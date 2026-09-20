Deviza
EUR/HUF363,37 -0,18% USD/HUF316,56 -0,19% GBP/HUF423,91 -0,21% CHF/HUF384,91 -0,19% PLN/HUF83,37 -0,18% RON/HUF69,09 -0,17% CZK/HUF14,94 -0,18% EUR/HUF363,37 -0,18% USD/HUF316,56 -0,19% GBP/HUF423,91 -0,21% CHF/HUF384,91 -0,19% PLN/HUF83,37 -0,18% RON/HUF69,09 -0,17% CZK/HUF14,94 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kalifornia
népszavazás
milliárdos
vagyonadó
Sergey Brin

Izzadhatnak a kaliforniai milliárdosok: százmilliárd dolláros vagyonadó készül – Magyarország is hasonlót tervez

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kaliforniában népszavazást tartanak a milliárdosok megadóztatásáról. A vagyonadó kérdése a világ egyik legerősebb gazdaságában is komoly vitákat váltott ki.
Kadlót Tibor
2026.09.20, 15:57

Izzadhatnak a kaliforniai gazdagok, és nem csak a forró időjárás miatt: az Egyesült Államok és a világ egyik legtehetősebb államában is felmerült, hogy vagyonadót vessenek ki a milliárdosokra. A politikailag balra húzó, jelentős egészségügyi finanszírozásra szoruló és a becslések szerint 200-250 dollármilliárdosnak otthont adó állam természetes terepnek tűnik az új közteher kivetésére.

vagyonadó, miliárdos, Sergey Brin, jacht
Sergey Brin amerikai milliárdos 142 méteres szuperjachtja, a Dragonfly a Baleár-szigetekhez tartozó Menorca Maó-i kikötőjében / Fotó: Kadlót Tibor / Világgzdaság

A kérdésről november elején, a félidős kongresszusi választásokkal egy időben tartott népszavazáson dönthetnek az állampolgárok. A referendum egyik javaslata egy egyszeri, öt százalékos vagyonadót vezetne be az államban élő milliárdosok vagyonára, akiknek összesített javai meghaladják a kétezermilliárd dollárt – számolt be a kezdeményezésről a Reuters.

A szupergazdagok megsarcolása jellemzően népszerű üzenet, a kezdeményezés Kaliforniában is széles támogatottsággal bír. Az UC Berkeley IGS augusztusi közvélemény-kutatásában a megkérdezettek 48 százaléka támogatta a javaslatot, és 41 százaléka ellenezte azt. A Public Policy Institute of California szeptemberi felmérésében pedig már a támogatók kerültek abszolút többségbe, 52-46 százalékos arányban.

Az elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek. A kaliforniai népszavazási kezdeményezéseknek erős kezdeti támogatottságra van szükségük, és a bizonytalan szavazók gyakran végül inkább nemmel szavaznak.

A javaslat támogatói szerint a vagyonadó 100 milliárd dollárt hozhatna az államnak, amit 

  • egészségügyre, 
  • élelmiszersegélyekre 
  • és oktatásra fordítanának.

A szkeptikusok ezzel szemben úgy vélik, hogy a tényleges adóbevétel inkább csak legfeljebb 40 milliárd dollár körül alakulna. Attól is tartanak, hogy a milliárdosok egy része elköltözne Kaliforniából, és magukkal vinnék a jövőbeli adóbevételeket és befektetéseket.

A kezdeményezés ellen egyes érintettek is felléptek, kötük Sergey Brin, aki a 277 milliárd dollárra becsült vagyonával jelenleg a világ negyedik leggazdagabb embere. 

A Google társalapítója több mint 100 millió dollárt költött a vagyonadó-kezdeményezés elutasítására és olyan ellenjavaslatok támogatására, amelyek gyakorlatilag semmissé tennék az intézkedést.

1979-ben a családommal együtt elmenekültem a szocializmus elől, és ismerem az általa létrehozott pusztító, elnyomó társadalmat a Szovjetunióban. Nem akarom, hogy Kalifornia ugyanoda jusson

 – mondta az orosz származású Brin a New York Timesnak.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó szintén ellenzi a kezdeményezést, ő inkább egy országos, szövetségi szintű vagyonadó bevezetését támogatja.

Sokan már léptek, mások kivárnak

Az Nvidia vezére, Jensen Huang a kezdeményezéssel kapcsolatban azt közölte, hogy maradna, és nem zavarja a tervezett adó. Donald Trump agytrösztje, a Palantir társalapítója, Peter Thiel viszont inkább a távozás mellett döntene. Elon Musk, a világ leggazdagabb embere szintén végleg távozna Kaliforniából. Több vállalkozása székhelyét máris áthelyezte, legutóbb 2024-ben a SpaceX-et költöztette át.

A technológiai nagyágyú, Google központja továbbra is Kaliforniában található, de más, az alapítókhoz, Larry Page-hez és Sergey Brinhez köthető vállalatok nemrégiben az állam határain kívülre helyezték át a központjukat. Larry Ellison, az Oracle társalapítója már évekkel ezelőtt elkezdte kivonni érdekeltségeit és vagyonát Kaliforniából. Andy Fang, a DoorDash társalapítója, aki Kaliforniában született és nőtt fel, az X-en azt írta, hogy szereti az államot, de gondolkodik a költözésen. Ha a javaslatból törvény születik, akkor Page-nek például 13 milliárd, Thielnek pedig 1,3 milliárd dollár adót kellene fizetnie a vagyona után. 

Európában nem jött be a vagyonadó, Magyarország most mégis nekifut

Kaliforniát megelőzően több európai ország is kísérletet tett a vagyonadó alkalmazására, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Franciaországban, Svédországban, Finnországban, Dániában és Németországban 1997 és 2018 között azonban végül kivezették ezeket a közterheket. A döntések mögött többek között a tőkekimenekítés, az adóelkerülés és a gazdasági versenyképesség miatti aggodalmak álltak.

A kaliforniai javaslat 2026. január 1-jéig visszamenőleges hatályú lenne, így a milliárdosok nehezebben kerülhetnék el az adót egyszerű elköltözéssel.

A vagyonadó meghonosítására Magyar Péter kormánya is kísérletet tenne . Az eddig megismert tervek alapján ezt az egymilliárd forint feletti jövedelmekre és vagyonelemekre rónák ki, amelyből évente akár 300-600 milliárd forint bevételt remélhet. Az új közteher mértéke egyelőre nem ismert, ugynaakkor egyes kiszivárgott információk alapján egy százalékos mértékű lehet.

A Világgazdaság korábbi cikke szerint, a legtöbb ország azért vezette ki a vagyonadót, mert az adónem nem volt hatékony: jelentős költségek mellett viszonylag alacsony bevételt termelt, miközben a vagyonkimentés más csatornákon keresztül további negatív hatásokat okozott.

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu