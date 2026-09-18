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Friedrich Merz

Az utolsó előtti döfést kapta meg Merz: már csak egy gyors döntésben reménykedhet a vasárnapi választás előtt

Az energiaválság óta nem pörögtek úgy az árak Németországban, mint most: a vasárnap a tartományi választásokra sereglőknek egy ezt megerősítő pénteki bejelentés lesz az utolsó "statisztikai" emléke. Az üzemanyagárak száguldása azonban erre amúgy is emlékeztet mindenkit, és ha nem jelentenek be gyorsan egy kompenzáló intézkedést, az vasárnap akár Friedrich Merz kancellár székébe is kerülhet.
Pető Sándor
2026.09.18., 17:40

A vasárnapi, Friedrich Merz kancellár számára sorsdöntő tartományi választások előtt közzétett utolsó fontos statisztikai közlés megerősíti, amit amúgy is minden német érez: az energiaválság óta nem száguldott úgy az áremelkedés, mint most. Ezt az is tudja, aki nem követi a statisztikákat, elég az üzemanyagárakat figyelni, és ha ebben a szimbolikus ügyben nem születik gyors kormányintézkedés, az egy nagy választási vereség esetén a kancellár állásába is kerülhet. Ez már vasárnap este eldőlhet pártja, a CDU vezetőinek berlini ülésén.

Az üzemanyagárak száguldása válhat Merz kancellár végzetévé, cselekednie kell, és az óra vészesen ketyeg a vasárnapi tartományi választások előtt
Az üzemanyagárak száguldása válhat Merz kancellár végzetévé, cselekednie kell, és az óra vészesen ketyeg a vasárnapi tartományi választások előtt  Fotó: Maja Hitij

Az utolsó döfés az lehet, ha Berlinben előretör a radikális jobboldali AfD, Mecklenburg–Elő-Pomerániában pedig – ahol Merz CDU-ja még ki is eshet a tartományi parlamentből – megveri a koalíciós partner szociáldemokratákat.

Az utolsó előtti döfés a pénteken napvilágot látott augusztusi éves termelői árindex, amely 4,6 százalékra ugrott, az energiaválság óta nem látott szintre a júliusi 3 százalékról, ami előrevetíti, hogy a fogyasztói árindex is még feljebb fog pörögni a múlt hónapban mért 2,9 százalékról, ami magyar infláció ütemének már most több mint a kétszerese.

Nem maga a statisztika a választókat illetően fontos, hanem a mögötte húzódó, általa megerősített gazdasági változás a rossz irányba. 

Az üzemanyagárak száguldása szimbolikus kérdéssé vált, és ehhez maga a kormány is hozzájárult

Amiről a Destatis jelentéseit nem olvasók közül is bárki meggyőződhet, ha meglátogat egy benzinkutat, vagy rákattint szinte bármelyik német híroldalra. A termelői árak száguldását ugyanúgy az energia drágulása okozza, mint a bolti árakét. 

A Merz állását fenyegető veszély nem más, mint a drágulás mindent átható érzése, és a kiszolgáltatottságé, hisz a szövetségi kormány eddig elutasította, hogy segítséget nyújtson az üzemanyagok minden más árak kiható áremelkedése ellen. 

A politikai sürgetés, hogy lépjenek, azonnal felerősödött, amint kiderült, hogy a többi párt által politikai karanténban tartott AfD földcsuszamlásszerű, precedens nélküli győzelmet aratott két hete a szász-anhalti tartományi választáson.

„Zeitnach", azaz rövid időn belül ígérte a döntést a kormány – ez azonban már sokak szerint letelt

A konkrét döntés a támogatásról – amelyen Merz széke múlhat –, ugyanúgy nem született még meg a civakodó koalícióban, mint a közgazdászok sürgette reformintézkedések, amelyektől a német gazdaság tartós újraindítását remélik. Mert csak annyit jelentett be, hogy lesz ilyen döntés.

A kormány csütörtök esti, magas szintű egyeztetése sem hozott megállapodást az üzemanyag-kompenzáció konkrét formájáról. A tárgyalásban a beszámolók szerint Friedrich Merz és a szociáldemokrata kancellárhelyettes és pénzügyminiszter Lars Klingbeil, valamint Gordon Schnieder CDU-s rajna-vidék–pfalzi és Olaf Lies SPD-s alsó-szászországi miniszterelnök vett részt. Az asztalon volt lehetséges intézkedésként

  • az  üzemanyagáfa csökkentése  19 százalékról 7 százalékra (Katherina Reiche CDU-s gazdasági miniszter inkább ebben gondolkodik),
  • közvetlen támogatás 
  • és valamilyen árplafon is (amit a szociáldemokraták vetettek fel, az olajvállalatokra kivetendő extraprofitadó ötletének kíséretében); végső döntés azonban nem született.

Az üzemanyagárakon múlhat, bukik-e a német kancellár, Friedrich Merz sorsa már nem csak az AfD-től függ
A német kancellár politikai túlélése egyre inkább azon múlik, képes-e gyors és érzékelhető könnyítést adni a magas energia- és megélhetési költségekkel küzdő németeknek. Miközben a CDU tartományi miniszterelnökei közös nyilatkozattal próbálták lezárni a kancellár leváltásáról szóló vitát, Friedrich Merz egyik lehetséges utódja már a benzinárak csökkentését követeli. Több forgatókönyvkönyv is készült a kancellár végjátékára, hamarosan kiderül, mire volt elegendő az elmúlt 16 hónap.

Gazdaság, migráció, közbiztonság – ilyen kérdések döntenek el ma egy német választást

A politikai tehetetlenség érzete hozzáadott ahhoz a hangulathoz, amely más amúgy is az AfD – a magyar Fidesz szövetségese – erősödését hozta az elmúlt években. 

A gazdasági problémák – amelyeknek szimbólumává most az energiadrágulás vált – korábban is szerves részei voltak a politikai harcnak, a többi botránykőre azonban az idei energiaválság miatt azonban méginkább ráépültek, ha el nem is takarták azokat.

 Mecklenburg–Elő-Pomerániában az AfD–SPD párharc is nagyrészt rendszer-, migrációs és identitáspolitikai kérdéssé alakult, nem egyszerű gazdasági referendumként jelenik meg. A pártpolitikai szempontból sokkal bonyolultabb Berlinben a választási küzdelem fő témái a lakhatás és a magas bérleti díjak, a közbiztonság, a migráció, az antiszemitizmus és a lehetséges koalíciók, amelyekből mindenki kizárná a nyugati liberűális médiában szélsőjobboldaliként emlegetett AfD-t.

„Merz párton belüli lázadással néz szembe, miközben erősödik a szélsőjobb Németországban" – ezzel a címmel közölt pénteken választási előzetest a Bloomberg.

A fejlemények megrázták a német politikai elitet, és a párton belül egyre többen szólítanak fel arra, hogy alig 16 hónapnyi kormányzás után mozdítsák el Merzet.

Mivel a közvélemény-kutatások szerint személyes népszerűsége a második világháború utáni német kancellárok közül rekordalacsony szintre süllyedt, a válság várhatóan vasárnap tovább mélyül, amikor újabb két tartományban tartanak választást – írják.

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Az utolsó előtti döfést kapta meg Merz: már csak egy gyors döntésben reménykedhet a vasárnapi választás előtt

A statisztikát nem is kell figyelni, elég az üzemanyagárakat, és ez a kancellár székébe kerülhet.
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