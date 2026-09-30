Óriási vasúti beruházás készül Ausztriában: Budapestnek is fontos lehet az új alagút – a hegy alatt már elkészült a gigantikus csatorna

Ausztria egyik legnagyobb vasúti beruházása készül el a következő években: a 27,3 kilométer hosszú, kétcsöves Semmeringi-bázisalagút a Bécs és Graz közötti vasúti kapcsolat egyik legfontosabb, hiányzó eleme. Az osztrák állami vasút, az ÖBB beruházása a tervek szerint 2029 végén állhat forgalomba, és mintegy két órára rövidítheti le a vasúti menetidőt a két város között.

A Semmering-bázisalagút két csövének portálja Mürzzuschlagnál - 2029-ben adnák át a hatalmas vasúti beruházást

Fotó: Világgazdaság

A 2012-ben megkezdett építkezés azonban jóval többről szól, mint egy új vasúti alagútról Gloggnitz és Mürzzuschlag között. Az új pálya a nehéz tehervonatok számára is kedvezőbb útvonalat biztosít, és egy olyan észak–déli vasúti tengely része, amelynek Magyarország is fontos pontja. A kivitelezés eddigi története jól mutatja, hogy az osztrákok nem egyszerűen egy új vasúti szakaszt építenek: egy olyan infrastruktúrát hoznak létre, amely hosszú távon a közép-európai áru- és személyszállítás egyik fontos tengelyét erősítheti.

A történelmi vasútvonalat tehermentesíti az új vasúti beruházás: ezért kell az új alagút

Vasúti kapcsolat természetesen most is van a Semmering-hegységen keresztül, ám az 1850-es években épült történelmi Semmering-vasút műszaki paraméterei ma már komoly korlátokat jelentenek. A meredek emelkedők és a kanyargós pálya különösen a nehéz tehervonatok számára problémás: a nagy tömegű szerelvények áthúzása sok esetben több mozdonnyal oldható meg.

A történelmi Semmering-vasút teljes, 41 kilométeres szakasza – alagútjaival, viaduktjaival és egyéb mérnöki létesítményeivel együtt – 1998 óta az UNESCO világörökségének része. Az új infrastruktúra így egyben lehetővé teszi a történelmi pálya tehermentesítését és értékeinek megőrzését. A régi alagutat váltja ki részben az új alagút, a lassan történeti rekvizitumnak számító elődöt meghagyva főként a turisztikai célú személyforgalomnak, illetve tartalék útvonalnak azokra a napokra, amikor az új csövekben karbantartást végeznek.

Az új bázisalagút két párhuzamos csőből áll, amelyek egyenként 27,3 kilométer hosszúak, vagyis összesen mintegy 55 kilométernyi alagútpályát kell kiépíteni (viszonyításként: Ausztria leghosszabb alagútja a vasúti forgalom számára épült, 2025 decemberében átadott, 30 km-es Koralm-alagút).

A vonatok akár 230 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek majd, miközben a pálya a teherszállítás szempontjából is lényegesen kedvezőbb.

A teljes szakaszon mindössze mintegy 240 méteres szintkülönbséget kell leküzdeni, így az ÖBB szerint a nehéz szerelvények egyetlen mozdonnyal is áthaladhatnak, hiszen az alagútban a maximális hosszirányú emelkedés mindössze 8,4 ezrelék.