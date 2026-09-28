Kiegyezett a két szuperhatalom, óriási vámkönnyítés jöhet: békét köthet Trump és Hszi Csin-ping – idén még kétszer találkoznak
Az Egyesült Államok és Kína részletesen ismertette azt a tervet, amelynek értelmében mindkét ország mintegy 30 milliárd dollár értékű importtermékére csökkentenék a vámokat. A két nagyhatalmi rivális ezzel is igyekszik stabilizálni kapcsolatait Donald Trump és Hszi Csin-ping csúcstalálkozóját követően.
Az Egyesült Államokba érkező áruk listája 77 tételt tartalmaz, köztük tűzijátékokat, háztartási termékeket, sportfelszereléseket és játékokat – derül ki a két kormány által közzétett dokumentumokból. Emellett 1619 olyan terméket is felsoroltak, amelyek potenciálisan kedvezőbb feltételekkel juthatnak be Kínába, köztük hús-, tengeri és tejtermékeket, gabonaféléket, szenet, faanyagot és orvosi berendezéseket.
- A kétoldalú kereskedelem összesen 60 milliárd dollárnyi forgalmát érintő várható vámkönnyítés volt Hszi múlt heti washingtoni állami látogatásának egyik legkézzelfoghatóbb eredménye.
- Ez az összeg ugyanakkor csak töredéke annak a 415 milliárd dolláros teljes áruforgalomnak, amelyet a világ két legnagyobb gazdasága tavaly egymással lebonyolított.
Tovább csökkenhetnek a vámok
A két fél januárig meghosszabbította kereskedelmi fegyverszünetét, miközben egy átfogóbb megállapodás kidolgozására törekszik a Trump és Hszi között idén várható további két találkozó előtt. Mivel az exportkorlátozásokkal és Tajvannal kapcsolatos jelentős viták továbbra is rendezetlenek,
a nem érzékeny termékek kereskedelme olyan területté vált, ahol továbbra is lehetséges a megállapodás.
Egyes kínai háztartásigép-gyártók részvényei emelkedtek, miután nyilvánosságra kerültek a vámcsökkentések részletei. A Joyoung árfolyama a sencseni tőzsdén elérte a napi 10 százalékos emelkedési limitet, míg a Bear Electric Appliance részvényei volt, hogy 9,5 százalék pluszban is jártak.
Kína közölte, hogy a vámcsökkentéseket egyidejűleg hajtják végre, miután mindkét fél teljesítette a saját belső jogszabályai által előírt eljárásokat.
A kölcsönös megállapodás hatálya alá tartozó termékek mintegy 90 százalékánál a vámokat a legnagyobb kedvezményes elbánásnak megfelelő szintre csökkentenék.
Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselő a kiválasztott termékeket nem érzékeny árucikkekként jellemezte, amelyek kedvezőbb vámtarifális elbánásban részesülhetnek. Elmondása szerint az ajánlások javítanák az amerikai mezőgazdasági termékek és orvostechnikai eszközök kínai piacra jutását, miközben csökkentenék a kínai háztartási termékek és játékok amerikai piacra lépésének akadályait.
Trump elnök mintegy 30 százaléknyi amerikai, Kínába irányuló export számára biztosít jobb piacra jutási feltételeket, miközben a fogyasztók számára is előnyöket teremt a Kínából érkező háztartási termékek, játékok és más olyan áruk importjával, amelyeket az Egyesült Államok általában nem szerez be más országokból
Nehezen halad az eddigi megállapodások teljesítése
Peking közölte, hogy az Egyesült Államokból importált szénre kivetett vámok is bekerülnek a keretrendszerbe. A kínai fél szerint ez támogatná az amerikai szén kínai beszerzését 2027-ben és 2028-ban. A Fehér Ház korábban azt közölte, hogy Kína vállalta: jövőre legalább 10 millió tonna amerikai szenet importál, és ugyanekkora mennyiséget vásárol 2028-ban is. A vámcsökkentéssel érintett mezőgazdasági exporttermékek között olyan fontos gabonafélék szerepelnek, mint a búza, a kukorica és a cirok.
- Ez segítheti Kínát abban, hogy előrelépjen azon célja felé, amely szerint 2028-ig évente legalább 17 milliárd dollár értékben vásárol amerikai mezőgazdasági termékeket.
- Ez kiegészül azzal a vállalással, hogy évente 25 millió tonna szójababot vásárol az Egyesült Államoktól.
A 17 milliárd dolláros cél teljesítése lassan halad azóta, hogy a Trump-kormányzat a vezetők előző, májusi csúcstalálkozója után bejelentette azt.
A kereskedők ezért azt várták, hogy a washingtoni találkozó eredményeként létrejövő esetleges vámcsökkentések újabb jelentős kínai vásárlási hullámot indíthatnak el. A mezőgazdasági beszerzéseket gyakran az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodások egyik legkönnyebben rendezhető területének tekintik, mivel ezek jóval kevésbé összetettek, mint az olyan érzékeny kérdések, mint a csiptechnológia vagy a mesterséges intelligencia.