Előre megmondták, hogyan fog drágulni az üzemanyag Magyarországon hétfőtől: a benzinesek és a dízelesek sem ússzák meg – az olajár már hajnaltól a 100 dollárt ostromolja

Kiújultak az Egyesült Államok és Irán egymás elleni támadásai a Perzsa-öbölben, a két ország erői már egymás hajóira is lőnek a térségben. A feszültség miatt a Brent nyersolaj hordónkénti ára hétfő hajnalban 79 centtel, 0,82 százalékkal 97,07 dollárra emelkedett, miközben az amerikai WTI 80 centtel, 0,87 százalékkal 92,28 dollárra drágult. A múlt héten ennél is nagyobb ugrást láthattunk: a Brent 7,8 százalékkal, a WTI pedig csaknem 10 százalékkal került feljebb. Az árakat elsősorban az hajtja, hogy az amerikai és iráni támadások miatt jelentősen csökkent az olajforgalom a Hormuzi-szoroson. A helyzet azért is vált különösen aggasztóvá, mert a konfliktus immár közvetlenül érinti a kereskedelmi hajózást és növeli az üzemanyagárakat.

Üzemanyagár-emelkedésre készülhetnek a magyar autósok is (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Már az olajszállító hajók is célponttá váltak, emelkedhetnek az üzemanyagárak

Az amerikai hadsereg szombaton három iráni olajszállító tankert támadott meg – közölte az amerikai Központi Parancsnokság. Az egyik hajót az iráni olajexport egyik legfontosabb központja, a Kharg-sziget közelében érte a támadás.

Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete közben azt közölte, hogy három, szerinte engedély nélküli útvonalon közlekedő olajszállítót, valamint három amerikai hajót vett célba.

A szombati akciókat a Marisks tengeri hírszerzési cég a tengeri konfliktus jelentős eszkalációjaként értékelte. A vállalat szerint

a kereskedelmi tankerek immár a kölcsönös gazdasági nyomásgyakorlás eszközeivé váltak, ami jelentősen elmossa a határt a katonai konfliktus és a kereskedelmi hajózás között.

A forgalom már most látványosan visszaesett. A Kpler adatai szerint az elmúlt tíz napban naponta átlagosan mindössze tíz áruszállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, ami május óta a legalacsonyabb érték.

A piac számára ez kulcsfontosságú fejlemény. Ha a tankerek forgalma tovább lassul, az olajpiac már jóval nagyobb kínálati sokkot árazhat be

– figyelmeztetett Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova piaci elemzési vezetője. Ez kihat az üzemanyagok és a kőolaj felhasználásval készült termékek árára is.