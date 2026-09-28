Kiegyezett a két szuperhatalom, óriási vámkönnyítés jöhet: békét köthet Trump és Hszi Csin-ping – idén még kétszer találkoznak

Az Egyesült Államok és Kína részletesen ismertette azt a tervet, amelynek értelmében mindkét ország mintegy 30 milliárd dollár értékű importtermékére csökkentenék a vámokat. A két nagyhatalmi rivális ezzel is igyekszik stabilizálni kapcsolatait Donald Trump és Hszi Csin-ping csúcstalálkozóját követően.

Trump és Hszi Csin-ping Washingtonban - a "nem érzékeny" árucikkek csökkentették, de a vámok neheze még hátra van / Fotó: Daniel Heuer

Az Egyesült Államokba érkező áruk listája 77 tételt tartalmaz, köztük tűzijátékokat, háztartási termékeket, sportfelszereléseket és játékokat – derül ki a két kormány által közzétett dokumentumokból. Emellett 1619 olyan terméket is felsoroltak, amelyek potenciálisan kedvezőbb feltételekkel juthatnak be Kínába, köztük hús-, tengeri és tejtermékeket, gabonaféléket, szenet, faanyagot és orvosi berendezéseket.

A kétoldalú kereskedelem összesen 60 milliárd dollárnyi forgalmát érintő várható vámkönnyítés volt Hszi múlt heti washingtoni állami látogatásának egyik legkézzelfoghatóbb eredménye.

Ez az összeg ugyanakkor csak töredéke annak a 415 milliárd dolláros teljes áruforgalomnak, amelyet a világ két legnagyobb gazdasága tavaly egymással lebonyolított.

Tovább csökkenhetnek a vámok

A két fél januárig meghosszabbította kereskedelmi fegyverszünetét, miközben egy átfogóbb megállapodás kidolgozására törekszik a Trump és Hszi között idén várható további két találkozó előtt. Mivel az exportkorlátozásokkal és Tajvannal kapcsolatos jelentős viták továbbra is rendezetlenek,

a nem érzékeny termékek kereskedelme olyan területté vált, ahol továbbra is lehetséges a megállapodás.

Egyes kínai háztartásigép-gyártók részvényei emelkedtek, miután nyilvánosságra kerültek a vámcsökkentések részletei. A Joyoung árfolyama a sencseni tőzsdén elérte a napi 10 százalékos emelkedési limitet, míg a Bear Electric Appliance részvényei volt, hogy 9,5 százalék pluszban is jártak.

Kína közölte, hogy a vámcsökkentéseket egyidejűleg hajtják végre, miután mindkét fél teljesítette a saját belső jogszabályai által előírt eljárásokat.

A kölcsönös megállapodás hatálya alá tartozó termékek mintegy 90 százalékánál a vámokat a legnagyobb kedvezményes elbánásnak megfelelő szintre csökkentenék.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselő a kiválasztott termékeket nem érzékeny árucikkekként jellemezte, amelyek kedvezőbb vámtarifális elbánásban részesülhetnek. Elmondása szerint az ajánlások javítanák az amerikai mezőgazdasági termékek és orvostechnikai eszközök kínai piacra jutását, miközben csökkentenék a kínai háztartási termékek és játékok amerikai piacra lépésének akadályait.

Trump elnök mintegy 30 százaléknyi amerikai, Kínába irányuló export számára biztosít jobb piacra jutási feltételeket, miközben a fogyasztók számára is előnyöket teremt a Kínából érkező háztartási termékek, játékok és más olyan áruk importjával, amelyeket az Egyesült Államok általában nem szerez be más országokból

– mondta Greer.