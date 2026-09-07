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olajár
Hormuzi-szoros
üzemanyag

Előre megmondták, hogyan fog drágulni az üzemanyag Magyarországon hétfőtől: a benzinesek és a dízelesek sem ússzák meg – az olajár már hajnaltól a 100 dollárt ostromolja

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Tovább emelkedett az olaj ára hétfőn, miután az Egyesült Államok és Irán kölcsönös támadásai a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállító hajókat is elérték. A piac attól tart, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása tartósan visszavetheti az olajexportot, ami a magyarországi üzemanyagárakra is újabb nyomást helyezhet. Az előrejelzés szerint ezen a héten újabb áremelkedés, jobb esetben stagnálás várható a kutakon.
VG
2026.09.07, 07:40

Kiújultak az Egyesült Államok és Irán egymás elleni támadásai a Perzsa-öbölben, a két ország erői már egymás hajóira is lőnek a térségben. A feszültség miatt a Brent nyersolaj hordónkénti ára hétfő hajnalban 79 centtel, 0,82 százalékkal 97,07 dollárra emelkedett, miközben az amerikai WTI 80 centtel, 0,87 százalékkal 92,28 dollárra drágult. A múlt héten ennél is nagyobb ugrást láthattunk: a Brent 7,8 százalékkal, a WTI pedig csaknem 10 százalékkal került feljebb. Az árakat elsősorban az hajtja, hogy az amerikai és iráni támadások miatt jelentősen csökkent az olajforgalom a Hormuzi-szoroson. A helyzet azért is vált különösen aggasztóvá, mert a konfliktus immár közvetlenül érinti a kereskedelmi hajózást és növeli az üzemanyagárakat.

Üzemanyagár
Üzemanyagár-emelkedésre készülhetnek a magyar autósok is (illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  AFP

Már az olajszállító hajók is célponttá váltak, emelkedhetnek az üzemanyagárak

Az amerikai hadsereg szombaton három iráni olajszállító tankert támadott meg – közölte az amerikai Központi Parancsnokság. Az egyik hajót az iráni olajexport egyik legfontosabb központja, a Kharg-sziget közelében érte a támadás.

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete közben azt közölte, hogy három, szerinte engedély nélküli útvonalon közlekedő olajszállítót, valamint három amerikai hajót vett célba.

A szombati akciókat a Marisks tengeri hírszerzési cég a tengeri konfliktus jelentős eszkalációjaként értékelte. A vállalat szerint

a kereskedelmi tankerek immár a kölcsönös gazdasági nyomásgyakorlás eszközeivé váltak, ami jelentősen elmossa a határt a katonai konfliktus és a kereskedelmi hajózás között.

A forgalom már most látványosan visszaesett. A Kpler adatai szerint az elmúlt tíz napban naponta átlagosan mindössze tíz áruszállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, ami május óta a legalacsonyabb érték.

A piac számára ez kulcsfontosságú fejlemény. Ha a tankerek forgalma tovább lassul, az olajpiac már jóval nagyobb kínálati sokkot árazhat be

– figyelmeztetett Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova piaci elemzési vezetője. Ez kihat az üzemanyagok és a kőolaj felhasználásval készült termékek árára is.

Az olajpiac számára az sem jelentett megnyugvást, hogy az OPEC+ vasárnapi ülésén változatlanul hagyta októberi kitermelési politikáját. Az olajkartellnek előbb új kvótákról kell megállapodnia, mielőtt dönthetne a következő lépésekről.

Elhúzódó patthelyzet jöhet

Az ANZ elemzői szerint jelenleg egy elhúzódó patthelyzet tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, amelyet időszakos amerikai és iráni katonai akciók tarkíthatnak. 

Ez azt jelentené, hogy a közel-keleti olajellátás helyreállítása a korábban vártnál jóval tovább tarthat.

Az elemzők szerint 

  • az exportkorlátozások 2026 hátralévő részében is fennmaradhatnak, és csak 2026 negyedik negyedévének végén indulhat meg fokozatos újranyitás;
  • a háború előtti kitermelési és exportvolumen visszaállítása pedig várakozásuk szerint csak 2027 első negyedévének végén vagy második negyedévének elején következhet be.

Ez azt jelenti, hogy a konfliktus nem csupán rövid távú olajár-emelkedést okozhat, hanem hónapokra átírhatja az energiapiaci várakozásokat.

A magyar autósok sem ússzák meg

A nemzetközi olajár-emelkedés már a magyar üzemanyagpiacon is éreztetheti hatását. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt drágulás vagy stagnálás várható a magyarországi benzinkutakon a Holtankoljak.hu oldalon a hétvégén megjelent prognózis szerint.

A jelenlegi előrejelzés szerint a 95-ös benzin ára literenként mintegy 2–5 forinttal, a gázolajé pedig 3–6 forinttal emelkedhet.

A háttérben elsősorban a nyersolaj árának megugrása áll. A Brent már átlépte a hordónkénti 90 dolláros lélektani szintet, a hét végére pedig a 91–96 dollár közötti sávba került. A kínálati kockázatok és a közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül a finomított üzemanyagok jegyzésárait is felfelé hajtják.

A magyar piac helyzetét tovább nehezíti a forint és a dollár árfolyama. 

Az elmúlt napokban a forint nem tudott tartósan erősödni a dollárral szemben, így a dollárban bekövetkező olajár-emelkedés nagyobb része jelenhet meg a hazai nagykereskedelmi árakban.

A dollár jelenleg mintegy 310–311 forintot ér a bankközi piacon.

Vagyis miközben a nemzetközi piacokon egyre nagyobb a félelem az olajellátás tartós zavarai miatt, Magyarországon az autósok számára már a következő napokban is újabb üzemanyag-drágulás jöhet. A legnagyobb kérdés most az, hogy a Hormuzi-szoros forgalmának visszaesése átmeneti zavar marad-e, vagy egy tartós kínálati sokk kezdete lesz.

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