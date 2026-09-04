Itt a vége: megszületett a történelmi döntés a Volkswagen teljes átalakításáról, még 50 ezer embert rúgnak ki – most fog kiderülni, hogyan érinti Magyarországot
Történetének legnagyobb átalakításába kezd a Volkswagen: a felügyelőbizottság csütörtökön jóváhagyta azt a szerkezetátalakítási tervet, amely világszerte további mintegy 50 ezer állás megszüntetésével számol. Ez a már folyamatban lévő, szintén 50 ezres leépítésen felül értendő, vagyis a német autóipari óriás összességében körülbelül százezer munkahelyet érintő karcsúsítást hajt végre. A vállalat egyelőre nem közölte, hogyan oszlik meg az újabb leépítés az egyes márkák és országok között, ezért a magyarországi érdekeltségekre gyakorolt hatás is nyitott kérdés.
A döntés a Volkswagen 89 éves történetének legátfogóbb átalakítása. A csoport egyszerre próbál alkalmazkodni az amerikai importvámokhoz, a túlméretezett gyártókapacitásokhoz és a kínai autógyártók egyre agresszívebb versenyéhez. Különösen fájdalmas problémát jelent Kína, amely hosszú időn keresztül a Volkswagen egyik legfontosabb profitforrása volt, most azonban a német konszern gyenge kereslettel és egyre erősebb helyi versenytársakkal szembesül a világ legnagyobb autópiacán – írja a Reuters.
Újabb 50 ezer munkahelyet szüntetnek meg
A Volkswagen közlése szerint a globális létszám „további alapvető kiigazítására” van szükség. Ennek részeként körülbelül 50 ezer álláshely megszüntetésével számolnak világszerte. Ez azért különösen jelentős, mert egy másik, ugyancsak 50 ezer munkahelyet érintő létszámcsökkentési program már jelenleg is folyamatban van.
A társaság ugyanakkor nem részletezte, hogy az újabb leépítés mikor kezdődik,
mely országokat érinti leginkább, illetve hogyan oszlik majd meg a Volkswagen-csoport különböző márkái között. Emiatt egyelőre az sem állapítható meg, hogy a magyarországi működésre milyen közvetlen következményekkel jár a most elfogadott program.
A következő időszakban ezért az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy a Volkswagen mely gyártóhelyeket, márkákat és vállalati egységeket tekinti stratégiailag nélkülözhetetlennek, illetve hol lát további költségcsökkentési lehetőséget.
Négy német gyár jövője is bizonytalanná vált
Az átalakítás egyik legérzékenyebb része négy németországi üzemet érint.
A Volkswagen alternatív lehetőségeket keres az emdeni, zwickaui, neckarsulmi és hannoveri gyár számára,
amelyek a következő évtized során fokozatosan kifuthatnak jelenlegi modelljeikből.
Ferdinand Dudenhoeffer autóipari elemző szerint a következő tíz hónapban intenzív tárgyalások várhatók ezeknek a telephelyeknek a jövőjéről. A modellgyártás leépítése 2031-től kezdődhet meg fokozatosan.
Ez még nem jelenti automatikusan az üzemek bezárását. A vállalat éppen azt vizsgálja, milyen más feladatot vagy termelést kaphatnak a későbbiekben, a mostani döntés azonban egyértelművé teszi, hogy a jelenlegi struktúra hosszabb távon nem marad változatlan.
Majdnem belső háború lett a Volkswagenből
A megállapodást heteken keresztül feszült tárgyalások előzték meg. Az egyik oldalon a vállalat vezetése és a legnagyobb tulajdonosi körhöz tartozó Porsche SE állt, a másikon pedig a szakszervezetek és Alsó-Szászország tartomány, amely a Volkswagen második legnagyobb részvényese.
A konfliktus odáig fajult, hogy a menedzsment egy rendkívüli közgyűlés összehívását is mérlegelte
annak érdekében, hogy a munkavállalói érdekképviseletek és Alsó-Szászország ellenállása ellenére keresztülvigye terveit. Erre végül nem kerül sor. A most elfogadott kompromisszum ugyanakkor egyszerűsíti a Volkswagen rendkívül összetett vállalati struktúráját, és korlátozza a felügyelőbizottság befolyását bizonyos fontos döntésekben.
A testületben a szakszervezetek és Alsó-Szászország együtt többséggel rendelkeznek, ezért a változtatás hosszabb távon érdemben módosíthatja a konszernen belüli erőviszonyokat. Korábban az is felmerült, hogy különválasztják a Volkswagen személyautó- és alkatrészüzletágát, ez a lehetőség azonban a megállapodásban már nem szerepel.
A győri Audi miatt Magyarországnak különösen fontos a Volkswagen átalakítása
A Volkswagen-csoport átszervezése Magyarország számára azért különösen fontos, mert a győri Audi az egyik meghatározó európai termelési bázis, ahol motorok és járművek is készülnek. A Seat márka 2029-ig történő kivezetését is mérlegeli, miközben a spanyol piacon egyre inkább a gyorsabban növekvő Cuprára helyezné a hangsúlyt. Ez Győrnek kedvezhet, mivel az Audi Hungariánál Cupra-modellekhez is gyártanak motorokat, így a márka erősödése újabb feladatokat hozhat a magyar üzemnek.
A helyzet ugyanakkor korántsem kockázatmentes, mert korábbi német sajtóhírek szerint
hosszabb távon még a győri gyár jövője is szerepelt a Volkswagen stratégiai forgatókönyveiben.
Az Audi Hungaria vezetése ezért már korábban nagyobb rugalmasságot kért a dolgozóktól, hogy szükség esetén más gyártási területeken is munkába állhassanak. A Volkswagen mostani döntései így közvetlenül befolyásolhatják, hogy Győr milyen modellekhez és hajtásláncokhoz kap újabb megrendeléseket a következő években. A magyar üzem pozíciója végső soron azon múlhat, hogy a csoport költségcsökkentése és portfóliótisztítása során mely gyárakat tekinti hosszú távon versenyképesnek és stratégiailag fontosnak.