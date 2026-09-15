Varsó már átérzi, milyen volt a magyaroknak a Barátság lezárása: elkeseredetten hajszolja az Orlen az olajat

Kulcsfontosságú szaúdi olajvezeték állt le pénteken, ésmáris látni, hogy bajba kerültek az közel-keleti olaj egyes vásárlói. A Bloomberg ezt abból olvasta ki, hogy a lengyel olajfinomító, az Orlen SA elkezdte lóhalálában kiírni a kőolajvásárlási tendereket.

A leállt vezeték majdnem olyan fontos a lengyeleknek, mint nekünk a Barátság – lóhalálában íják ki a kőolajvásárlási tendereket Fotó: Bartek Sadowski

A lengyelek most árérezhetik, milyen helyzetbe került Magyarország, amikor Ukrajna orosz támadás okozta károkra hivatkozva leállította az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Ők már korábban leszakadtak az orosz olajról, és másokkal kórusban sürgették Magyarországot, hogy tegye ugyanezt.

Csakhogy helyette a közel-keleti, főleg szaúdi olajra nyergeltek át, és most érkezik ennek a büntetése. A lengyel üzemanyagárak egyébként a magyarnál is magasabbak: a dízel mintegy 6, a benzin 10 százalékkal drágább.

A blokkolt Hormuzi-szorost kikerülő útvonalon se jön az olaj

Az alaphír, ami a mostani felfordulást okozza: a múlt heti támadások miatt Szaúd-Arábia leállította a létfontosságú Kelet–Nyugat olajvezetéken történő szállítást.

Lengyelország a közel-keleti olaj legnagyobb európai vásárlója. Az újabb csapás a Hormuzi-szoros lezárását követően nem egyformán érinti a közel-keleti olaj európai vásárlóit. A lengyelek különösen ériontettek.

A leállított vezeték a keleti olajmezőkről a Vörös-tengeri Janbu kikötőjébe viszi a nyersolajat: normális helyzetben ez egy alternatíva a Hormuzi-szoros megkerülésére; a mostani iráni konfliktus alatt azonban kulcsfontosságú fő exportútvonallá vált.

Ugyanakkor nem minden európai ország főleg a a szaúdiaktól vásárol, és a szintén nagy mennyiségben Európába kerülő iraki olajat nem. Ennek Törökországon keresztül van egy kerülő útvonala, bár sokkal kisebb kapacitással, mint a hormuzi útvonal, ahol a forgalom az iráni konfliktus miatt a töredékére csökkent.

A vezetéklezárás által leginkább érintett, erősen a szaúdi olajra építő országok Lengyelország és Litvánia, náluk kevésbé, de jelentősen

a spanyolok,

görögök

és olaszok,

de vesznek szaúdi olajat a franciák

és a németek is.

A baj a lengyeleknél gyakorlatilag azonnal beütött.

A Bloomberg által látott dokumentumok szerint az Orlen az elmúlt két munkanapban legalább öt tendert írt ki. Az Orlen nem kívánta kommentálni az ügyet. A Saudi Aramco sem kommentálta azokat az első kérdéseket, amelyek arra vonatkoztak, hogy a vezeték kiesése okozott-e késéseket egyes szállítmányoknál – jelentette a hírügynökség.