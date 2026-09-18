Az utolsó előtti döfést kapta meg Merz: már csak egy gyors döntésben reménykedhet a vasárnapi választás előtt

A vasárnapi, Friedrich Merz kancellár számára sorsdöntő tartományi választások előtt közzétett utolsó fontos statisztikai közlés megerősíti, amit amúgy is minden német érez: az energiaválság óta nem száguldott úgy az áremelkedés, mint most. Ezt az is tudja, aki nem követi a statisztikákat, elég az üzemanyagárakat figyelni, és ha ebben a szimbolikus ügyben nem születik gyors kormányintézkedés, az egy nagy választási vereség esetén a kancellár állásába is kerülhet. Ez már vasárnap este eldőlhet pártja, a CDU vezetőinek berlini ülésén.

Az üzemanyagárak száguldása válhat Merz kancellár végzetévé, cselekednie kell, és az óra vészesen ketyeg a vasárnapi tartományi választások előtt Fotó: Maja Hitij

Az utolsó döfés az lehet, ha Berlinben előretör a radikális jobboldali AfD, Mecklenburg–Elő-Pomerániában pedig – ahol Merz CDU-ja még ki is eshet a tartományi parlamentből – megveri a koalíciós partner szociáldemokratákat.

Az utolsó előtti döfés a pénteken napvilágot látott augusztusi éves termelői árindex, amely 4,6 százalékra ugrott, az energiaválság óta nem látott szintre a júliusi 3 százalékról, ami előrevetíti, hogy a fogyasztói árindex is még feljebb fog pörögni a múlt hónapban mért 2,9 százalékról, ami magyar infláció ütemének már most több mint a kétszerese.

Nem maga a statisztika a választókat illetően fontos, hanem a mögötte húzódó, általa megerősített gazdasági változás a rossz irányba.

Az üzemanyagárak száguldása szimbolikus kérdéssé vált, és ehhez maga a kormány is hozzájárult

Amiről a Destatis jelentéseit nem olvasók közül is bárki meggyőződhet, ha meglátogat egy benzinkutat, vagy rákattint szinte bármelyik német híroldalra. A termelői árak száguldását ugyanúgy az energia drágulása okozza, mint a bolti árakét.

A Merz állását fenyegető veszély nem más, mint a drágulás mindent átható érzése, és a kiszolgáltatottságé, hisz a szövetségi kormány eddig elutasította, hogy segítséget nyújtson az üzemanyagok minden más árak kiható áremelkedése ellen.

A politikai sürgetés, hogy lépjenek, azonnal felerősödött, amint kiderült, hogy a többi párt által politikai karanténban tartott AfD földcsuszamlásszerű, precedens nélküli győzelmet aratott két hete a szász-anhalti tartományi választáson.