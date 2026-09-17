Sokkolta a tagállamokat Ursula von der Leyen bejelentése Kanada társulásáról – veszélyes és meggondolatlan az ötlet

Ursula von der Leyen az Európai Unió első társult tagjává tenné Kanadát, csakhogy erről előzetesen egyetlen tagállammal sem egyeztetett. Az Európai Bizottság elnökének váratlan bejelentése értetlenséget és aggodalmat váltott ki az uniós fővárosokban, miután jelenleg sem ilyen tagsági forma, sem az ehhez szükséges jogi keret nem létezik - írja a Politico. Ráadásul ahogy másik cikkünkben megírtuk: Donald Trump súlyos vámokkal fenyegette meg az Európai Uniót, miután Brüsszel felvetette, hogy Kanadát az EU első társult tagjává tenné. Trump „nevetségesnek” nevezte az ötletet, és azt mondta, akár az Európával folytatott kereskedelmet is leállíthatják, miközben Kanada egyre szorosabbra fűzné kapcsolatait az európai országokkal

Ursula von der Leyen meglepte a tagállamokat is Kanada társulásának ötletével/Fotó: AFP

Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben szerdán elmondott évértékelő beszédében jelentette be, hogy megnyitná az utat Kanada előtt, hogy az Európai Unió első „társult tagjává” váljon. A javaslatot a jelen lévő képviselők állva tapsolták meg, az Európai Bizottság elnöke pedig ezt követően megölelte a beszédet Strasbourgban hallgató Mark Carney kanadai miniszterelnököt. A látványos politikai gesztus azonban teljesen váratlanul érte az uniós kormányokat – írta a brüsszeli portál.

A kormányok nem tudtak von der Leyen kezdeményezéséről

A lapnak négy európai diplomata is azt mondta, hogy kormányukat nem tájékoztatták a bejelentés előtt. Egyikük veszélyesnek és meggondolatlannak nevezte az eljárást. Von der Leyen az ötletet még azon a beszéd előtti egyeztetésen sem említette, amelyen az uniós tagállamok nagyköveteit tájékoztatta terveiről. – Senki sem tudja igazán, hogy ez mit jelent – fogalmazott az egyik diplomata.

A Politico szerint még az Európai Bizottság bővítési ügyekkel foglalkozó részlegét sem vonták be a javaslat előkészítésébe. Ez különösen azért figyelemre méltó, mert az uniós tagságról, illetve az esetleges új tagsági formákról nem a bizottság elnöke dönt, ehhez a tagállamok támogatása, sőt akár az uniós szerződések módosítása is szükséges lehet.