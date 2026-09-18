Üzemanyagárak: történelmi csúcsra emelkedik a gázolaj ára Horvátországban

Jövő héttől akár történelmi szintre is emelkedhet a gázolaj ára Horvátországban – írja az Index.hr.

Meddig emelkedhetnek még az üzemanyagárak?/Fotó: Hans Lucas via AFP

Európa-szerte drágul az olaj és az üzemanyag

Az olaj ára az elmúlt napokban jelentős kilengéseket mutatott, részben a Szaúd-Arábia kelet-nyugati olajvezetékét ért dróntámadások miatt. Ez a vezeték azóta vált különösen fontossá, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli hajózás súlyosan akadozik.

Műholdfelvételek szerint a jemeni támadások jelentős károkat okoztak a szaúdi kelet-nyugati nyersolajvezetékben. A javítás a becslések szerint akár több hónapot, szélsőséges esetben egy teljes évet is igénybe vehet.

A Brent ára a hét elején hordónként 108 dollár közelébe ugrott, miközben egyes konkrét európai szállítmányok ára meghaladta a 120 dollárt is. Péntekre azonban a Brent mintegy 102 dollárra süllyedt, miután hírek érkeztek arról, hogy Szaúd-Arábia exportjának egy részét Ománon keresztül próbálja átirányítani.

Németországban az üzemanyagárak emelkedése már a sofőrök körében is komoly elégedetlenséget váltott ki. Berlinben csütörtök reggel

az E10-es benzin literje körülbelül 2,25 euróba,

a dízelé pedig 2,37 euróba került.

Délre azonban hirtelen mintegy 20 centtel emelkedtek az árak literenként. Egyes benzinkutakon már a háromeurós literenkénti árszintet is meghaladták.

Franciaországban is egyre súlyosabbak az ellátási problémák. Emmanuel Macron francia elnök teljes mozgósításra szólította fel a kormányt az üzemanyag árának és elérhetőségének kezelése érdekében. Az ország benzinkútjainak mintegy 10 százalékánál már legalább egy üzemanyagtípusból ellátási nehézségek vannak.

Horvátországban történelmi csúcsra emelkedhet a dízel ára

Horvátországban szeptember 15-től a benzin literenként legfeljebb 1,73 euróba (629 forint) kerül.

Csütörtökön azonban már olyan előrejelzések láttak napvilágot, amelyek szerint jövő héttől történelmi rekordot dönthet a dízel ára.

A várakozások szerint az eurodízel literenkénti ára 11 centtel, 1,85-ről 1,96 euróra (713 forintra) emelkedhet. Hasonló drágulás jöhet a mezőgazdaságban használt, úgynevezett kék dízelnél is: ennek ára 1,40 euróról 1,51 euróra nőhet literenként. A kérdés most az, hogy meddig emelkedhetnek még az üzemanyagárak – különösen a dízelé –, illetve a horvát államnak mekkora mozgástere maradt az áremelkedés tompítására, ha a világpiaci zavarok tartósan fennmaradnak.