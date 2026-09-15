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energiabiztonság
iráni konfliktus
Orlen
Barátság kőolajvezeték
kőolajvezeték

Varsó már átérzi, milyen volt a magyaroknak a Barátság lezárása: elkeseredetten hajszolja az Orlen az olajat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Létfontosságú olajvezetéket állított le pénteken Szaúd-Arábia, és Európában máris látszik, hogy baj van. A Barátság szaúdi megfelelője állt le, a lengyel Orlen ,ost sorban írja ki a kőolajvásárlási tendereket.
Pető Sándor
2026.09.15, 18:37

Kulcsfontosságú szaúdi olajvezeték állt le pénteken, ésmáris látni, hogy bajba kerültek az közel-keleti olaj egyes vásárlói. A Bloomberg ezt abból olvasta ki, hogy a lengyel olajfinomító, az Orlen SA elkezdte lóhalálában kiírni a kőolajvásárlási tendereket. 

A leállt vezeték majdnem olyan fontos a lengyeleknek, mint nekünk a Barátság – lóhalálában íják ki a kőolajvásárlási tendereket
A leállt vezeték majdnem olyan fontos a lengyeleknek, mint nekünk a Barátság – lóhalálában íják ki a kőolajvásárlási tendereket Fotó: Bartek Sadowski

A lengyelek most árérezhetik, milyen helyzetbe került Magyarország, amikor Ukrajna orosz támadás okozta károkra hivatkozva leállította az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken keresztül. 

Ők már korábban leszakadtak az orosz olajról, és másokkal kórusban sürgették Magyarországot, hogy tegye ugyanezt. 

Csakhogy helyette a közel-keleti, főleg szaúdi olajra nyergeltek át, és most érkezik ennek a büntetése.  A lengyel üzemanyagárak egyébként a magyarnál is magasabbak: a dízel mintegy 6, a benzin 10 százalékkal drágább.

A blokkolt Hormuzi-szorost kikerülő útvonalon se jön az olaj 

Az alaphír, ami a mostani felfordulást okozza: a múlt heti támadások miatt Szaúd-Arábia leállította a létfontosságú Kelet–Nyugat olajvezetéken történő szállítást.

Lengyelország a közel-keleti olaj legnagyobb európai vásárlója. Az újabb csapás a Hormuzi-szoros lezárását követően nem egyformán érinti a közel-keleti olaj európai vásárlóit. A lengyelek különösen ériontettek.

A leállított vezeték a keleti olajmezőkről a Vörös-tengeri Janbu kikötőjébe viszi a nyersolajat: normális helyzetben ez egy alternatíva a Hormuzi-szoros megkerülésére; a mostani iráni konfliktus alatt azonban kulcsfontosságú fő exportútvonallá vált. 

Ugyanakkor nem minden európai ország főleg a a szaúdiaktól vásárol, és a szintén nagy mennyiségben Európába kerülő iraki olajat nem. Ennek Törökországon keresztül van egy kerülő útvonala, bár sokkal kisebb kapacitással, mint a hormuzi útvonal, ahol a forgalom az iráni konfliktus miatt a töredékére csökkent.

A vezetéklezárás által leginkább érintett, erősen a szaúdi olajra építő országok Lengyelország és Litvánia, náluk kevésbé, de jelentősen

  • a spanyolok, 
  • görögök
  • és olaszok,
  • de vesznek szaúdi olajat a franciák 
  • és a németek is.

A baj a lengyeleknél gyakorlatilag azonnal beütött.

A Bloomberg által látott dokumentumok szerint az Orlen az elmúlt két munkanapban legalább öt tendert írt ki. Az Orlen nem kívánta kommentálni az ügyet. A Saudi Aramco sem kommentálta azokat az első kérdéseket, amelyek arra vonatkoztak, hogy a vezeték kiesése okozott-e késéseket egyes szállítmányoknál – jelentette a hírügynökség.

Orlen: nincs fennakadás, máshoönnan is tudunk venni

A lengyel állami hírügynökség, a PAP üzleti hírszolgáltatása ugyanakkor arról értesült az Orlentől, hogy az olajellátás biztos maradt.

„A szaúd-arábiai Kelet–Nyugat vezeték megelőző jellegű lezárásáról szóló bejelentésekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Orlen Csoport finomítóinak kőolajellátása fennakadások nélkül zajlik” – közölte az Orlen sajtóirodája. „A vállalat következetesen diverzifikálja beszerzési forrásait, és fejleszti saját kitermelési kapacitásait is” – tette hozzá a közlemény.

Az Orlen közölte, hogy csak 2026-ban kőolajigényének akár egynegyedét is biztosította a norvég Equinorral kötött szerződés révén, emellett pedig 60 millió hordó olajegyenértékkel növelte saját készleteit azáltal, hogy részesedést vásárolt a Barents-tengeren található norvég Goliat mezőben.

„Jelenleg az Orlen Csoport diverzifikált és rugalmas beszállítói portfólióval, valamint saját készletekkel rendelkezik, így képes gyorsan reagálni a globális nyersanyagpiac változásaira” – közölte a vállalat.

Przemyslaw Czarnek Press Conference On Rising Fuel Prices At ORLEN
Fotó: NurPhoto via AFP

Mindez akkor történik, amikor az olaj ára égbe száll

A most leállt vezeték kapacitása napi mintegy 7 millió hordó, és az iráni háború miatt beszűkült Perzsa-öbölbeli export következtében a királyság legfontosabb kerülő útvonalává vált – ezt a Bloomberg írja. Az Associated Press hétfői jelentése szerint két térségbeli tisztviselő úgy nyilatkozott, hogy a vezeték több hétig üzemen kívül maradhat. A szaúdi energiaügyi minisztérium illetékesei nem reagáltak azonnal a megkeresésre.

A fennakadás olyan időszakban következett be, amikor az európai kőolajpiac már amúgy is rendkívüli szűkösség jeleit mutatja. A finomítók a lehető legnagyobb kapacitással dolgoznak, hogy enyhítsék az üzemanyag-ellátási hiányt, ezért minden további zavar különösen erősen érezhető. Miközben az irányadó kőolaj-határidős jegyzések hordónként közel 110 dollárnál járnak, a dízel határidős ára közel 200 dollár hordónként, ami jól mutatja, miért képesek a finomítók továbbra is magas árat kínálni a nyersolajért.

Az Orlen jelentős mennyiségű olajat vásárol a Saudi Aramcótól, miközben a szaúdi olajóriás részesedéssel is rendelkezik a lengyelországi gdanski finomítóban. Az Aramco emellett tárolólétesítményeket is üzemeltet Lengyelországban – emlékeztet a Bloomberg.

 

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