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olajpiac
szudáni hadsereg
Vörös-tenger
iráni háború
húszik
export

Klórfegyverrel az olajfinomító ellen: újabb válság eszkalálódhat a Vörös-tengernél, katasztrófa jöhet az olapiacon – egy harmadik konfliktus miatt is lebénulhat az energiakorridor

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A Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger után Szudán is az olajpiac kockázati térképére kerülhet. Ha a Port Szudán városa körüli konfliktus eszkalálódik, nemcsak a dél-szudáni olajexport kerülhet veszélybe, hanem egy olyan tengeri energiakorridor is, amelynek jelentősége az iráni háború miatt már most felértékelődött. Ha megtörténik a legrosszabb, az már a harmadik válsággóc létrejöttét jelentené, melynek köze van a Vörös-tenger és környékének energiaszállítási feladataihoz.
Juhász Péter
2026.09.14, 06:00

Egyre több jel utal arra, hogy Szudán polgárháborúja az ország határain túlmutató energiabiztonsági problémává válhat, új válsággóc kialakulásával. A The New York Times és a The Washington Post feltáró munkájának eredménye szerint a szudáni fegyveres erők egyes alakulatai rögtönzött klórfegyvereket fejleszthettek ki, halmozhattak fel és használhattak. A feltételezéseket bombatervek, tesztfelvételek, fényképek és lehallgatott kommunikációk is alátámaszthatják, bár a bizonyítékok nem igazolják minden részletében az állításokat. A szudáni hadsereg tagadja a vegyi fegyverek fejlesztését és alkalmazását.

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Port Szudánról készült felvétel - az olajexport város lehet az új válsággóc legfontosabb szereplője
Fotó: RobNaw / Shutterstock

Az olajpiac szempontjából azonban nem önmagában a vegyifegyver-vád a legfontosabb, hanem az, hogy egy állítólagos, klórfegyverrel végreahajtott támadás egy olajipari létesítmény, az Al Jaili finomító közelében történhetett. A fiomító egy fontos ipari és stratégiai jelentőségű környék Szudánban, körülbelül 70 kilométerre északra Kartúmtól, Bahri (Kartúmtól északra fekvő városrész) külterületén. A támadás – áll az Oilprice elemzésében – arra utal, hogy az energiainfrastruktúra egyre inkább a szudáni háború közvetlen célpontjává válhat. Finomítók, üzemanyagraktárak, vezetékek, kikötők és elektromos hálózatok egyaránt katonai és gazdasági jelentőséggel bírnak.

Port Szudán: az olajexport-város lehet a következő gyenge láncszem és a válsággóc fő eleme

A legfontosabb gócpont Port Szudán. A vörös-tengeri kikötő Szudán legfontosabb kereskedelmi kapuja:

  • az importált üzemanyagok és humanitárius szállítmányok egyik belépési pontja, emellett 
  • innen indul a szudáni és dél-szudáni kőolaj exportja is.

A kikötő környékén stratégiai katonai infrastruktúra is található.

Szudánban 2023 áprilisa óta pusztító polgárháború dúl, amely korunk egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófáját okozta. A konfliktus a Szudáni Fegyveres Erők (SAF) (a hivatalos állami hadsereg) és Mohamed Hamdan Dagalo („Hemedti”) által irányított félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között zajlik. A két fegyveres szervezet korábban szövetségesek volt (együtt buktatták meg az ország korábbi elnökét), de összevesztek azon, hogy az RSF-et hogyan olvasszák be a rendszeres hadseregbe, illetve hogy ki gyakorolja majd a felettük lévő hatalmat. A konfliktus Kartúm fővárosból hamar átterjedt más régiókra is.

2025 májusában már dróntámadások érték az üzemanyagraktárakat, a déli kikötőterminált, az elektromos infrastruktúrát, a repülőteret és a Flamingo haditengerészeti bázist. Egy újabb támadássorozatnak nem is kellene teljesen megbénítania Port Szudánt ahhoz, hogy komoly energiapiaci következményei legyenek. 

Már a tartályparkok, a szivattyúállomások, az áramellátás, a rakodólétesítmények vagy a kikötőhöz vezető utak sérülése is fennakadásokat okozhatna az üzemanyag-importban és az olajexportban.

Ez különösen Dél-Szudánt hozná nehéz helyzetbe. A tengerparttal nem rendelkező, jogilag nagyon fiatal ország gazdasága szinte teljes egészében az olajkitermelésre épül, miközben a kitermelt nyersolaj csak Szudán vezetékein keresztül, Port Szudán érintésével juthat el a világpiacra.

A függőség ára már korábban is megmutatkozott. 2024-ben a fő tranzitvezetékben elfogyott az a gázolaj, amely a nyersolaj hígításához és áramlásának biztosításához szükséges volt. Az olaj besűrűsödött, egy szakaszon eltömítette a vezetéket, majd a rendszer meg is sérült.

A kiesés a dél-szudáni állam működését is veszélybe sodorta. 

Az állami kiadások mintegy 90 százalékát az olajbevételekből finanszírozták, miközben a vezeték korábban napi 80–100 ezer, majd a leállás előtt mintegy 150 ezer hordó olajat továbbított.

