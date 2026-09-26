Üzemanyag: már a legrosszabbra készül a szomszéd ország, hozzányúltak a dízeltartalékhoz – a Mol is figyel
Egyszerre jár le napokon belül több olyan ügyben a határidő, amelyek komolyan befolyásolják déli szomszédunk energiaellátását, érintett a magyar Mol is. Egy hónappal parlamenti választásai előtt Szerbia dízelt szabadított fel a tartalékaiból.
Szeptember 30-án Szerbia számára a következő határidők járnak le – emlékeztet a Euronews.
- Lejár a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS működési engedélye.
- Ugyanezen a napon jár le a MOL és a NIS közötti, az orosz tulajdonrész megvásárlásáról szóló tárgyalások határideje,
- a horvát Janaf engedélye arra, hogy az Adria-kőolajvezetéken keresztül nyersolajat szállítson a szerb finomítóba,
és lejár az Oroszországgal kötött gázmegállapodás. Október 25-én pedig parlamenti választásokat tartanak Szerbiában.
Sorsdöntő napok jönnek a Molnak: Vucic lemondása előtt még Putyinnal rendezi a NIS ügyét
Aleksandar Vucic napokon belül lemond a szerb elnöki posztról, előtte azonban még Vlagyimir Putyinnal akar egyeztetni a NIS jövőjéről. A Mol NIS-üzlete szempontjából ez kulcsfontosságú lehet, mert a szerb fél szerint Belgrád már mindent megtett, ami rajta múlt, a döntés most az orosz, az amerikai és a magyar fél egyeztetésein múlik. A Budapest–Belgrád-vasútvonal átadása is közvetlenül Vucic távozása után jöhet.
Energia szempontjából a szerbeket még az ág is húzza: a Duna vízállása továbbra is alacsony, ami nehezíti az uszályon történő importot.
A kormány 5000 tonna dízel felszabadítását hagyta jóvá a tartalékokból.
Üzemanyag: ennyi dízel biztosan nem old meg semmit
Nebojša Atanacković, a Szerbiai Munkaadók Szövetségének képviselője a Euronews Serbia műsorának nyilatkozva elmondta, ekkora mennyiség felszabadítása inkább csak szimbolikus, pszichológiai lépés, mint megoldás a bizonytalanságra, ez olyannyira kis mennyiség a fogyasztáshoz képest.
A biztos ellátás egyetlen reális lehetőségét a pancsovai finomító jelenti – a NIS működésének folytatása pedig az Egyesült Államok és Oroszország közötti megállapodástól függ.
Ötezer tonna meglehetősen kis mennyiség az igényeinkhez képest, de jó jelzés arra, hogy a kormány legalább pszichológiai szempontból próbálja kezelni a helyzetet
– mondta.
A nyersolaj-feldolgozás maximális kapacitása napi mintegy 11–13 ezer tonna. Átlagosan körülbelül napi 10 ezer tonnát dolgozunk fel a pancsovai finomítóban. Ha csak ezt az 5000 tonnát használnánk fel, és nem lenne más dízelünk, akkor mondjuk három nap alatt elfogyna” – magyarázta Atanacković.
Korábban – mint mondta – a hazai termelés kiesését a nagy benzinkúthálózatok importja ellensúlyozta. Ez azonban már nem lehetséges ugyanazon az áron.
A Duna vízállása lehetetlenné teszi a további uszályos szállítást. A tartálykocsis vagy vasúti szállítás túlságosan drága és bonyolult lenne, ráadásul a mennyiségek sem lennének elegendők.
A pancsovai finomító az egyetlen esélyünk arra, hogy viszonylag megfelelő legyen az ellátás
– hangsúlyozta Atanacković.
Súlyos ára lesz
Az Európában rekordmagasságba emelkedő üzemanyagárakról azt mondta, hogy egyes országok a jövedéki adók csökkentésével próbálják mérsékelni a drágulás hatását.
„A mi kormányunk ezt 20 százalékos mértékben tette meg. Ha a nyersolaj ára tovább emelkedik, és tartani akarjuk a jelenlegi árat, további jövedékiadó-csökkentéshez kell folyamodnunk. Ez ugyanakkor nehezíti a költségvetés működését. Előbb-utóbb meg kell fizetnünk ennek a súlyos árát” – tette hozzá Atanacković.
Nem úgy látják, hogy a Moltól függ
Szeptember 30-a után Szerbia továbbra is két nagyhatalomtól függ.
„Természetemnél fogva optimista vagyok. A fejlemények az Egyesült Államoktól és az Oroszországi Föderációtól függnek. Rajtuk múlik, hogy hónapról hónapra továbbra is újabb engedélyekért kell-e folyamodnunk, hogy a NIS folytathassa működését, vagy más módon oldják meg a helyzetet. A működés folytatása elengedhetetlen. Ha a Janaf leállítja a nyersolaj-szállítást, vagy nem kap engedélyt, akkor csak minimális mennyiségű importra számíthatnánk, ráadásul Európában sincs elegendő dízel” – vélekedett Atanacković.
Emlékeztetett arra, hogy a kötelező készletek két-három hónapra elegendők, aztán elfogynak.
Arra a kérdésre, hogy mikor zárulhat le a NIS adásvétele, azt válaszolta: a késlekedés oka nem az ár.
„Az Oroszországi Föderáció vonakodik az eladástól. A MOL és az oroszok közötti tárgyalások már nyolc hónapja tartanak. Azok az árak, amelyekről hallottunk, még alacsonyabbak is annál, mint amire számítottunk. Mind az amerikai, mind az orosz fél kívánatos vevőnek tekintette a MOL-t, vagyis Magyarországot. Ez a kérdés nehezebb annál, hogy néhány millió dollárról szóljon. Nehéz bármi biztosat mondani” – hangsúlyozta Atanacković.