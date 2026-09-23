Hivatalos: törölték Magyarországot a szervezők, nem lesz a házigazdája a világ egyik legfontosabb sporteseményének – az Orbán-kormány még meg tudta menteni
Jövőre nem rendezik meg a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor: a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
Már meg is van, hol rendezik a világbajnokságot
A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, a sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A királykategóriában mindkét alkalommal a spanyol Márc Márquez diadalmaskodott a Magyar Nagydíjon.
A MotoGP magyarországi fordulója már idén veszélyben volt, végül a Hungaroring Sport Zrt. március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni.
Kedden jelentették be, hogy a MotoGP idényzáró futamát 2027-ben is Valenciában rendezik. Nem sokkal később érkezett a hír, hogy a Magyar Nagydíj két év után ismét kikerül a versenynaptárból.
„A MotoGP Group megerősíti, hogy a Magyar Nagydíj nem szerepel a 2027-es versenynaptárban. Magyarország ugyanakkor továbbra is fontos helyszíne a bajnokságnak, és a MotoGP Group az illetékes hatóságokkal együttműködve további lehetőségeket vizsgál a visszatérésre” – áll a szervezet közleményében.
A bejelentés már nem számított meglepetésnek. A SPEEDWEEK.com korábban többször is arról írt, hogy a Magyar Nagydíj nagy valószínűséggel nem szerepel majd a 2027-es naptárban. A Balaton Park Circuiten rendezett két nagydíj után ugyanis világossá vált, hogy a pálya nem felel meg a MotoGP hosszú távú kereskedelmi és marketingelvárásainak.
- A pálya túl kicsi,
- kevéssé látványos,
- és ami a legfontosabb: kevés nézőt vonz.
A júniusban megrendezett Magyar Nagydíjat három nap alatt valamivel több mint 80 ezren látogatták a helyszínen, ami nem illeszkedik a Liberty Media irányítása alatt álló gyorsaságimotoros-világbajnokság hosszú távú terveibe. A Balaton Park Circuittel ezért nem hosszabbították meg a szerződést.
Budapest lehet a hosszabb távú megoldás
Carlos Ezpeleta, a MotoGP sportigazgatója júliusban megerősítette, hogy továbbra is érdekeltek a magyarországi futam megrendezésében, ezen belül pedig különösen Budapestben látnak lehetőséget.
„Kapcsolatban vagyunk az illetékesekkel, és hosszabb távon nagyobb potenciált látunk a Hungaroringben a Magyar Nagydíj helyszíneként”
– mondta Ezpeleta.
A Balaton-part és a főváros közötti gyors váltás azonban nem lehetséges. A Hungaroring jelenleg nem rendelkezik a MotoGP-rendezéshez szükséges homologizációval, az ehhez szükséges, több tízmillió eurós beruházást pedig az állam egyelőre nem hagyta jóvá.
A MotoGP visszatérése Budapestre – ahol legutóbb 1992-ben rendeztek világbajnoki futamot – ezért nemcsak jelentős összeget, hanem időt is igényelne. Utóbbiból pedig a MotoGP vezetésének már kevés áll rendelkezésére, ha a 2027-es versenynaptárról van szó.
„A kormánnyal folytatott egyeztetéseken igyekszünk megérteni, milyen ütemterv szerint valósulhat meg a Hungaroring átalakítása. Jelenleg azonban ez nagyon komoly kihívásnak tűnik, hiszen már közel járunk a 2027-es naptár véglegesítéséhez” – mondta Carlos Ezpeleta még júliusban.
Hozzátette: a MotoGP érdeklődése továbbra is fennáll, a jelenlegi helyzet azonban inkább hosszabb távú magyarországi visszatérésben gondolkodásra készteti őket. „2027-re nagyon nehéz lesz” – fogalmazott.
A teljes, hivatalos 2027-es MotoGP-versenynaptárt szeptember 25-én, pénteken hozzák nyilvánosságra.