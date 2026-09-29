Újabb csapás a Volkswagenre, hatalmas finanszírozási botrányba keveredhetett bele - több mint 1,5 milliárd euró lehet a kár
Akár 1,5 milliárd font, vagyis mintegy 1,75 milliárd euró veszteséget is okozhat a Volkswagennek a Nagy-Britanniában kirobbant autófinanszírozási botrány. A német autógyártó pénzügyi szolgáltató cége, a Volkswagen Financial Services (VWFS) várhatóan több százmillió fontot különít el azoknak az ügyfeleknek a kártalanítására, akiknek az elmúlt években problémás módon értékesítettek autófinanszírozást - értesült a Sky News.
- A botrány hátterében az autókereskedők és a finanszírozó cégek között működő jutalékos rendszer áll.
- Amikor egy brit vásárló részletre vagy hitelből vett autót, a kereskedő nem pusztán az autót adta el neki, hanem gyakran a finanszírozás közvetítőjeként is eljár.
- A hitelt valamely bank vagy az autógyártó saját pénzügyi vállalkozása – például a Volkswagen esetében a VW Financial Services – biztosította.
Ütköző érdekek hálójában
A problémát az okozta, hogy bizonyos konstrukciókban a kereskedő által kapott jutalék összefüggött az ügyfél által fizetett kamattal.
Minél magasabb kamatozású finanszírozást kötött az ügyfél, annál nagyobb jutalékot kaphatott a közvetítő.
Ez olyan érdekkonfliktust teremthetett, amelyben a kereskedőnek pénzügyi érdeke fűződött ahhoz, hogy az ügyfél számára drágább finanszírozást közvetítsen.
Óriási kockázat a Volkswagen számára a konstrukció
A brit pénzügyi felügyelet, az FCA szerint az érintett ügyfelek egy része nem kapott megfelelő tájékoztatást ezekről a jutalékokról és a finanszírozás árazásának módjáról. A most kialakított kártalanítási rendszer célja, hogy az arra jogosult autósok visszakaphassák az őket ért pénzügyi hátrány egy részét.
A Volkswagen számára azért különösen nagy a kockázat, mert a VW Financial Services a brit autófinanszírozási piac legnagyobb, közvetlenül autógyártóhoz tartozó finanszírozója. Vagyis
óriási mennyiségű Volkswagen-, Audi-, Škoda- és Seat-vásárlás mögött állhatott VWFS-finanszírozás.
- A VWFS 2024-ben önmagában közel 6 milliárd fontnyi finanszírozást nyújtott brit ügyfeleknek,
- az előző évben pedig 6,3 milliárd fontot.
- Emiatt még akkor is hatalmas összegű kártalanítás keletkezhet, ha az egy ügyfélre jutó visszatérítés ennek csak kis hányada.
A vállalat most várhatóan több százmillió fontos céltartalékot képez a várható kifizetésekre. Ez számviteli értelemben azt jelenti, hogy a VWFS már most költségként, illetve várható kötelezettségként számol el egy jelentős összeget, még mielőtt minden egyes ügyfél kártalanításának pontos összege ismertté válna.
Elemzők szerint a Volkswagennek már a 2025-ös pénzügyi évre legalább 500 millió fontot félre kellett tennie.
Korábbi becslések alapján azonban a teljes végső költség akár 1,5 milliárd font – nagyjából 1,75 milliárd euró – is lehet.
Ez különösen nagy összeg a VWFS brit üzletágának eredményéhez képest: a társaság 2024-ben 178,7 millió font üzemi profitot termelt. Az 1,5 milliárd fontos potenciális számla tehát több mint nyolcszorosa egy teljes év üzemi eredményének.
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az 1,5 milliárd font egyelőre becslés, nem végleges veszteség. Maga a Volkswagen sem közölt még ilyen összegű tényleges kárt. A VWFS közölte, hogy felelősen képzett céltartalékot, de a konkrét számokat csak éves beszámolójának nyilvánosságra hozatala után kívánja kommentálni.
Jönnek a perek
A Volkswagen emellett jogi úton is megtámadta az FCA kártalanítási rendszerét. A VWFS szerint annak végrehajtása jelentős pénzügyi hatással lenne a vállalatra.
Az eljárás miatt a kártalanítási program egyes részeit felfüggesztették, a bírósági tárgyalások pedig várhatóan decemberben vagy a jövő év elején kezdődnek.
Más nagy finanszírozók – köztük a Barclays, a Lloyds Banking Group, a Santander és a Close Brothers – szintén több százmillió fontos céltartalékokat képeztek, ugyanakkor nem mindegyikük választotta a jogi utat.
Történelmi léptékű átalakításba kezd az autógyártó
Történetének legnagyobb átalakításába kezd a Volkswagen: a felügyelőbizottság szeptember elején jóváhagyta azt a szerkezetátalakítási tervet, amely világszerte további mintegy 50 ezer állás megszüntetésével számol. Ez a már folyamatban lévő, szintén 50 ezres leépítésen felül értendő, vagyis
a német autóipari óriás összességében körülbelül százezer munkahelyet érintő karcsúsítást hajt végre.
A vállalat egyelőre nem közölte, hogyan oszlik meg az újabb leépítés az egyes márkák és országok között, ezért a magyarországi érdekeltségekre gyakorolt hatás is nyitott kérdés.
A döntés a Volkswagen 89 éves történetének legátfogóbb átalakítása. A csoport egyszerre próbál alkalmazkodni az amerikai importvámokhoz, a túlméretezett gyártókapacitásokhoz és a kínai autógyártók egyre agresszívebb versenyéhez. Különösen fájdalmas problémát jelent Kína, amely hosszú időn keresztül a Volkswagen egyik legfontosabb profitforrása volt, most azonban a német konszern gyenge kereslettel és egyre erősebb helyi versenytársakkal szembesül a világ legnagyobb autópiacán – írja a Reuters.