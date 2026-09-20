Izzadhatnak a kaliforniai milliárdosok: százmilliárd dolláros vagyonadó készül – Magyarország is hasonlót tervez

Izzadhatnak a kaliforniai gazdagok, és nem csak a forró időjárás miatt: az Egyesült Államok és a világ egyik legtehetősebb államában is felmerült, hogy vagyonadót vessenek ki a milliárdosokra. A politikailag balra húzó, jelentős egészségügyi finanszírozásra szoruló és a becslések szerint 200-250 dollármilliárdosnak otthont adó állam természetes terepnek tűnik az új közteher kivetésére.

Sergey Brin amerikai milliárdos 142 méteres szuperjachtja, a Dragonfly a Baleár-szigetekhez tartozó Menorca Maó-i kikötőjében / Fotó: Kadlót Tibor / Világgzdaság

A kérdésről november elején, a félidős kongresszusi választásokkal egy időben tartott népszavazáson dönthetnek az állampolgárok. A referendum egyik javaslata egy egyszeri, öt százalékos vagyonadót vezetne be az államban élő milliárdosok vagyonára, akiknek összesített javai meghaladják a kétezermilliárd dollárt – számolt be a kezdeményezésről a Reuters.

A szupergazdagok megsarcolása jellemzően népszerű üzenet, a kezdeményezés Kaliforniában is széles támogatottsággal bír. Az UC Berkeley IGS augusztusi közvélemény-kutatásában a megkérdezettek 48 százaléka támogatta a javaslatot, és 41 százaléka ellenezte azt. A Public Policy Institute of California szeptemberi felmérésében pedig már a támogatók kerültek abszolút többségbe, 52-46 százalékos arányban.

Az elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek. A kaliforniai népszavazási kezdeményezéseknek erős kezdeti támogatottságra van szükségük, és a bizonytalan szavazók gyakran végül inkább nemmel szavaznak.

A javaslat támogatói szerint a vagyonadó 100 milliárd dollárt hozhatna az államnak, amit

egészségügyre,

élelmiszersegélyekre

és oktatásra fordítanának.

A szkeptikusok ezzel szemben úgy vélik, hogy a tényleges adóbevétel inkább csak legfeljebb 40 milliárd dollár körül alakulna. Attól is tartanak, hogy a milliárdosok egy része elköltözne Kaliforniából, és magukkal vinnék a jövőbeli adóbevételeket és befektetéseket.

A kezdeményezés ellen egyes érintettek is felléptek, kötük Sergey Brin, aki a 277 milliárd dollárra becsült vagyonával jelenleg a világ negyedik leggazdagabb embere.

A Google társalapítója több mint 100 millió dollárt költött a vagyonadó-kezdeményezés elutasítására és olyan ellenjavaslatok támogatására, amelyek gyakorlatilag semmissé tennék az intézkedést.

1979-ben a családommal együtt elmenekültem a szocializmus elől, és ismerem az általa létrehozott pusztító, elnyomó társadalmat a Szovjetunióban. Nem akarom, hogy Kalifornia ugyanoda jusson

– mondta az orosz származású Brin a New York Timesnak.