finomítóba,

és lejár az Oroszországgal kötött gázmegállapodás. Október 25-én pedig parlamenti választásokat tartanak Szerbiában.

Sorsdöntő napok jönnek a Molnak: Vucic lemondása előtt még Putyinnal rendezi a NIS ügyét

Aleksandar Vucic napokon belül lemond a szerb elnöki posztról, előtte azonban még Vlagyimir Putyinnal akar egyeztetni a NIS jövőjéről. A Mol NIS-üzlete szempontjából ez kulcsfontosságú lehet, mert a szerb fél szerint Belgrád már mindent megtett, ami rajta múlt, a döntés most az orosz, az amerikai és a magyar fél egyeztetésein múlik. A Budapest–Belgrád-vasútvonal átadása is közvetlenül Vucic távozása után jöhet.

Energia szempontjából a szerbeket még az ág is húzza: a Duna vízállása továbbra is alacsony, ami nehezíti az uszályon történő importot.

A kormány 5000 tonna dízel felszabadítását hagyta jóvá a tartalékokból.

Üzemanyag: ennyi dízel biztosan nem old meg semmit

Nebojša Atanacković, a Szerbiai Munkaadók Szövetségének képviselője a Euronews Serbia műsorának nyilatkozva elmondta, ekkora mennyiség felszabadítása inkább csak szimbolikus, pszichológiai lépés, mint megoldás a bizonytalanságra, ez olyannyira kis mennyiség a fogyasztáshoz képest.

A biztos ellátás egyetlen reális lehetőségét a pancsovai finomító jelenti – a NIS működésének folytatása pedig az Egyesült Államok és Oroszország közötti megállapodástól függ.

Ötezer tonna meglehetősen kis mennyiség az igényeinkhez képest, de jó jelzés arra, hogy a kormány legalább pszichológiai szempontból próbálja kezelni a helyzetet

– mondta.