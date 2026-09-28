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Kiegyezett a két szuperhatalom, óriási vámkönnyítés jöhet: békét köthet Trump és Hszi Csin-ping – idén még kétszer találkoznak

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Jelentős vámkönnyítésekről állapodott meg Amerika és Kína Trump és Hszi Csin-ping csúcstalálkozója után. Ezek a vámok azonban "nem érzékeny" árucikkekre vonatkoznak, a keményebb dió a mesterséges intelligencia és a csiptechnológia lesz. A két szuperhatalom vezetője az idén még két személyes találkozót tervez.
D. GY.
2026.09.28, 10:38

Az Egyesült Államok és Kína részletesen ismertette azt a tervet, amelynek értelmében mindkét ország mintegy 30 milliárd dollár értékű importtermékére csökkentenék a vámokat. A két nagyhatalmi rivális ezzel is igyekszik stabilizálni kapcsolatait Donald Trump és Hszi Csin-ping csúcstalálkozóját követően.

Trump-Xi Summit vámok
Trump és Hszi Csin-ping Washingtonban - a "nem érzékeny" árucikkek csökkentették, de a vámok neheze még hátra van / Fotó: Daniel Heuer

Az Egyesült Államokba érkező áruk listája 77 tételt tartalmaz, köztük tűzijátékokat, háztartási termékeket, sportfelszereléseket és játékokat – derül ki a két kormány által közzétett dokumentumokból. Emellett 1619 olyan terméket is felsoroltak, amelyek potenciálisan kedvezőbb feltételekkel juthatnak be Kínába, köztük hús-, tengeri és tejtermékeket, gabonaféléket, szenet, faanyagot és orvosi berendezéseket.

  • A kétoldalú kereskedelem összesen 60 milliárd dollárnyi forgalmát érintő várható vámkönnyítés volt Hszi múlt heti washingtoni állami látogatásának egyik legkézzelfoghatóbb eredménye. 
  • Ez az összeg ugyanakkor csak töredéke annak a 415 milliárd dolláros teljes áruforgalomnak, amelyet a világ két legnagyobb gazdasága tavaly egymással lebonyolított.

Tovább csökkenhetnek a vámok

A két fél januárig meghosszabbította kereskedelmi fegyverszünetét, miközben egy átfogóbb megállapodás kidolgozására törekszik a Trump és Hszi között idén várható további két találkozó előtt. Mivel az exportkorlátozásokkal és Tajvannal kapcsolatos jelentős viták továbbra is rendezetlenek, 

a nem érzékeny termékek kereskedelme olyan területté vált, ahol továbbra is lehetséges a megállapodás.

Egyes kínai háztartásigép-gyártók részvényei emelkedtek, miután nyilvánosságra kerültek a vámcsökkentések részletei. A Joyoung árfolyama a sencseni tőzsdén elérte a napi 10 százalékos emelkedési limitet, míg a Bear Electric Appliance részvényei volt, hogy 9,5 százalék pluszban is jártak.

Kína közölte, hogy a vámcsökkentéseket egyidejűleg hajtják végre, miután mindkét fél teljesítette a saját belső jogszabályai által előírt eljárásokat.

A kölcsönös megállapodás hatálya alá tartozó termékek mintegy 90 százalékánál a vámokat a legnagyobb kedvezményes elbánásnak megfelelő szintre csökkentenék.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselő a kiválasztott termékeket nem érzékeny árucikkekként jellemezte, amelyek kedvezőbb vámtarifális elbánásban részesülhetnek. Elmondása szerint az ajánlások javítanák az amerikai mezőgazdasági termékek és orvostechnikai eszközök kínai piacra jutását, miközben csökkentenék a kínai háztartási termékek és játékok amerikai piacra lépésének akadályait. 

Trump elnök mintegy 30 százaléknyi amerikai, Kínába irányuló export számára biztosít jobb piacra jutási feltételeket, miközben a fogyasztók számára is előnyöket teremt a Kínából érkező háztartási termékek, játékok és más olyan áruk importjával, amelyeket az Egyesült Államok általában nem szerez be más országokból

 – mondta Greer.

US Releases Details on $30 Billion of Goods With Tariff Cuts
Játékot már lehet importálni Kínából, a kereskedelmi konfliktus legfontosabb elemeiről (MI, csiptechnológia) azonban továbbra sincs egyezség / Fotó: Qilai Shen

Nehezen halad az eddigi megállapodások teljesítése

Peking közölte, hogy az Egyesült Államokból importált szénre kivetett vámok is bekerülnek a keretrendszerbe. A kínai fél szerint ez támogatná az amerikai szén kínai beszerzését 2027-ben és 2028-ban. A Fehér Ház korábban azt közölte, hogy Kína vállalta: jövőre legalább 10 millió tonna amerikai szenet importál, és ugyanekkora mennyiséget vásárol 2028-ban is. A vámcsökkentéssel érintett mezőgazdasági exporttermékek között olyan fontos gabonafélék szerepelnek, mint a búza, a kukorica és a cirok.

  • Ez segítheti Kínát abban, hogy előrelépjen azon célja felé, amely szerint 2028-ig évente legalább 17 milliárd dollár értékben vásárol amerikai mezőgazdasági termékeket. 
  • Ez kiegészül azzal a vállalással, hogy évente 25 millió tonna szójababot vásárol az Egyesült Államoktól.

A 17 milliárd dolláros cél teljesítése lassan halad azóta, hogy a Trump-kormányzat a vezetők előző, májusi csúcstalálkozója után bejelentette azt. 

A kereskedők ezért azt várták, hogy a washingtoni találkozó eredményeként létrejövő esetleges vámcsökkentések újabb jelentős kínai vásárlási hullámot indíthatnak el. A mezőgazdasági beszerzéseket gyakran az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodások egyik legkönnyebben rendezhető területének tekintik, mivel ezek jóval kevésbé összetettek, mint az olyan érzékeny kérdések, mint a csiptechnológia vagy a mesterséges intelligencia.

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