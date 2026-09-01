Kész, vége, ennyi volt: bezár a Volkswagen híres németországi gyára, azért, hogy fegyvergyár legyen helyette

Hamarosan leáll az autógyártás a Volkswagen osnabrücki üzemében. A gyárban 2027 után már nem készülnek, az utolsó Volkswagen T-Roc Cabriolet helyét az izraeli Rafael légvédelmi rendszeréhez kapcsolódó alkatrészek vehetik át gyártósorokon.

A Volkswagen a Rafael-lel közösen gyártana hadászati alkatrészeket az osnabrücki gyárban. / Fotó: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Kétségbeesetten keresi a kiutat a Volkswagen-csoport abból a válsághelyzetből, amibe az utóbbi években került a cég. A vállalatcsoport a teljes németországi gyártóhálózatát átalakítja, és az alacsonyabb autóipari termeléshez igazítja kapacitásait. A zuhanó eladásokhoz való alkalmazkodás jegyében a konszern most a T-Roc Cabriolet gyártási ciklusának lezárása után a felszabaduló osnabrücki gyártókapacitás kihasználása érdekében a védelmi ipar felé nyitna.

Az egyik legkecsegtetőbb lehetőség a cég előtt az izraeli Rafael védelmi ipari vállalattal való együttműködés, mely keretében az Iron Dome légvédelmi rendszerhez kapcsolódó komponenseket – indítóberendezésekhez kapcsolódó elemeket, generátorokat, a rendszer szállításához és logisztikai működéséhez szükséges eszközöket – gyártának az üzemben.

Ezt támasztja alá a Frankfurter Allgemeine Zeitung beszámolója is arról, hogy hónapok óta olyan előkészületek zajlanak a gyárban, amelyek összefügghetnek a tervezett átalakítással.

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A munkavállalók pedig arról számoltak be, hogy katonai ruházatot viselő emberek is megjelentek a telephelyen. Tovább erősíti a készülő hadi ipari együttműködés esélyét, hogy Olaf Lies, Alsó-Szászország miniszterelnöke szintén arról beszélt, hogy az üzem új feladatot kaphat a védelmi iparban.

A Rafael-lel való együttműködés a Volkswagen tulajdonosi szerkezete miatt igen érzékeny kérdés, ugyanis Katar jelentős részvényese a konszernnek, és egyes sajtóértesülések szerint fenntartásokat fogalmazott meg az izraeli vállalattal való közvetlen együttműködéssel kapcsolatban.

Éppen ezért a tárgyalások egyik lehetséges eredménye egy olyan új vállalati struktúra lehet, amiben Alsó-Szászország, esetleg a német szövetségi állam is szerepet vállalhatna, miközben a Rafaellel létrejövő együttműködés külön szervezeti keretek között működne. Ennek kapcsán felmerült, hogy a projektbe a német állam 200 millió eurós összeggel száll be, azonban az esetleges állami szerepvállalásnak uniós jogi feltételei is vannak.

Az osnabrücki üzemben jelenleg több mint kétezer ember dolgozik, és a T-Roc Cabriolet gyártásának leállítása után új megrendelések híján várhatóan jelentősen csökkenteni kell a munkavállalók számát.

A Rafael-projekttel legalább néhány száz munkahelyet megmenthetnek, illetve a Volkswagen a jelenlegi présüzemben továbbra is gyárthat alkatrészeket más telephelyek számára.