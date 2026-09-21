Újabb dráma a Volkswagennél: kiesett a világ a egyik legfontosabb részvényindexből, tovább szakadhat az árfolyam –„egzisztenciális a kockázat"

A Volkswagen 15 év után először került ki az euróövezet legfontosabb blue-chip részvényindexéből. A kereskedők szerint ez várhatóan további lefelé irányuló nyomást gyakorol majd a német autógyártó amúgy is megtépázott részvényárfolyamára.

Folytatódik a Volkswagen vesszőfutása - részvényei kiestek a Stoxx 50 indexből, tovább szakadhat az árfolyam / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A wolfsburgi székhelyű vállalat részvényei a 2021-es tőzsdei rali során elért szintjük több mint háromnegyedét elvesztették, és mintegy 16 éves mélypontra kerültek. A Volkswagen most a Stoxx indexszolgáltató felülvizsgálata nyomán kikerült az egész euróövezetet lefedő Euro Stoxx 50 indexből. Az index saját meghatározása szerint az euróövezet „szuperágazatainak vezető vállalatait” követi.

Folytatódik a Volkswagen vesszőfutása

Európa egyik legismertebb iparvállalatának távozása – a Fiat és a Peugeot gyártóját, a Stellantist tavaly szintén eltávolították az indexből – rámutat azokra a veszélyekre, amelyeket az olcsóbb kínai versenytársak térnyerése jelent az autóipar számára. Emellett azt a befektetői szkepticizmust is tükrözi, amely a Volkswagen történelmi léptékű átalakítását övezi. A szerkezetátalakítás várhatóan 100 ezer munkahely megszüntetésével jár.

Az egész ágazat nyomás alatt van, tekintettel azokra az egzisztenciális kockázatokra, amelyekkel szembesül

– mondta Michael Tyndall, a HSBC vezető globális autóipari elemzője. Hozzátette: a Volkswagen jelenlegi, nyomott értékeltsége azt a piaci aggodalmat is tükrözi, hogy mennyibe kerül majd az átalakítás.

Elemzők szerint a Volkswagen eltávolítása tovább fokozhatja a részvény árfolyamára nehezedő nyomást, mivel az indexet leképező tőzsdén kereskedett alapoknak el kell adniuk részesedéseiket.

A Stoxx adatai szerint

30 tőzsdén kereskedett alap,

összesen 59 milliárd eurós piaci értékkel, követi az Euro Stoxx 50 indexet.

Emellett több mint 110 ezer aktívan kezelt strukturált befektetési termék is kapcsolódik az indexhez,

összesen több mint 68 milliárd eurós értékesítési volumen mellett.

„Az indexbe kerülés vagy az onnan való kikerülés nem változtat egy vállalat fundamentális erején” – közölte a Volkswagen, hozzátéve, hogy a csoport „továbbra is vonzó befektetési lehetőséget jelent a befektetők számára”, annak ellenére, hogy az autóipar történetének „legjelentősebb átalakulásán” megy keresztül.

A Stellantis részvényárfolyama tavalyi kikerülése óta csaknem megfeleződött,

bár a vállalat időközben vezetőváltáson is átesett, és nehézségekkel küzd az Egyesült Államokban és Európában elért profitmarzsok javítása terén.