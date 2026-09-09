Szlovákia bevásárolt: hamarosan csúcskategóriás F-16-os vadászgépek érkeznek a szomszédhoz − „Nem ma fizetjük ki az árukat”

Újabb négy F-16 D Block 70 típusú amerikai gyártmányú többcélú vadászrepülőgépet rendel Szlovákia, a vonatkozó szerződéseket már az idei év végéig meg kell kötnie a szlovák védelmi minisztériumnak. Az előirányzó dokumentumot szerdai ülésén hagyta jóvá a pozsonyi kormány.

Szlovákia ismét f-16-os vadászgépeket vásárolt / Fotó: AFP

A védelmi tárca közlése szerint a beszerzés jóváhagyása részben a NATO részéről megfogalmazott szükségletekkel, részben pedig a „biztonsági helyzet megváltozott körülményeivel” függ össze.

A vadászrepülőgépek NATO feladatokat is ellátnak majd

„A kockázatok kiértékelése után, valamint a NATO szükségleteinek és igényeinek figyelembevétele mellett szükséges úgy kiegészíteni az F-16-osok flottáját, hogy a szlovák fegyveres erők képesek legyenek feladataik ellátására és a kiképzés megvalósítására az ország területén, valamint támogatást tudjanak nyújtani az Európai Unió és a NATO keretében megvalósítandó műveletekhez” − áll a szerdán jóváhagyott dokumentumban, amelyet a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is idézett.

A vadászgépek szállításának határidőjéről és a beszerzés tervezett értékéről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra információkat, de Robert Kalinák védelmi miniszter úgy nyilatkozott, hogy a gépeket 2030-ig folyamatosan fizetik ki.

Ez a projekt hosszabb, a vadászgépek nem holnap érkeznek, és nem ma fizetjük ki az árukat

− fogalmazott a politikus.

Szlovákia már korábban is vásárolt F-16-osokat

Szlovákia már korábban vásárolt 14 F-16-os vadászrepülőgépet, az 1,6 milliárd euró értékű szerződést 2018 végén írták alá, azzal, hogy a megrendelt gépeket több turnusban 2023-ig szállítják le, néhánnyal közülük pedig kiképzési feladatokat látnak majd el.

Az akkor megrendelt gépek közül tízet 2025-ig már leszállított a gyártó Szlovákiába. A fennmaradó négyet jelenleg is kiképzési feladatokra használják az Amerikai Egyesült Államok területén, Szlovákiába szállításukat jelenleg 2028-ra tervezik.

Az F–16D Block 70 az amerikai vadászgép kétüléses változata. A második pilótafülke elsősorban a kiképzést segíti, de összetettebb bevetéseken fegyverrendszer-kezelő is helyet foglalhat benne.

A gép legfontosabb újítása az APG–83 AESA-radar, amely egyszerre több légi és földi cél nagy távolságú felderítésére és követésére képes.

Többek között korszerű avionikát, digitális pilótafülkét, és elektronikai hadviselési rendszereket kapott. Hatótávolsága póttartályokkal elérheti a 4200 kilométert, a sárkányszerkezet élettartama pedig 12 ezer repült órára van tervezve. A Block 70 a negyedik generációs F–16-os konstrukció legmodernebb sorozatgyártású változatai közé tartozik.