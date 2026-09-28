Szakadni fog a cérna a dízeleseknél, ilyen tényleg nincs: kijöttek az üzemanyagárak – ennyiért tankolhatnak az autósok

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Kiderült, hogy milyen árakkal indult a hét a hazai benzinkutakon. Üzemanyagárak tekintetében egyelőre stabilitás várható, de a nemzetközi olajárak csökkenése miatt később mérsékelt áresés is elképzelhető.
VG
2026.09.28, 08:28
Frissítve: 2026.09.28, 09:33

Hétfőn sem mozdult el a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára a pénteki szinthez képest. A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzinért átlagosan 636 forintot, a gázolajért 709 forintot kell fizetni literenként.

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Így alakultak az üzemanyagárak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A két üzemanyagtípus között így 73 forint a literenkénti különbség. Az autósok a múlt héten kialakult átlagárakkal kezdhetik az új hetet, az egyes kutak árai azonban eltérhetnek az országos átlagtól.

Magyarországon egyelőre az üzemanyagárak stabilizálódása, esetleg mérsékelt csökkenése várható. A nemzetközi olajárak elmúlt napokban tapasztalt mérséklődése és a hazai nagykereskedelmi árak stagnálása alapján nem látszik újabb jelentős drágulás, sőt a korábbi hetek áremelkedése után kisebb árcsökkenés is elképzelhető a későbbiekben.

A múlt hét végén a hazai beszállítói árak már nem változtak. Ennek hatása jellemzően néhány napos késéssel jelenik meg a kutak áraiban, így a hét elején is változatlan vagy enyhén csökkenő árakra lehet számítani.

A kilátásokat ugyanakkor a forint dollárral szembeni árfolyama is befolyásolja. Ha a hazai fizetőeszköz tovább gyengül, az mérsékelheti vagy akár el is tüntetheti az olajár csökkenéséből származó kedvező hatást.

Az üzemanyagárak követése augusztus második felében vált nehezebbé, amikor a Holtankoljak.hu felhagyott a nagykereskedelmi árváltozások előzetes közzétételével. Ezekből korábban következtetni lehetett arra, hogy másnap merre mozdulhatnak a benzinkutak árai. Az oldal jelenleg a már érvényes kiskereskedelmi árakról közöl adatokat.

A nagykereskedők hétköznap továbbra is döntenek az áraikról, ám ezek a döntések már nem érhetők el a korábbi módon a nyilvánosság számára. A következő döntés hétfőn várható, amelynek hatása keddtől jelenhet meg a hazai töltőállomásokon.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy azzal, hogy Magyarországon csak láthatatlan védett ár van, hivatalosat nem akar kihirdetni a Tisza-kormány, az üzemanyagturizmust is serkenti. Egy valódi védett ár szabályozását ugyanis meg lehet úgy alkotni, hogy csak a magyar állampolgárok élhessenek vele, a külföldiek nem.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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üzemanyagár
energiahelyzet
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