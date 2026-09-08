Elege lett Kanadának Trump húzásaiból: világos üzenetet küldött, brutális vámokat vet ki az amerikai termékekre

Újabb fejezethez érkezett az Egyesült Államok és Kanada vámháborúja: Ottawa mintegy 20 milliárd dollár értékű amerikai termékre vetett ki ellenvámot. A különböző termékekre 15 és 50 százalék közötti vámok vonatkoznak, többek között az acél-, bútor-, ruházati és elektronikai termékekre. A dollár alapon, vagyis azonos értékben kivetett megtorló intézkedés jelentős eszkalációt jelent a két szomszédos ország kereskedelmi konfliktusában.

Újabb fejezet az Egyesült Államok és Kanada vámháborújában: Kanada ellenvámokat vetett ki (Mark Carney kanadai miniszterelnök)

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A vámháború már egy másik megállapdás jövöjét is veszélyezteti

Kanada és az Egyesült Államok tisztviselői közben egymást hibáztatják azért, hogy meghiúsult az a megállapodás, amely alig két hete még elérhető közelségben volt – írja a Reuters.

A konfliktus már a Mexikóval közös észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás (USMCA) jövőjét is bizonytalanná teszi.

A megállapodás éves felülvizsgálata közeleg, miután Donald Trump amerikai elnök nem volt hajlandó további tíz évre meghosszabbítani azt.

„Amitől tartunk, az egy eszkalációs spirál” – mondta Michael Harvey, a Canadian Agri-Food Trade Alliance ügyvezető igazgatója és Carney kétoldalú amerikai gazdasági kapcsolatokkal foglalkozó tanácsadó testületének tagja.

Szerinte ugyanakkor teljesen érthető, hogy a kanadai miniszterelnök olyan eszközöket keres, amelyekkel nyomást tud gyakorolni Washingtonra.

Az amerikai vámok már korábban is súlyosan érintették Kanadát

Donald Trump múlt hónapban bevezetett vámjai több kanadai ágazatot is sújtottak, köztük

a borászatot,

a bútoripart,

a tejipart,

a cementgyártást,

a ruházati szektort,

a horgászfelszerelések és a jégkorongfelszerelések gyártóit.

Az intézkedések mintegy 20 milliárd dollárnyi, az Egyesült Államokba irányuló kanadai exportot, vagyis a teljes kivitel mintegy 5 százalékát érintik.

Kanada exportja idén eddig csaknem 68 százalékban az Egyesült Államokba irányult. Ennek nagyjából 80 százaléka vámmentesen jutott be az amerikai piacra az USMCA keretében biztosított mentességeknek köszönhetően. A szabadkereskedelmi megállapodás így eddig bizonyos fokú védelmet jelentett a kanadai gazdaság számára.

A mostani amerikai vámok azonban egy, a gazdasági világválság idejéből származó amerikai törvény alapján születtek, ezért az Ottawa által korábban élvezett USMCA-mentességek ezekre az intézkedésekre nem alkalmazhatók.

A kereskedelmi háború egyre nagyobb bizonytalanságot okoz a beruházások és a gazdasági növekedés körül is. Kanada ugyanis egy nála mintegy tizenháromszor nagyobb gazdasággal került kereskedelmi konfliktusba.