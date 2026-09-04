Történetének legnagyobb átalakításába kezd a Volkswagen: a felügyelőbizottság csütörtökön jóváhagyta azt a szerkezetátalakítási tervet, amely világszerte további mintegy 50 ezer állás megszüntetésével számol. Ez a már folyamatban lévő, szintén 50 ezres leépítésen felül értendő, vagyis a német autóipari óriás összességében körülbelül százezer munkahelyet érintő karcsúsítást hajt végre. A vállalat egyelőre nem közölte, hogyan oszlik meg az újabb leépítés az egyes márkák és országok között, ezért a magyarországi érdekeltségekre gyakorolt hatás is nyitott kérdés.

Itt a vége: megszületett a történelmi döntés a Volkswagen teljes átalakításáról, még 50 ezer embert rúgnak ki – most fog kiderülni, hogyan érinti Magyarországot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A döntés a Volkswagen 89 éves történetének legátfogóbb átalakítása. A csoport egyszerre próbál alkalmazkodni az amerikai importvámokhoz, a túlméretezett gyártókapacitásokhoz és a kínai autógyártók egyre agresszívebb versenyéhez. Különösen fájdalmas problémát jelent Kína, amely hosszú időn keresztül a Volkswagen egyik legfontosabb profitforrása volt, most azonban a német konszern gyenge kereslettel és egyre erősebb helyi versenytársakkal szembesül a világ legnagyobb autópiacán – írja a Reuters.

Újabb 50 ezer munkahelyet szüntetnek meg

A Volkswagen közlése szerint a globális létszám „további alapvető kiigazítására” van szükség. Ennek részeként körülbelül 50 ezer álláshely megszüntetésével számolnak világszerte. Ez azért különösen jelentős, mert egy másik, ugyancsak 50 ezer munkahelyet érintő létszámcsökkentési program már jelenleg is folyamatban van.

A társaság ugyanakkor nem részletezte, hogy az újabb leépítés mikor kezdődik,

mely országokat érinti leginkább, illetve hogyan oszlik majd meg a Volkswagen-csoport különböző márkái között. Emiatt egyelőre az sem állapítható meg, hogy a magyarországi működésre milyen közvetlen következményekkel jár a most elfogadott program.

A következő időszakban ezért az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy a Volkswagen mely gyártóhelyeket, márkákat és vállalati egységeket tekinti stratégiailag nélkülözhetetlennek, illetve hol lát további költségcsökkentési lehetőséget.

Négy német gyár jövője is bizonytalanná vált

Az átalakítás egyik legérzékenyebb része négy németországi üzemet érint.

A Volkswagen alternatív lehetőségeket keres az emdeni, zwickaui, neckarsulmi és hannoveri gyár számára,

amelyek a következő évtized során fokozatosan kifuthatnak jelenlegi modelljeikből.