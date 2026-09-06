Von der Leyen Grönlandra utazik, hogy fricskát mutasson az amerikai elnöknek – "Minden hónapban kapunk Trumptól képeslapokat"
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kétnapos látogatásra Grönlandra utazik, amelynek célja, hogy megerősítse a blokk támogatását a Donald Trump amerikai elnök által áhított dán autonóm terület iránt. A politiks holnap aláírja az Európai Unió és Grönland közötti közös nyilatkozatot – írja az ír közszolgálati média, az RTÉ.
Von der Leyen Grönlandra utazik, hogy fricskát mutasson az amerikia elnöknek – "Minden hónapban kapunk Trumptól képeslapokat"
„Grönland egyre fontosabbá válik az EU számára, mint az Északi-sarkvidék kapuja, valamint geopolitikai elhelyezkedése, kritikus nyersanyagai és az északi-sarkvidéki biztonságban betöltött szerepe miatt” – mondta Marc Jacobsen, a Dán Királyi Védelmi Főiskola kutatója az újságíróknak.
Grönland azok után került reflektorfénybe, hogy Donald Trump amerikai elnök idén korábban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból ellenőriznie kell a hatalmas sarkvidéki szigetet, bár végül kizárta az erőszakos annektálás lehetőségét. Egy dán-grönlandi-amerikai munkacsoport azóta is rendszeresen ülésezik, hogy megoldást találjanak a kialakult helyzetre.
Trump fenyegetéseit követően az európai országok széles körben támogatták Dániát és Grönlandot, januárban pedig von der Leyen „hatalmas” uniós befektetést ígért Grönlandon az Északi-sarkvidék biztonságának fokozása érdekében. Brüsszel azt is javasolta, hogy a blokk következő, 2028–2034-es költségvetésében a Grönlandnak nyújtott közvetlen uniós segélyt duplázzák meg 530 millió euróra.
A Financial Times szerint von der Leyen várhatóan további 200 millió eurós támogatást javasol majd a mai és holnapi látogatása során.
Látogatása egybeesik a NATO Arctic Shield katonai gyakorlatának kezdetével, amelyen tíz ország katonái vesznek részt.
Több, mint szimbolikus lépés Von der Leyen utazása
Mikaa Blugeon-Mered, a Quebeci Egyetem geopolitikai kutatója „nem jelentéktelen véletlennek” nevezte az időzítést. A Trump-adminisztráció többször is azzal vádolta Dániát, hogy elhanyagolja Grönland és az Északi-sarkvidék biztonságát.
Dánia azóta újra befektetett a régióba, akárcsak a NATO, amely az év elején indította el Arctic Sentry misszióját. „Az EU nem tud olyan katonai biztonsági garanciát nyújtani Grönlandnak, mint a NATO, de politikailag fontos dolgot nyújthat: egyértelmű jelzést arról, hogy Grönland nincs egyedül” – mondta Jacobsen úr.
Az üzenet annál is fontosabb, mivel az Egyesült Államok továbbra is nyomást gyakorol Grönlandra – bár Trump kevésbé hangos különmegbízottja, Jeff Landry májusi látogatása óta.
Hónapról hónapra kapunk „képeslapokat” Trumptól vagy a hozzá közel állóktól Grönlandról, ami azt mutatja, hogy nem felejtették el
– jegyezte meg Blugeon-Mered. Az egyik ilyen kép, amelyet Mr. Trump májusban a Truth Social oldalon tett közzé, a szigetre pillanta, „Hello, Grönland!” címmel. Augusztusban egy amerikai olajtársaság Grönland egy távoli régiójában végzett előkészítő műveleteiről szóló médiajelentések ismét aggodalmat keltettek a szigettel kapcsolatban. A projektet egy texasi székhelyű vállalat vezeti, amelynek engedélyeit a 2021-es olaj- és gázkutatási és -kitermelési moratórium előtt adták ki, és nyugtalanná tette a helyieket és a hatóságokat. A hatóságok eljárási okokra hivatkozva még nem engedélyezték a vállalatnak a kutatófúrásokat.
Grönland a bányászati ipar fejlesztésével is küzd, ami segíthetne neki finanszírozni a Dániától való függetlenségét. Ezen a területen a grönlandi és az európai érdekek „nagymértékben kiegészítik egymást” – mondta Jacobsen. „Grönlandnak beruházásokra, infrastruktúrára és piacokra van szüksége ahhoz, hogy megvalósítsa bányászati ambícióit, míg az EU biztonságosabb és diverzifikáltabb hozzáférést keres a kritikus nyersanyagokhoz” – mondta.
Grönland geológiai potenciáljának megvalósítása azonban nehezebbnek bizonyul a vártnál.
Több mint 60 vállalat rendelkezik mintegy 135 bányászati engedéllyel, de jelenleg csak két bánya működik. „A kérdés az, hogy a jelenlegi geopolitikai lendület végül megváltoztatja-e a játékszabályokat” – mondta Jacobsen. Blugeon-Mered szerint von der Leyen grönlandi látogatása – amely két éven belül a második – erős jelzés arra vonatkozóan, hogy az európai befektetések hosszú távúak. Az EU-főbiztos látogatása során tárgyalásokat folytat Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel, Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel és Dánia másik önkormányzattal rendelkező területének, a Feröer-szigeteknek a kormányfőjével.