Berobbant a Volkswagen városi cirkálója, mindenki ezt akarja: 10 hónapot kell várni az olcsó elektromosra, már átszervezések kellenek, hogy bírja az iramot az autógyártó – ez menti meg őket?
A Volkswagen nemrég egy váratlan problémával találta szembe magát. Az új elektromos autói iránt látványosan megugrott a kereslet, miközben Európában és más piacokon egyre csökken az érdeklődés a benzin- és dízelüzemű modelljei iránt. Németországban, a Volkswagen hazai piacán és az európai autóipar központjában a tisztán elektromos autókra érkező megrendelések száma immár meghaladja a belső égésű motoros járművekét.
Az Electrek értesülései szerint a német konszern emiatt több üzemében is módosítja a termelést, hogy lépést tudjon tartani a vártnál erősebb elektromosautó-kereslettel.
A wolfsburgi üzemben, ahol többek között a belső égésű motorral szerelt Golf és Tiguan készül, a Volkswagen lemondja a korábban tervezett extra műszakokat. A gyár éves termelése emiatt várhatóan mintegy 580 ezer jármű körül marad, szemben a korábbi, legalább 600 ezer darabot is meghaladó célkitűzésével. A vállalat közleménye szerint a belső égésű motorral szerelt járművek iránti kereslet már nem indokolja a termelés tervezett növelését.
Ezzel párhuzamosan a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei – köztük az emdeni és a zwickaui gyár – várhatóan magasabb kapacitáskihasználtsággal működnek majd, és legalább két további műszakot is beiktatnak.
Az elektromos modellek a Volkswagen új sztárjai
A kapacitás-átcsoportosítás oka, hogy a Volkswagen frissített elektromos ferdehátú modellje, az ID.3 Neo a beszámolók szerint komoly keresletnek örvend azóta, hogy áprilisban elkezdték az európai értékesítést. A német gyártó legsikeresebb modellje azonban továbbra is az ID. Polo, amely a márka új, kedvezőbb árú elektromos modellcsaládjának első tagja.
Az ID. Polóra április végi piaci bevezetése óta már több mint 40 ezer megrendelés érkezett Európa-szerte. A 37 kilowattóra teljesítményű akkumulátorral felszerelt VW ID. Polo Trend indulóára mindössze 24 995 euró (mintegy 9,1 millió forint), WLTP szerinti hatótávolsága pedig 334 kilométer. A Vezess.hu értesülései szerint
az ID. Polo iránt akkora a kereslet, hogy 10 hónapos várólista alakult ki.
Hozzátették, hogy ugyanígy kiemelkedően népszerű a Škoda Epiq és a Cupra Raval.
Vállalati források szerint a Volkswagen új, kedvezőbb árú elektromos SUV-ja, az ID. Cross iránt szintén jelentős a kezdeti érdeklődés. A VW júliusban nyitotta meg a rendeléseket az modellre, amely az Európában nagy sikerű T-Cross elektromos megfelelője. A modell németországi indulóára 27 995 euró (mintegy 10,2 millió forint).
Nehéz elkerülni az átszervezést
Bár az ID. Polo, az ID.3 Neo és az ID. Cross a jelek szerint ígéretesen rajtolt, a Volkswagen előtt azonban továbbra is komoly kihívások állnak. Szeptember elején a VW felügyelőbizottsága jóváhagyta a Future Plan 2030 elnevezésű programot, amely további létszámleépítéseket – világszerte akár 100 ezer munkahely megszüntetését –, gyárbezárásokat és szűkebb modellkínálatot irányoz elő a költségek csökkentése érdekében.
A várható jelentős leépítések miatt Németország-szerte több tízezer munkavállaló vonult utcára hétfőn, hogy a munkahelyek és az üzemek védelmét követelje. A pénteken késő este profitkilátásait ismét rontó Volkswagen, valamint a Mercedes-Benz Group, a BMW, az Audi, a Porsche és a nagy autóipari beszállítók dolgozói országszerte több mint 280 rendezvényen vettek részt.
A VW-konszernél tervezett átszervezésre olyan időszakban kerül sor, amikor a német autóipari óriásnak a kínai márkák – köztük a BYD – részéről érkező újabb versenyhullámmal is szembe kell néznie. Ezek a gyártók alacsonyabb árú és sok esetben technológiailag fejlettebb elektromos autókat kínálnak. A BYD 2022-ben felhagyott a kizárólag belső égésű motorral hajtott autók gyártásával, hogy az elektromos és plug-in hibrid modellekre összpontosítson – a stratégia pedig eddig kifizetődőnek bizonyult.
A kínai elektromosautó-gyártó 2025-ben már a világ hatodik legnagyobb autómárkája volt. Wang Chuanfu, a vállalat vezérigazgatója júniusban úgy fogalmazott, hogy öt éven belül a BYD a világ első számú autógyártójává válhat a méretét tekintve. Ez azt jelentené, hogy a vállalat megelőzné a Toyotát és a Volkswagent is.
Az Electrek cikke azzal zárul, hogy ha a Volkswagen korábban kezdte volna meg az átállást, és hamarabb helyezte volna a hangsúlyt az elektromos autókra, ma kedvezőbb versenyhelyzetben lehetne. Ehelyett – a legtöbb hagyományos autógyártóhoz hasonlóan – a VW-t is felkészületlenül érte a változás, miközben a BYD és más kínai márkák kihasználták a kínálkozó lehetőséget.