Klórfegyverrel az olajfinomító ellen: újabb válság eszkalálódhat a Vörös-tengernél, katasztrófa jöhet az olapiacon – egy harmadik konfliktus miatt is lebénulhat az energiakorridor

Egyre több jel utal arra, hogy Szudán polgárháborúja az ország határain túlmutató energiabiztonsági problémává válhat, új válsággóc kialakulásával. A The New York Times és a The Washington Post feltáró munkájának eredménye szerint a szudáni fegyveres erők egyes alakulatai rögtönzött klórfegyvereket fejleszthettek ki, halmozhattak fel és használhattak. A feltételezéseket bombatervek, tesztfelvételek, fényképek és lehallgatott kommunikációk is alátámaszthatják, bár a bizonyítékok nem igazolják minden részletében az állításokat. A szudáni hadsereg tagadja a vegyi fegyverek fejlesztését és alkalmazását.

Port Szudánról készült felvétel - az olajexport város lehet az új válsággóc legfontosabb szereplője

Fotó: RobNaw / Shutterstock

Az olajpiac szempontjából azonban nem önmagában a vegyifegyver-vád a legfontosabb, hanem az, hogy egy állítólagos, klórfegyverrel végreahajtott támadás egy olajipari létesítmény, az Al Jaili finomító közelében történhetett. A fiomító egy fontos ipari és stratégiai jelentőségű környék Szudánban, körülbelül 70 kilométerre északra Kartúmtól, Bahri (Kartúmtól északra fekvő városrész) külterületén. A támadás – áll az Oilprice elemzésében – arra utal, hogy az energiainfrastruktúra egyre inkább a szudáni háború közvetlen célpontjává válhat. Finomítók, üzemanyagraktárak, vezetékek, kikötők és elektromos hálózatok egyaránt katonai és gazdasági jelentőséggel bírnak.

Port Szudán: az olajexport-város lehet a következő gyenge láncszem és a válsággóc fő eleme

A legfontosabb gócpont Port Szudán. A vörös-tengeri kikötő Szudán legfontosabb kereskedelmi kapuja:

az importált üzemanyagok és humanitárius szállítmányok egyik belépési pontja, emellett

innen indul a szudáni és dél-szudáni kőolaj exportja is.

A kikötő környékén stratégiai katonai infrastruktúra is található.

Szudánban 2023 áprilisa óta pusztító polgárháború dúl, amely korunk egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófáját okozta. A konfliktus a Szudáni Fegyveres Erők (SAF) (a hivatalos állami hadsereg) és Mohamed Hamdan Dagalo („Hemedti”) által irányított félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között zajlik. A két fegyveres szervezet korábban szövetségesek volt (együtt buktatták meg az ország korábbi elnökét), de összevesztek azon, hogy az RSF-et hogyan olvasszák be a rendszeres hadseregbe, illetve hogy ki gyakorolja majd a felettük lévő hatalmat. A konfliktus Kartúm fővárosból hamar átterjedt más régiókra is.

2025 májusában már dróntámadások érték az üzemanyagraktárakat, a déli kikötőterminált, az elektromos infrastruktúrát, a repülőteret és a Flamingo haditengerészeti bázist. Egy újabb támadássorozatnak nem is kellene teljesen megbénítania Port Szudánt ahhoz, hogy komoly energiapiaci következményei legyenek.

Már a tartályparkok, a szivattyúállomások, az áramellátás, a rakodólétesítmények vagy a kikötőhöz vezető utak sérülése is fennakadásokat okozhatna az üzemanyag-importban és az olajexportban.

Ez különösen Dél-Szudánt hozná nehéz helyzetbe. A tengerparttal nem rendelkező, jogilag nagyon fiatal ország gazdasága szinte teljes egészében az olajkitermelésre épül, miközben a kitermelt nyersolaj csak Szudán vezetékein keresztül, Port Szudán érintésével juthat el a világpiacra.