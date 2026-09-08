Elege lett Kanadának Trump húzásaiból: világos üzenetet küldött, brutális vámokat vet ki az amerikai termékekre
Újabb fejezethez érkezett az Egyesült Államok és Kanada vámháborúja: Ottawa mintegy 20 milliárd dollár értékű amerikai termékre vetett ki ellenvámot. A különböző termékekre 15 és 50 százalék közötti vámok vonatkoznak, többek között az acél-, bútor-, ruházati és elektronikai termékekre. A dollár alapon, vagyis azonos értékben kivetett megtorló intézkedés jelentős eszkalációt jelent a két szomszédos ország kereskedelmi konfliktusában.
A vámháború már egy másik megállapdás jövöjét is veszélyezteti
Kanada és az Egyesült Államok tisztviselői közben egymást hibáztatják azért, hogy meghiúsult az a megállapodás, amely alig két hete még elérhető közelségben volt – írja a Reuters.
A konfliktus már a Mexikóval közös észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás (USMCA) jövőjét is bizonytalanná teszi.
A megállapodás éves felülvizsgálata közeleg, miután Donald Trump amerikai elnök nem volt hajlandó további tíz évre meghosszabbítani azt.
„Amitől tartunk, az egy eszkalációs spirál” – mondta Michael Harvey, a Canadian Agri-Food Trade Alliance ügyvezető igazgatója és Carney kétoldalú amerikai gazdasági kapcsolatokkal foglalkozó tanácsadó testületének tagja.
Szerinte ugyanakkor teljesen érthető, hogy a kanadai miniszterelnök olyan eszközöket keres, amelyekkel nyomást tud gyakorolni Washingtonra.
Az amerikai vámok már korábban is súlyosan érintették Kanadát
Donald Trump múlt hónapban bevezetett vámjai több kanadai ágazatot is sújtottak, köztük
- a borászatot,
- a bútoripart,
- a tejipart,
- a cementgyártást,
- a ruházati szektort,
- a horgászfelszerelések és a jégkorongfelszerelések gyártóit.
Az intézkedések mintegy 20 milliárd dollárnyi, az Egyesült Államokba irányuló kanadai exportot, vagyis a teljes kivitel mintegy 5 százalékát érintik.
Kanada exportja idén eddig csaknem 68 százalékban az Egyesült Államokba irányult. Ennek nagyjából 80 százaléka vámmentesen jutott be az amerikai piacra az USMCA keretében biztosított mentességeknek köszönhetően. A szabadkereskedelmi megállapodás így eddig bizonyos fokú védelmet jelentett a kanadai gazdaság számára.
A mostani amerikai vámok azonban egy, a gazdasági világválság idejéből származó amerikai törvény alapján születtek, ezért az Ottawa által korábban élvezett USMCA-mentességek ezekre az intézkedésekre nem alkalmazhatók.
A kereskedelmi háború egyre nagyobb bizonytalanságot okoz a beruházások és a gazdasági növekedés körül is. Kanada ugyanis egy nála mintegy tizenháromszor nagyobb gazdasággal került kereskedelmi konfliktusba.
Trump újabb vámemeléssel fenyeget
A politikai kockázatok is nőnek. Közvélemény-kutatások szerint Mark Carney jelenleg széles körű támogatást élvez a kanadaiak körében, politikai elemzők szerint azonban ez gyorsan megváltozhat, ha a vámháború gazdasági következményei egyre inkább megjelennek a háztartások és a vállalatok mindennapjaiban.
Egy Reuters/Ipsos felmérés szerint az amerikaiaknak mindössze 20 százaléka támogatta Donald Trump kanadai termékekre kivetett vámjait.
Carney a múlt héten még arról beszélt, hogy kormánya kész olyan kereskedelmi megállapodást kötni Washingtonnal, amely mindkét ország számára előnyös. Közben Trump már újabb vámemeléssel fenyegetőzik.
Az amerikai elnök a múlt hónapban azt helyezte kilátásba, hogy január 1-jétől 50 százalékra emeli a Kanadából érkező autók, teherautók és autóalkatrészek vámját.
Az elnök emellett egy rendelettel az Ontario-tó átnevezéséről is intézkedett, amelyet amerikai kommunikációjában Amerika-tónak nevezett.
A két ország között jelenleg nincs érdemi kormányközi egyeztetés, egy kanadai kormányzati forrás szerint a miniszterek és a tisztviselők között sem zajlanak tárgyalások.
Harvey szerint Ottawának ennek ellenére nyitva kell tartania a kommunikációs csatornákat Washington felé, és nem szabad túl messzire mennie a retorikában vagy az amerikai nyilatkozatokra adott válaszokban. Szerinte Kanadának meg kell várnia, amíg Washingtonban ismét a gazdasági szempontok kerülnek a döntéshozatal középpontjába.
Augusztusban még úgy tűnt, közel a megállapodás
A mostani eszkaláció azért is figyelemre méltó, mert augusztus közepén még úgy tűnt, hogy sikerül megállapodnia a két országnak. Ahogy a Világgazdaság megírta, Donald Trump akkor három nappal elhalasztotta a kanadai termékek széles körére tervezett új vámok bevezetését, miután a két fél közelebb került egy kereskedelmi megállapodáshoz.
Az intézkedések akkor csaknem 20 milliárd dollár értékű kanadai importot érintettek volna.
A megállapodás reménye azonban később szertefoszlott. A tárgyalások megszakadtak, és a két ország azóta kölcsönösen vámokat vetett ki egymás termékeire. A most életbe lépett kanadai ellenvámok e konfliktus újabb, minden korábbinál élesebb fejezetét jelentik.