Két szoros már most is az olajpiac idegeit tépi

A szudáni kockázat azért különösen veszélyes, mert egy már amúgy is feszült energiapiaci helyzetben jelentkezik. A Hormuzi-szoroson zajló konfliktus miatt az útvonal gyakorlatilag lezárult, pedig korábban a világ olajfelhasználásának mintegy ötöde haladt át rajta. Közben a Vörös-tenger térségében is fokozódik a biztonsági kockázat.

A Vörös-tenger felértékelődése részben éppen a Hormuzi-szoros problémájának következménye.

 Szaúd-Arábia egyre inkább a Vörös-tengeren keresztül próbálja fenntartani olajszállításait, miközben a Báb el-Mandeb térségében újabb biztonsági fenyegetések jelentek meg. A jemeni húszik Mokka kikötővárosának ellenőrzésével kapcsolatos hírek tovább növelhetik a nyomást a stratégiai hajózási útvonalon.

A globális olajár szempontjából Szudán önmagában nem lenne meghatározó tényező. Az ország közvetlen olajpiaci súlya túl kicsi ahhoz, hogy egyedül érdemben mozgassa a világpiaci árakat.

A veszélyt az jelenti, hogy a szudáni konfliktus egy olyan viszonyrendszerben jelenik meg, amelyben egyszerre lehet probléma a Hormuzi-szorossal, a Vörös-tengerrel, a szaúdi exporttal és a Szuezi-csatornával.

Ha ezek a kockázatok egyszerre erősödnek, az olajpiac már nem különálló regionális konfliktusokat árazna, hanem egyre inkább azt, hogy mennyire megbízhatóak a Közel-Kelet és Európa közötti alternatív tengeri energiakorridorok.

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Fotó: Blue Mist Film Studios / Shutterstock

A szudáni válság Dél-Szudánt is padlóra küldheti

A szudáni konfliktus gazdasági következményei már most is súlyosak. A dél-szudáni olajbevételek kiesése miatt az állami tartalékok gyorsan apadnak, miközben egyre gyakoribbak az áramszünetek, akadozik a vízellátás és a gyógyszerellátás, és a fizetések is késnek.

A helyzet azért különösen veszélyes, mert Dél-Szudán számára az olaj nem egyszerűen egy fontos exporttermék: gyakorlatilag az állam működésének finanszírozási alapja. 

Egy hosszabb vezeték- vagy kikötőleállás ezért nem néhány százezer hordó kiesését jelentené, hanem egy egész ország fizetőképességét és működőképességét sodorná veszélybe.

Szudán számára sem kisebb a tét. Az ország finomítói nem képesek fedezni a teljes belföldi keresletet, ezért a Port Szudánon keresztül érkező benzin és gázolaj kulcsfontosságú a közlekedés, az áramtermelő generátorok, a vízszivattyúk, a kórházak és a mezőgazdaság működéséhez. Már a Vörös-tengeri szállítási költségek és biztosítási díjak emelkedése is gyorsan megjelenik a helyi üzemanyagárakban. 

2026. áprilisában a kartúmi feketepiacon egyetlen hét alatt közel 67 százalékkal emelkedett a benzin ára.

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Szudáni menekült nők sétálnak át egy csádi menekülttáboron, miután a szomszédos Szudánban kialakult konfliktus elől menekülve biztonsági menedéket és humanitárius segítséget keresnek
Fotó: arafatmyt / Shutterstock

Az olajár számára a legrosszabb forgatókönyv az összehangolt eszkaláció

A következő három hónapban a legvalószínűbb nemzetközi forgatókönyv a diplomáciai nyomás fokozódása Szudánon, újabb szankciók és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet, az OPCW hozzáférésének követelése lehet, közvetlen külföldi katonai beavatkozás nélkül. Ebben az esetben a globális olajárra gyakorolt közvetlen hatás várhatóan mérsékelt maradna.

Sokkal veszélyesebb lenne azonban, ha újabb támadások érnék Port Szudán üzemanyagtárolóit, olajterminálját, kikötői infrastruktúráját vagy a vegyifegyver-programmal összefüggésbe hozott katonai létesítményeket. 

Ez egyszerre okozhatna üzemanyaghiányt Szudánban, akaszthatná meg Dél-Szudán exportját és növelhetné a Vörös-tengeren a hajózási biztosítási díjakat.

A legnagyobb kockázat az lenne, ha mindez egy időben történne a Port Szudán, Jánbú, a Báb el-Mandeb és a Hormuzi-szoros körüli eszkalációval. Ebben az esetben az olajpiac már nem egy újabb afrikai konfliktust árazna, hanem azt, hogy a Perzsa-öböltől a Vörös-tengeren át a Szuezi-csatornáig húzódó teljes tengeri energiainfrastruktúra egyre kevésbé tekinthető biztonságosnak.

Szudánnak nem kell egy újabb Hormuzi-szorossá válnia ahhoz, hogy komoly hatása legyen az olajpiacra. Elég, ha a Port Szudán körüli infrastruktúra a már amúgy is túlterhelt energiakorridor újabb megbízhatatlan láncszemévé válik.

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