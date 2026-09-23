Hivatalos: törölték Magyarországot a szervezők, nem lesz a házigazdája a világ egyik legfontosabb sporteseményének – az Orbán-kormány még meg tudta menteni

Jövőre nem rendezik meg a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor: a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.

Jövőre nem rendezik meg a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíját/Fotó: Balaton Park Circuit

Már meg is van, hol rendezik a világbajnokságot

A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, a sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A királykategóriában mindkét alkalommal a spanyol Márc Márquez diadalmaskodott a Magyar Nagydíjon.

A MotoGP magyarországi fordulója már idén veszélyben volt, végül a Hungaroring Sport Zrt. március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni.

Kedden jelentették be, hogy a MotoGP idényzáró futamát 2027-ben is Valenciában rendezik. Nem sokkal később érkezett a hír, hogy a Magyar Nagydíj két év után ismét kikerül a versenynaptárból.

„A MotoGP Group megerősíti, hogy a Magyar Nagydíj nem szerepel a 2027-es versenynaptárban. Magyarország ugyanakkor továbbra is fontos helyszíne a bajnokságnak, és a MotoGP Group az illetékes hatóságokkal együttműködve további lehetőségeket vizsgál a visszatérésre” – áll a szervezet közleményében.

A bejelentés már nem számított meglepetésnek. A SPEEDWEEK.com korábban többször is arról írt, hogy a Magyar Nagydíj nagy valószínűséggel nem szerepel majd a 2027-es naptárban. A Balaton Park Circuiten rendezett két nagydíj után ugyanis világossá vált, hogy a pálya nem felel meg a MotoGP hosszú távú kereskedelmi és marketingelvárásainak.

A pálya túl kicsi,

kevéssé látványos,

és ami a legfontosabb: kevés nézőt vonz.

A júniusban megrendezett Magyar Nagydíjat három nap alatt valamivel több mint 80 ezren látogatták a helyszínen, ami nem illeszkedik a Liberty Media irányítása alatt álló gyorsaságimotoros-világbajnokság hosszú távú terveibe. A Balaton Park Circuittel ezért nem hosszabbították meg a szerződést.

Budapest lehet a hosszabb távú megoldás

Carlos Ezpeleta, a MotoGP sportigazgatója júliusban megerősítette, hogy továbbra is érdekeltek a magyarországi futam megrendezésében, ezen belül pedig különösen Budapestben látnak lehetőséget.

„Kapcsolatban vagyunk az illetékesekkel, és hosszabb távon nagyobb potenciált látunk a Hungaroringben a Magyar Nagydíj helyszíneként”

– mondta Ezpeleta.