Donald Trump elutasította Irán hétnapos tűzszüneti javaslatát, és amerikai tisztviselők szerint arra számít, hogy a novemberi félidős választások után ismét bombázásokat indíthat az ország ellen. A kiszivárgott információk alapján egyre kisebb az esélye annak, hogy rövid időn belül tartós megállapodás születik Washington és Teherán között: a Hormuzi-szoros körüli konfliktus és az iráni olajexport korlátozása továbbra is komoly kockázatot jelent az olajárakra, ezen keresztül pedig az európai és magyar üzemanyagárakra is.

Üzemanyagárak: kiszivárgott, Trump beviszi az újabb csapást, nem lesz itt béke / Fotó: AFP

Irán egy hétnapos fegyvernyugvást ajánlott az Egyesült Államoknak. Teherán vállalta volna, hogy újranyitja a Hormuzi-szorost és újraindítja a tárgyalásokat nukleáris programjáról, cserébe Washingtonnak fel kellett volna oldania az iráni kikötők elleni tengeri blokádot.

A javaslat ennél is tovább ment volna:

az Egyesült Államoknak fel kellett volna szabadítania bizonyos befagyasztott iráni eszközöket,

valamint enyhítenie kellett volna az iráni olajexportot sújtó szankciókat.

Trump azonban nemet mondott. Amerikai tisztviselők szerint az elnök jelenleg abból indul ki, hogy a gazdasági nyomás végül rákényszeríti Iránt egy Washington számára kedvezőbb megállapodás elfogadására. Trump nyilvánosan is azt állítja, hogy Teherán a novemberi választások után már maga fog megállapodásért könyörögni – írja a The Wall Street Journal.

Trump már az újabb bombázással számol

A kiszivárgott információk ennél súlyosabb a helyzet. Trump állítólag azt mondta, hogy nem bízik abban, hogy Irán teljesítené az amerikai feltételeket, ezért valószínűnek tartja egy újabb bombázás-sorozat megindítását a novemberi félidős választások után. Azt egyelőre nem tudni, milyen léptékű katonai műveleteket fontolgat Washington.

Az amerikai vezetés állítólag óvatos a nagyobb hadműveletekkel, részben azért, mert az Egyesült Államok más válságokra is tartalékolni akarja fogyóban lévő fegyver- és lőszerkészleteit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Trump kizárná az erő alkalmazását.

Az elmúlt hónapokban az amerikai elnök többször is jelentős katonai csapásokkal próbálta nyomás alá helyezni Teheránt, amikor a diplomáciai tárgyalások elakadtak.

A konfliktus így jelenleg egy sajátos átmeneti állapotban van: nincs teljes körű béke, de a korábbi intenzitású háború sem zajlik folyamatosan. Az amerikai tisztviselők által ismertetett álláspont alapján azonban ez az egyensúly könnyen ismét a fegyveres konfliktus irányába mozdulhat el.