Lincshangulat a németeknél, újabb csata jöhet a Volkswagennél: komoly fenyegetést kapott a vezetőség – „nem kaptatok szabad kezet!"

A Volkswagen AG dolgozói érdekképviseleteinek vezetői figyelmeztették Oliver Blume vezérigazgatót: a múlt héten megkötött átszervezési megállapodás nem jelent szabad kezet a menedzsment számára. Ez arra utal, hogy a munkahelyek és az üzemek jövőjéről még komoly viták várhatók – írja a Bloomberg.

Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója/Fotó: AFP

Jóváhagyták a Volkswagen-átalakítás fő irányát

A Volkswagen hétfőn közzétett belső közleménye jól mutatja, milyen kihívással néz szembe Blume, aki most az átfogó átalakítási tervhez megszerzett széles körű támogatás után az egyes üzemekre és projektekre vonatkozó konkrét részletek kidolgozására térhet át.

Bár a felügyelőbizottság jóváhagyta az átalakítás fő irányát, a legvitatottabb intézkedések közül sokhoz még részletes tervek, további jóváhagyások és a nagy befolyással rendelkező dolgozói képviselőkkel folytatott tárgyalások szükségesek.

„Megakadályoztuk az igazgatóság terveit”

– mondta Christiane Benner, az IG Metall szakszervezet vezetője, aki a Volkswagen felügyelőbizottságának, valamint annak nagy hatalmú elnökségének, a Präsidiumnak is tagja. „De messze nem végeztünk még. Az igazi összecsapás most kezdődik.”

A dolgozói érdekképviseletek vezetői hangsúlyozták:

a felügyelőbizottság egyhangú döntése nem jelentett „biankó csekket” Blume számára. A mintegy 50 ezer további munkahely megszüntetése egyelőre csak tervezési cél, nem pedig elfogadott program. A menedzsmentnek még pontosan meg kell határoznia, hogy hol, miért és mikor kerülhet sor leépítésekre. A meglévő kollektív szerződések továbbra is érvényben maradnak

– közölte egy szakszervezeti szóvivő.

A Volkswagen részvényeinek árfolyama pénteken megugrott a frankfurti tőzsdén, miután a felügyelőbizottság egyhangúlag megszavazta az átalakítási tervet. A befektetőket meglepte a döntés, mivel újabb éles konfliktusra számítottak a menedzsment és a dolgozói érdekképviseletek között. A piac megkönnyebbüléssel fogadta, hogy az átfogó átszervezési irány mögött kialakult a támogatás, miközben a legfontosabb részletek továbbra is nyitottak.