Üzemanyagárak: kiszivárgott, Trump beviszi az újabb csapást, nem lesz itt béke
Donald Trump elutasította Irán hétnapos tűzszüneti javaslatát, és amerikai tisztviselők szerint arra számít, hogy a novemberi félidős választások után ismét bombázásokat indíthat az ország ellen. A kiszivárgott információk alapján egyre kisebb az esélye annak, hogy rövid időn belül tartós megállapodás születik Washington és Teherán között: a Hormuzi-szoros körüli konfliktus és az iráni olajexport korlátozása továbbra is komoly kockázatot jelent az olajárakra, ezen keresztül pedig az európai és magyar üzemanyagárakra is.
Irán egy hétnapos fegyvernyugvást ajánlott az Egyesült Államoknak. Teherán vállalta volna, hogy újranyitja a Hormuzi-szorost és újraindítja a tárgyalásokat nukleáris programjáról, cserébe Washingtonnak fel kellett volna oldania az iráni kikötők elleni tengeri blokádot.
A javaslat ennél is tovább ment volna:
- az Egyesült Államoknak fel kellett volna szabadítania bizonyos befagyasztott iráni eszközöket,
- valamint enyhítenie kellett volna az iráni olajexportot sújtó szankciókat.
Trump azonban nemet mondott. Amerikai tisztviselők szerint az elnök jelenleg abból indul ki, hogy a gazdasági nyomás végül rákényszeríti Iránt egy Washington számára kedvezőbb megállapodás elfogadására. Trump nyilvánosan is azt állítja, hogy Teherán a novemberi választások után már maga fog megállapodásért könyörögni – írja a The Wall Street Journal.
Trump már az újabb bombázással számol
A kiszivárgott információk ennél súlyosabb a helyzet. Trump állítólag azt mondta, hogy nem bízik abban, hogy Irán teljesítené az amerikai feltételeket, ezért valószínűnek tartja egy újabb bombázás-sorozat megindítását a novemberi félidős választások után. Azt egyelőre nem tudni, milyen léptékű katonai műveleteket fontolgat Washington.
Az amerikai vezetés állítólag óvatos a nagyobb hadműveletekkel, részben azért, mert az Egyesült Államok más válságokra is tartalékolni akarja fogyóban lévő fegyver- és lőszerkészleteit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Trump kizárná az erő alkalmazását.
Az elmúlt hónapokban az amerikai elnök többször is jelentős katonai csapásokkal próbálta nyomás alá helyezni Teheránt, amikor a diplomáciai tárgyalások elakadtak.
A konfliktus így jelenleg egy sajátos átmeneti állapotban van: nincs teljes körű béke, de a korábbi intenzitású háború sem zajlik folyamatosan. Az amerikai tisztviselők által ismertetett álláspont alapján azonban ez az egyensúly könnyen ismét a fegyveres konfliktus irányába mozdulhat el.
A Hormuzi-szoros miatt az egész világ figyel
A tárgyalások egyik kulcskérdése a Hormuzi-szoros, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Már annak lehetősége is emelheti az olajárakat, hogy a tankerforgalom ismét veszélybe kerülhet.
Washington egyelőre nem akarja feloldani az iráni kikötők tengeri blokádját, és abban bízik, hogy a gazdasági nyomás végül engedményekre kényszeríti Teheránt. Közben az Egyesült Államok támogatja az olajszállító hajók biztonságos áthaladását is, ami csökkenti egy gyors megállapodás sürgősségét.
Ha a konfliktus miatt emelkedik a világpiaci kőolaj ára , az idővel az európai és magyar üzemanyagárakban is megjelenhet. Magyarországon ezt tovább erősítheti a forint dollárral szembeni árfolyama. A mostani fejlemények nem jelentenek automatikus áremelkedést a kutakon, de egy újabb amerikai bombázási hullám és az arra érkező iráni válasz ismét közvetlen ellátási kockázatot teremthetne.
Iránon belül sincs egység a békéről
Arab közvetítők szerint iráni diplomaták több javaslatot is tettek a háború lezárására, miközben az ország gazdasági helyzete egyre rosszabb. Az Iráni Forradalmi Gárda viszont keményebb álláspontot képvisel, és készek a hosszú háborúra. A szervezet inkább a júniusi, Irán számára kedvezőbb megállapodás feltételeihez térne vissza, miközben Washington ennél jóval szigorúbb feltételeket akar.
Trump nyilvánosan azt állítja, hogy az iráni kérdést nem rendeli alá választási szempontoknak,
amerikai tisztviselők szerint azonban már azzal számol, hogy a félidős választások után ismét katonai csapások jöhetnek. Washingtonban egyelőre nem számolnak gyors és tartós békével. Az energiapiac számára már önmagában ez is rossz hír: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az újabb amerikai támadás lehetősége továbbra is magas kockázati felárat tarthat az olaj- és üzemanyagárakon.