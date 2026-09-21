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autógyártók

Újabb dráma a Volkswagennél: kiesett a világ a egyik legfontosabb részvényindexből, tovább szakadhat az árfolyam –„egzisztenciális a kockázat"

Európa legnagyobb autóipari konszernje sorra szenvedi el a csapásokat: kénytelen szembe nézni a kínai konkurenciával, a szerkezetátalakítás a vártnál többe kerül, az árfolyam egy év alatt 27 százalékkal zuhant. A Volkswagen most újabb csapást kapott, kiesett az egyik legfontosabb európai tőzsdeindexből. Ez további részvényárfolyam esést vetít előre, hiszen az indexkövető alapok kénytelenek lesznek eladni a papírt.
D. GY.
2026.09.21., 08:37

A Volkswagen 15 év után először került ki az euróövezet legfontosabb blue-chip részvényindexéből. A kereskedők szerint ez várhatóan további lefelé irányuló nyomást gyakorol majd a német autógyártó amúgy is megtépázott részvényárfolyamára.

Volkswagen
Folytatódik a Volkswagen vesszőfutása - részvényei kiestek a Stoxx 50 indexből, tovább szakadhat az árfolyam / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A wolfsburgi székhelyű vállalat részvényei a 2021-es tőzsdei rali során elért szintjük több mint háromnegyedét elvesztették, és mintegy 16 éves mélypontra kerültek. A Volkswagen most a Stoxx indexszolgáltató felülvizsgálata nyomán kikerült az egész euróövezetet lefedő Euro Stoxx 50 indexből. Az index saját meghatározása szerint az euróövezet „szuperágazatainak vezető vállalatait” követi.

Folytatódik a Volkswagen vesszőfutása

Európa egyik legismertebb iparvállalatának távozása – a Fiat és a Peugeot gyártóját, a Stellantist tavaly szintén eltávolították az indexből – rámutat azokra a veszélyekre, amelyeket az olcsóbb kínai versenytársak térnyerése jelent az autóipar számára. Emellett azt a befektetői szkepticizmust is tükrözi, amely a Volkswagen történelmi léptékű átalakítását övezi. A szerkezetátalakítás várhatóan 100 ezer munkahely megszüntetésével jár. 

Az egész ágazat nyomás alatt van, tekintettel azokra az egzisztenciális kockázatokra, amelyekkel szembesül 

mondta Michael Tyndall, a HSBC vezető globális autóipari elemzője. Hozzátette: a Volkswagen jelenlegi, nyomott értékeltsége azt a piaci aggodalmat is tükrözi, hogy mennyibe kerül majd az átalakítás.

Elemzők szerint a Volkswagen eltávolítása tovább fokozhatja a részvény árfolyamára nehezedő nyomást, mivel az indexet leképező tőzsdén kereskedett alapoknak el kell adniuk részesedéseiket.

A Stoxx adatai szerint 

  • 30 tőzsdén kereskedett alap, 
  • összesen 59 milliárd eurós piaci értékkel, követi az Euro Stoxx 50 indexet. 
  • Emellett több mint 110 ezer aktívan kezelt strukturált befektetési termék is kapcsolódik az indexhez, 
  • összesen több mint 68 milliárd eurós értékesítési volumen mellett.

„Az indexbe kerülés vagy az onnan való kikerülés nem változtat egy vállalat fundamentális erején” – közölte a Volkswagen, hozzátéve, hogy a csoport „továbbra is vonzó befektetési lehetőséget jelent a befektetők számára”, annak ellenére, hogy az autóipar történetének „legjelentősebb átalakulásán” megy keresztül.

A Stellantis részvényárfolyama tavalyi kikerülése óta csaknem megfeleződött, 

bár a vállalat időközben vezetőváltáson is átesett, és nehézségekkel küzd az Egyesült Államokban és Európában elért profitmarzsok javítása terén.

Az indexből szintén kikerül a holland információszolgáltató vállalat, a Wolters Kluwer. A két részvényt a finn mobiltelefon-óriás, a Nokia, valamint a francia közműszolgáltató, az Engie váltja. A Nokia az Nvidia támogatásával az elmúlt években újrapozicionálta magát, és adatközpontok hálózati szolgáltatójává alakult.

A profitfigyelmeztetés bedöntötte az árfolyamot

A Volkswagen – amely 2008-ban, egy hatalmas short squeeze, vagyis kényszerű shortzárási hullám idején rövid időre a világ legnagyobb piaci értékű vállalatává vált – 2000-ben került be először az Euro Stoxx 50 indexbe, két évvel annak indulása után. Legutóbb 2010 és 2011 között került ki az indexből, a globális pénzügyi válságot követően.

A hónap elején az autógyártó – amely Kínában zuhanó értékesítéssel, az Egyesült Államokban pedig magasabb vámokkal néz szembe – meglepetésszerű megállapodást jelentett be a szakszervezetekkel a vállalat karcsúsításáról. Ennek hatására a részvény árfolyama több mint 9 százalékkal emelkedett.

Pénteken azonban a részvény 8,3 százalékkal esett, miután a vállalat profitfigyelmeztetést adott ki. A Volkswagen ezt 

  • részben a Porsche-részesedésének értékére elszámolt 6 milliárd eurós értékvesztéssel, 
  • a kínai piac tartós visszaesésével és 
  • a szerkezetátalakítás növekvő költségeivel indokolta.

A német csoport – amely a Porsche mellett a Traton teherautógyártót is birtokolja – továbbra is az autóipar egyik legalacsonyabban értékelt részvénye a világon. 

A befektetők attól tartanak, hogy a vállalat összetett irányítási struktúrája akadályozhatja azokat a változtatásokat, amelyekre szükség lenne ahhoz, hogy lépést tartson a kínai versenytársak gyors térnyerésével.

A Volkswagen e havi árfolyam-emelkedése ellenére a vállalat 38 milliárd eurós piaci kapitalizációja csupán töredéke az éves, 322 milliárd eurós árbevételének.

Szkeptikus befektetők

„Ez a piaci értékeltség nagyon egyértelmű jelzést küld arról, hogy a befektetők mennyire szkeptikusak a Volkswagennel kapcsolatban” – mondta Simon Jäger, a német Flossbach von Storch vagyonkezelő portfóliómenedzsere a Financial Timesnak.

A Volkswagen szerint az átszervezés javítani fogja a vállalat pénzügyi teljesítményét, és „pozitív hatással kell lennie a Volkswagen részvényeire is”. A vállalat hozzátette, hogy középtávon célja a visszatérés az Euro Stoxx 50 indexbe.

A Ferrari, a BMW és a Mercedes-Benz az egyetlen autóipari részvények, amelyek még szerepelnek az Euro Stoxx 50 indexben.

„Ez a kor jele” – mondta egy rivális autóipari vállalat vezetője a Volkswagen indexből való kikerüléséről. Hozzátette: a döntés reputációs hatása várhatóan nagyobb lesz, mint a tényleges befektetői tőkekiáramlás.

A Volkswagen kikerülésével 16-ra csökken a német blue-chip vállalatok száma az euróövezet legfontosabb részvényindexében. Ez jól mutatja, milyen tartós nehézségekkel küzdenek a német tőzsdei óriásvállalatok.

Az elmúlt öt évben a német Euro Stoxx-vállalatok részindexe jelentősen elmaradt a teljes index teljesítményétől. A Stoxx adatai szerint 

  • a német részindex évesített hozama 10,9 százalék volt, 
  • szemben a teljes Euro Stoxx 50 12,5 százalékos évesített hozamával.
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