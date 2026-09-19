Válságstáb az üzemanyaghiány miatt: fogynak a készletek, elszállt a dízel ára Franciaországban – Macron rendkívüli egyeztetést hívott össze

Tovább romlik az üzemanyag-ellátás Franciaországban: a benzinkutak 11 százalékánál már benzinből vagy gázolajból alakult ki hiány, a dízel ára pedig történelmi csúcsának közelében jár. Az üzemanyagválság miatt Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli egyeztetést hívott össze az elnökjelöltekkel, a kormány pedig új támogatást készít elő az autósok egy részének – adta hírül a ConnexionFrance.

A francia kormány szeptember 18-i adatai szerint szerda este még a kutak 9, csütörtökön 10, péntek reggel már 11 százalékát érintette az üzemanyaghiány. / Fotó: Shutterstock

Le Pen adócsökkentéssel mérsékelné az üzemanyagárakat, a francia kormány szerint túl sokba kerülne

A francia kormány szeptember 18-i adatai szerint szerda este még a kutak 9, csütörtökön 10, péntek reggel már 11 százalékát érintette a hiány. Grand Est régióban a töltőállomások 16, Centre-Val de Loire-ban és Occitanie-ban 14 százalékánál vannak ellátási problémák.

A tényleges hiány ennél azonban nagyobb lehet, ugyanis a hivatalos statisztika csak akkor tekint egy kutat érintettnek, ha egyáltalán nincs benzin vagy gázolaj, ám ha egy konkrét benzinfajta fogy el, az állomás nem feltétlenül kerül be az adatokba.

Az ellátási gondokkal párhuzamosan tovább emelkednek az árak is. A gázolaj átlagára szeptember 18-án literenként 2,378 euró volt, mindössze két centtel az áprilisi rekord alatt. Egy hónap alatt 14,7 centtel drágult,

az SP95-E10 átlagára 2,160,

az SP95-é 2,240,

az SP98-é 2,250 euró.

A magas üzemanyagárak miatt halászok kikötőket és egy dél-franciaországi üzemanyag-lerakatot is blokád alá vontak. A kormány végül új támogatást ígért az ágazatnak, ezt követően feloldották a nizzai és frontignani létesítmények zárlatát.

Macron az üzemanyagválság miatt rendkívüli egyeztetésre hívta a legfontosabb elnökjelölteket.

Marine Le Pen az üzemanyag, a fűtőolaj és a gáz áfájának 20-ról 5,5 százalékra csökkentését javasolta. A kormány elutasította az elképzelést, amely Maud Bregeon energiaügyi miniszter szerint 15 milliárd euróba kerülne.

A kabinet október 1-jétől inkább célzott támogatást vezetne be a leginkább rászoruló munkavállalóknak. A lehetőségek között szerepel a sokat autózók jelenlegi támogatásának meghosszabbítása is, a részleteket azonban egyelőre nem ismertették.