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Nagy bajban van a Volkswagen: 10 milliárd euró is elúszhat, beszakadt az árfolyam – Kína vitte be az egyik legnagyobb ütést

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A Volkswagen akár 10 milliárd eurós eredménykieséssel is számolhat, miközben a kínai piac visszaesése, az elektromos autók alacsonyabb nyereségtartalma és a németországi átalakítások költségei egyszerre nehezednek a cégre. A bejelentésre a befektetők is gyorsan reagáltak: a Volkswagen részvényeinek árfolyama pénteken délután 7 százalékos esésben is volt.
VG
2026.09.18, 21:11
Frissítve: 2026.09.18, 21:12

A Volkswagen jelentősen rontotta idei eredményvárakozását: a német autóipari óriás már mindössze 1 százalékos működési eredményhányadra számít, szemben a korábban jelzett 4–5,5 százalékos sávval – írja a Financial Times. A társaság szerint az eredményt egyebek mellett a Porsche-részesedés értékének mintegy 6 milliárd eurós leírása, a kínai autópiac romló helyzete és a szerkezetátalakítás növekvő költségei terhelik.

Volkswagen VW német autógyártó
A Volkswagen jelentősen rontotta idei eredményvárakozását
Fotó: Ronny Hartmann / AFP

Akár 10 milliárd euró is lehet a számla a Volkswagennél

A vállalat közlése szerint a különböző negatív hatások együttes eredményrontó hatása elérheti a 10 milliárd eurót. Ebben a Porsche-részesedés átértékelése mellett már a németországi átalakításokhoz kapcsolódó költségek is jelentős szerepet játszanak.

A Volkswagen az elmúlt időszakban történetének egyik legnagyobb átszervezését készítette elő. A szakszervezetekkel 2024-ben kötött megállapodás alapján a vállalat jelentős létszámcsökkentésre készül, és négy németországi üzemben is megszűnhet a járműgyártás. 

A teljes program akár 100 ezer munkahelyet is érinthet.

A költségeket korábban a bankok is jelentősre becsülték: az UBS akár 7 milliárd eurós, a Bank of America pedig legfeljebb 10 milliárd eurós bruttó terhet valószínűsített. Az eredményvárakozás mostani rontásának okai között szerepelnek a korai nyugdíjazások finanszírozásának várható költsége, valamint az osnabrücki üzem tervezett értékesítéséhez kapcsolódó kiadások is.

Kínában 20 százalékkal zsugorodott a piac

A Volkswagen számára különösen fájdalmas a kínai autópiac visszaesése. Kína a világ legnagyobb autópiaca, ahol a német gyártó évek óta meghatározó szereplő, ám a helyi konkurencia egyre erősebb.

A kínai elektromosautó-gyártók, köztük 

  • a BYD, és 
  • a Xiaomi gyors térnyerése mellett a német prémiumgyártók is komoly nyomás alá kerültek. 

A kínai szabályozási és adózási változások ráadásul a luxusautók piacát is kedvezőtlenül érintették.

A világ legnagyobb egységes piaca 20 százalékkal zsugorodott, és egyelőre nem látszik konszolidáció. Ez a trend bennünket is utólér

– mondta Arno Antlitz, a Volkswagen pénzügyi igazgatója. A vállalat szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy a kereslet gyorsabban tolódik a teljesen elektromos autók felé, miközben ezek értékesítése alacsonyabb marzsokat jelent.

A Mercedes-Benz vezetése a német autóipar válságában egyre keményebben próbálja ráirányítani németországi dolgozói figyelmét a kelet-európai gyárak, így a kecskeméti üzem költségelőnyére. Egy belső prezentáció szerint ugyanaz a munka Romániában több mint 80 százalékkal olcsóbb lehet, mint Németországban – részleteket itt talál.

Autógyárból haditechnikai üzem lehet

Az átalakítás egyik leglátványosabb példája az osnabrücki Volkswagen-üzem lehet. A gyárban 2027-ben megszűnhet az autógyártás, az üzemet pedig egy izraeli befektetési társaság veheti át.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a tervek szerint a telephelyen a jövőben nem személyautók készülnek majd: 

a korábbi megállapodás alapján a Rafael izraeli védelmi vállalat légvédelmi rendszereihez szükséges alkatrészek gyártása indulhat meg, elsősorban a német és az európai piac számára.

Ez jól mutatja, milyen mélyreható változások előtt áll a német autóipar: miközben egyes hagyományos autógyártó kapacitások leépülnek, a felszabaduló ipari infrastruktúra új, többek között védelmiipari feladatokat kaphat.

A Volkswagen felügyelőbizottságának korábbi döntése után a részvények még mintegy 9 százalékkal emelkedtek, mivel a piac egy része azt remélte, hogy a nagyszabású átalakítások javíthatják a csoport versenyképességét. A mostani profitfigyelmeztetés azonban ismét rávilágított arra, hogy a Volkswagenre egyszerre több irányból nehezedik nyomás: Kína, az elektromos átállás, az amerikai vámok és a saját németországi költségszerkezete is komoly kihívást jelent.

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