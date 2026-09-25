Berobbant a Volkswagen városi cirkálója, mindenki ezt akarja: 10 hónapot kell várni az olcsó elektromosra, már átszervezések kellenek, hogy bírja az iramot az autógyártó – ez menti meg őket?

A Volkswagen nemrég egy váratlan problémával találta szembe magát. Az új elektromos autói iránt látványosan megugrott a kereslet, miközben Európában és más piacokon egyre csökken az érdeklődés a benzin- és dízelüzemű modelljei iránt. Németországban, a Volkswagen hazai piacán és az európai autóipar központjában a tisztán elektromos autókra érkező megrendelések száma immár meghaladja a belső égésű motoros járművekét.

Az elektromos autók iránti növekvő érdeklődés az egyik utolsó szalmaszál a Volkswagen számára / Fotó: Hendrik Schmidt / DPA / AFP

Az Electrek értesülései szerint a német konszern emiatt több üzemében is módosítja a termelést, hogy lépést tudjon tartani a vártnál erősebb elektromosautó-kereslettel.

A wolfsburgi üzemben, ahol többek között a belső égésű motorral szerelt Golf és Tiguan készül, a Volkswagen lemondja a korábban tervezett extra műszakokat. A gyár éves termelése emiatt várhatóan mintegy 580 ezer jármű körül marad, szemben a korábbi, legalább 600 ezer darabot is meghaladó célkitűzésével. A vállalat közleménye szerint a belső égésű motorral szerelt járművek iránti kereslet már nem indokolja a termelés tervezett növelését.

Ezzel párhuzamosan a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei – köztük az emdeni és a zwickaui gyár – várhatóan magasabb kapacitáskihasználtsággal működnek majd, és legalább két további műszakot is beiktatnak.

Az elektromos modellek a Volkswagen új sztárjai

A kapacitás-átcsoportosítás oka, hogy a Volkswagen frissített elektromos ferdehátú modellje, az ID.3 Neo a beszámolók szerint komoly keresletnek örvend azóta, hogy áprilisban elkezdték az európai értékesítést. A német gyártó legsikeresebb modellje azonban továbbra is az ID. Polo, amely a márka új, kedvezőbb árú elektromos modellcsaládjának első tagja.

Az ID. Polóra április végi piaci bevezetése óta már több mint 40 ezer megrendelés érkezett Európa-szerte. A 37 kilowattóra teljesítményű akkumulátorral felszerelt VW ID. Polo Trend indulóára mindössze 24 995 euró (mintegy 9,1 millió forint), WLTP szerinti hatótávolsága pedig 334 kilométer. A Vezess.hu értesülései szerint

az ID. Polo iránt akkora a kereslet, hogy 10 hónapos várólista alakult ki.

Hozzátették, hogy ugyanígy kiemelkedően népszerű a Škoda Epiq és a Cupra Raval.