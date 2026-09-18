Nagy bajban van a Volkswagen: 10 milliárd euró is elúszhat, beszakadt az árfolyam – Kína vitte be az egyik legnagyobb ütést

A Volkswagen jelentősen rontotta idei eredményvárakozását: a német autóipari óriás már mindössze 1 százalékos működési eredményhányadra számít, szemben a korábban jelzett 4–5,5 százalékos sávval – írja a Financial Times. A társaság szerint az eredményt egyebek mellett a Porsche-részesedés értékének mintegy 6 milliárd eurós leírása, a kínai autópiac romló helyzete és a szerkezetátalakítás növekvő költségei terhelik.

A Volkswagen jelentősen rontotta idei eredményvárakozását

Fotó: Ronny Hartmann / AFP

Akár 10 milliárd euró is lehet a számla a Volkswagennél

A vállalat közlése szerint a különböző negatív hatások együttes eredményrontó hatása elérheti a 10 milliárd eurót. Ebben a Porsche-részesedés átértékelése mellett már a németországi átalakításokhoz kapcsolódó költségek is jelentős szerepet játszanak.

A Volkswagen az elmúlt időszakban történetének egyik legnagyobb átszervezését készítette elő. A szakszervezetekkel 2024-ben kötött megállapodás alapján a vállalat jelentős létszámcsökkentésre készül, és négy németországi üzemben is megszűnhet a járműgyártás.

A teljes program akár 100 ezer munkahelyet is érinthet.

A költségeket korábban a bankok is jelentősre becsülték: az UBS akár 7 milliárd eurós, a Bank of America pedig legfeljebb 10 milliárd eurós bruttó terhet valószínűsített. Az eredményvárakozás mostani rontásának okai között szerepelnek a korai nyugdíjazások finanszírozásának várható költsége, valamint az osnabrücki üzem tervezett értékesítéséhez kapcsolódó kiadások is.

Kínában 20 százalékkal zsugorodott a piac

A Volkswagen számára különösen fájdalmas a kínai autópiac visszaesése. Kína a világ legnagyobb autópiaca, ahol a német gyártó évek óta meghatározó szereplő, ám a helyi konkurencia egyre erősebb.

A kínai elektromosautó-gyártók, köztük

a BYD, és

a Xiaomi gyors térnyerése mellett a német prémiumgyártók is komoly nyomás alá kerültek.

A kínai szabályozási és adózási változások ráadásul a luxusautók piacát is kedvezőtlenül érintették.

A világ legnagyobb egységes piaca 20 százalékkal zsugorodott, és egyelőre nem látszik konszolidáció. Ez a trend bennünket is utólér

– mondta Arno Antlitz, a Volkswagen pénzügyi igazgatója. A vállalat szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy a kereslet gyorsabban tolódik a teljesen elektromos autók felé, miközben ezek értékesítése alacsonyabb marzsokat jelent.

A Mercedes-Benz vezetése a német autóipar válságában egyre keményebben próbálja ráirányítani németországi dolgozói figyelmét a kelet-európai gyárak, így a kecskeméti üzem költségelőnyére. Egy belső prezentáció szerint ugyanaz a munka Romániában több mint 80 százalékkal olcsóbb lehet, mint Németországban – részleteket itt talál.

Autógyárból haditechnikai üzem lehet

Az átalakítás egyik leglátványosabb példája az osnabrücki Volkswagen-üzem lehet. A gyárban 2027-ben megszűnhet az autógyártás, az üzemet pedig egy izraeli befektetési társaság veheti át.