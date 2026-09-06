Von der Leyen Grönlandra utazik, hogy fricskát mutasson az amerikai elnöknek – "Minden hónapban kapunk Trumptól képeslapokat"

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kétnapos látogatásra Grönlandra utazik, amelynek célja, hogy megerősítse a blokk támogatását a Donald Trump amerikai elnök által áhított dán autonóm terület iránt. A politiks holnap aláírja az Európai Unió és Grönland közötti közös nyilatkozatot – írja az ír közszolgálati média, az RTÉ.

Von der Leyen Grönlandra utazik, hogy fricskát mutasson az amerikia elnöknek – "Minden hónapban kapunk Trumptól képeslapokat" Fotó: Anadolu via AFP

Von der Leyen Grönlandra utazik, hogy fricskát mutasson az amerikia elnöknek – "Minden hónapban kapunk Trumptól képeslapokat"

„Grönland egyre fontosabbá válik az EU számára, mint az Északi-sarkvidék kapuja, valamint geopolitikai elhelyezkedése, kritikus nyersanyagai és az északi-sarkvidéki biztonságban betöltött szerepe miatt” – mondta Marc Jacobsen, a Dán Királyi Védelmi Főiskola kutatója az újságíróknak.

Grönland azok után került reflektorfénybe, hogy Donald Trump amerikai elnök idén korábban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból ellenőriznie kell a hatalmas sarkvidéki szigetet, bár végül kizárta az erőszakos annektálás lehetőségét. Egy dán-grönlandi-amerikai munkacsoport azóta is rendszeresen ülésezik, hogy megoldást találjanak a kialakult helyzetre.

Trump fenyegetéseit követően az európai országok széles körben támogatták Dániát és Grönlandot, januárban pedig von der Leyen „hatalmas” uniós befektetést ígért Grönlandon az Északi-sarkvidék biztonságának fokozása érdekében. Brüsszel azt is javasolta, hogy a blokk következő, 2028–2034-es költségvetésében a Grönlandnak nyújtott közvetlen uniós segélyt duplázzák meg 530 millió euróra.

A Financial Times szerint von der Leyen várhatóan további 200 millió eurós támogatást javasol majd a mai és holnapi látogatása során.

Látogatása egybeesik a NATO Arctic Shield katonai gyakorlatának kezdetével, amelyen tíz ország katonái vesznek részt.

Több, mint szimbolikus lépés Von der Leyen utazása

Mikaa Blugeon-Mered, a Quebeci Egyetem geopolitikai kutatója „nem jelentéktelen véletlennek” nevezte az időzítést. A Trump-adminisztráció többször is azzal vádolta Dániát, hogy elhanyagolja Grönland és az Északi-sarkvidék biztonságát.