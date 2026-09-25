A Volkswagent még az ág is húzza: újabb súlyos probléma ütötte fel a fejét, milliókat érint – visszahívják az autókat

Közel egymillió Volkswagen- és Audi-tulajdonost érinthet Németországban a nagyszabású visszahívás, miután problémát találtak a kormánymű egyik rögzítésénél – írja a Handelsblatt. A német Szövetségi Közlekedési Hatóság (KBA) adatai szerint világszerte ennél jóval nagyobb lehet az érintett kör: csak a Volkswagen esetében több mint 2,15 millió autóról van szó.

A Volkswagen szerint az autók továbbra is használhatók / Fotó: Best Auto Photo

A probléma egy, a kormánymű rögzítésénél használt csavarhoz kapcsolódik. A hatóság szerint a csavar korrodálhat, majd eltörhet, ami szélsőséges esetben a kormányzás kieséséhez vezethet. A javítás során a jelenlegi alkatrészt korrózióállóbb csavarra cserélik. A KBA eddig nem tud olyan anyagi kárról vagy személyi sérülésről, amelyet erre a hibára lehetne visszavezetni.

A Volkswagen Golf és a Tiguan is érintett

A visszahívás a

Golf,

Golf Variant,

Tiguan,

Touran,

Caddy

egyes példányait érinti. A szóban forgó autókat 2013. szeptember 24. és 2024. július 1. között gyártották. Világszerte 2 159 054 Volkswagen lehet érintett, ebből 895 832 Németországban.

A probléma az Audi Q3 egyes példányainál is fennáll. Ennél a modellnél a 2017. október 31. és 2024. május 23. között gyártott autók érintettek. Világszerte 696 547 Q3-ról van szó, közülük 58 555 fut Németországban.

A két márkát együtt nézve így világszerte csaknem 2,86 millió autót érinthet a probléma, Németországban pedig több mint 954 ezret.

Egyetlen csavar okozhat komoly problémát

A hiba hátterében az állhat, hogy nedvesség kerülhet a kormánymű rögzítéséhez, ami hosszabb idő alatt korróziót okozhat. Ha a csavar feje letörik, a kormánymű már csak egy másik ponton kapcsolódik az első tengely segédkeretéhez.

Nagy terhelés esetén ez további károsodáshoz, szélsőséges esetben pedig a kormányzás teljes elvesztéséhez vezethet.

A Volkswagen szerint az autók továbbra is használhatók. A gyártó az érintett járművek tulajdonosait visszahívja a márkaszervizekbe, ahol a problémás csavart korrózióállóbb alkatrészre cserélik. A javítás a tulajdonosok számára díjmentes. A Volkswagen visszahívási kódja 48VS, a KBA az ügyet 17016R referenciaszámon tartja nyilván.