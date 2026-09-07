Lincshangulat a németeknél, újabb csata jöhet a Volkswagennél: komoly fenyegetést kapott a vezetőség – „nem kaptatok szabad kezet!"
A Volkswagen AG dolgozói érdekképviseleteinek vezetői figyelmeztették Oliver Blume vezérigazgatót: a múlt héten megkötött átszervezési megállapodás nem jelent szabad kezet a menedzsment számára. Ez arra utal, hogy a munkahelyek és az üzemek jövőjéről még komoly viták várhatók – írja a Bloomberg.
Jóváhagyták a Volkswagen-átalakítás fő irányát
A Volkswagen hétfőn közzétett belső közleménye jól mutatja, milyen kihívással néz szembe Blume, aki most az átfogó átalakítási tervhez megszerzett széles körű támogatás után az egyes üzemekre és projektekre vonatkozó konkrét részletek kidolgozására térhet át.
Bár a felügyelőbizottság jóváhagyta az átalakítás fő irányát, a legvitatottabb intézkedések közül sokhoz még részletes tervek, további jóváhagyások és a nagy befolyással rendelkező dolgozói képviselőkkel folytatott tárgyalások szükségesek.
„Megakadályoztuk az igazgatóság terveit”
– mondta Christiane Benner, az IG Metall szakszervezet vezetője, aki a Volkswagen felügyelőbizottságának, valamint annak nagy hatalmú elnökségének, a Präsidiumnak is tagja. „De messze nem végeztünk még. Az igazi összecsapás most kezdődik.”
A dolgozói érdekképviseletek vezetői hangsúlyozták:
a felügyelőbizottság egyhangú döntése nem jelentett „biankó csekket” Blume számára. A mintegy 50 ezer további munkahely megszüntetése egyelőre csak tervezési cél, nem pedig elfogadott program. A menedzsmentnek még pontosan meg kell határoznia, hogy hol, miért és mikor kerülhet sor leépítésekre. A meglévő kollektív szerződések továbbra is érvényben maradnak
– közölte egy szakszervezeti szóvivő.
A Volkswagen részvényeinek árfolyama pénteken megugrott a frankfurti tőzsdén, miután a felügyelőbizottság egyhangúlag megszavazta az átalakítási tervet. A befektetőket meglepte a döntés, mivel újabb éles konfliktusra számítottak a menedzsment és a dolgozói érdekképviseletek között. A piac megkönnyebbüléssel fogadta, hogy az átfogó átszervezési irány mögött kialakult a támogatás, miközben a legfontosabb részletek továbbra is nyitottak.
Továbbra sem dőlt el
- az emdeni,
- hannoveri és zwickaui üzem,
- illetve az Audi neckarsulmi gyárának jövője sem.
A felek abban állapodtak meg, hogy olyan életképes új termelési lehetőségeket keresnek, amelyek a következő évtizedben is biztosíthatják ezeknek a telephelyeknek a működését. A menedzsmentnek azonban még ki kell dolgoznia, hogy az egyes átszervezési intézkedéseket pontosan hogyan hajtják végre.
Tényleg bezáratná a Volkswagen a győri Audi-gyárat?
Múlt hét csütörtökön született meg a német autóipar elmúlt évtizedeinek talán legmeghatározóbb döntése. A Volkswagen 89 éves története eddigi legnagyobb átalakításába vág bele, amelynek részeként világszerte további mintegy 50 ezer álláshely megszüntetését hajtja végre. A Volkswagen átalakítása ráadásul egy már folyamatban lévő, szintén 50 ezres létszámcsökkentésen felül jön, miközben négy német gyár jövője is kérdésessé vált. Azonban az csak most derült ki, hogy van egy ötödik bezárásra ítélt üzem is, ez lehet a győri Audi-gyár.
A Die Welt még a megállapodás előtt megjelent cikkében a Correctiv oknyomozó újságírói hálózat információira hivatkozva, miután az megszerezte a felügyelőbizottságnak benyújtott, az igazgatótanács által készített koncepciódokumentumet, hogy egy
ötödik üzemet is be kell zárni. A jelentés szerint a győri üzem is érintett lehet.
A korábban bejelentett 50 000 munkahely elbocsátása helyett 2030-ig mintegy 60 000 munkahelyet kellene megszüntetni. Ahhoz, hogy versenyképes maradhasson a kínaiak egyre élesebb versenyével szemben, a VW-nek csökkentenie kell a költségeit – mondta több felsővezető a Correctivnek. A gyári költségek nagyon magasak a nemzetközi szabványokhoz képest.