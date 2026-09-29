Újabb csapás a Volkswagenre, hatalmas finanszírozási botrányba keveredhetett bele - több mint 1,5 milliárd euró lehet a kár

Akár 1,5 milliárd font, vagyis mintegy 1,75 milliárd euró veszteséget is okozhat a Volkswagennek a Nagy-Britanniában kirobbant autófinanszírozási botrány. A német autógyártó pénzügyi szolgáltató cége, a Volkswagen Financial Services (VWFS) várhatóan több százmillió fontot különít el azoknak az ügyfeleknek a kártalanítására, akiknek az elmúlt években problémás módon értékesítettek autófinanszírozást - értesült a Sky News.

Gigantikus autófinanszírozási botrány fenyegeti a Volkswagent / Fotó: Anadolu via AFP

A botrány hátterében az autókereskedők és a finanszírozó cégek között működő jutalékos rendszer áll.

Amikor egy brit vásárló részletre vagy hitelből vett autót, a kereskedő nem pusztán az autót adta el neki, hanem gyakran a finanszírozás közvetítőjeként is eljár.

A hitelt valamely bank vagy az autógyártó saját pénzügyi vállalkozása – például a Volkswagen esetében a VW Financial Services – biztosította.

Ütköző érdekek hálójában

A problémát az okozta, hogy bizonyos konstrukciókban a kereskedő által kapott jutalék összefüggött az ügyfél által fizetett kamattal.

Minél magasabb kamatozású finanszírozást kötött az ügyfél, annál nagyobb jutalékot kaphatott a közvetítő.

Ez olyan érdekkonfliktust teremthetett, amelyben a kereskedőnek pénzügyi érdeke fűződött ahhoz, hogy az ügyfél számára drágább finanszírozást közvetítsen.

Óriási kockázat a Volkswagen számára a konstrukció

A brit pénzügyi felügyelet, az FCA szerint az érintett ügyfelek egy része nem kapott megfelelő tájékoztatást ezekről a jutalékokról és a finanszírozás árazásának módjáról. A most kialakított kártalanítási rendszer célja, hogy az arra jogosult autósok visszakaphassák az őket ért pénzügyi hátrány egy részét.

A Volkswagen számára azért különösen nagy a kockázat, mert a VW Financial Services a brit autófinanszírozási piac legnagyobb, közvetlenül autógyártóhoz tartozó finanszírozója. Vagyis

óriási mennyiségű Volkswagen-, Audi-, Škoda- és Seat-vásárlás mögött állhatott VWFS-finanszírozás.

A VWFS 2024-ben önmagában közel 6 milliárd fontnyi finanszírozást nyújtott brit ügyfeleknek,

az előző évben pedig 6,3 milliárd fontot.

Emiatt még akkor is hatalmas összegű kártalanítás keletkezhet, ha az egy ügyfélre jutó visszatérítés ennek csak kis hányada.

A vállalat most várhatóan több százmillió fontos céltartalékot képez a várható kifizetésekre. Ez számviteli értelemben azt jelenti, hogy a VWFS már most költségként, illetve várható kötelezettségként számol el egy jelentős összeget, még mielőtt minden egyes ügyfél kártalanításának pontos összege ismertté válna.