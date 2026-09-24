Óriási botrányt okozott a szerb államfő New Yorkban: Vucic betámadta az ENSZ-t és Horvátországot – „Büszkék náci múltjukra”
Komoly indulatokat váltott ki Aleksandar Vucic szerb elnök New York-i felszólalása, amelynek jelentős részét a nemzetközi rend bírálatának, Koszovónak és Szerbia elmúlt évtizedekben elszenvedett sérelmeinek szentelte.
A horvát Index beszámolója szerint Vucic azt állította, hogy az ENSZ Alapokmányát és a nemzetközi jog szabályait nem minden országgal szemben alkalmazzák azonos módon.
Vucic: ki nyitotta ki Pandora szelencéjét?
A szerb elnök szerint ma szinte minden világpolitikai vezető az ENSZ Alapokmányának tiszteletben tartását követeli, miközben Szerbia esetében korábban ugyanezeket az elveket figyelmen kívül hagyták.
Vucic ennek legfontosabb példájaként az 1999-es NATO-beavatkozást, majd Koszovó függetlenségének elismerését említette.
A szerb államfő szerint világossá kell tenni, ki és mikor „nyitotta ki Pandora szelencéjét” az ENSZ Alapokmányának figyelmen kívül hagyásával, és mikor indult el a világ rossz irányba. Érvelése szerint a nyugati hatalmak maguk teremtettek precedenst azzal, ahogyan Szerbiával szemben eljártak.
Vucic ismét leszögezte, hogy Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét. Azt állította, hogy a nemzetközi közösség másként értelmezi a területi integritás elvét Szerbia esetében, mint más országoknál. Szerbia ugyanakkor továbbra is támogatja Ukrajna területi integritását.
A szerb elnök azt is felrótta, hogy Belgrád az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi elvárást teljesített, köztük együttműködött a hágai törvényszékkel, ám szerinte ezért cserébe nem kapta meg azt, amit korábban ígértek neki.
Horvátországnak is nekiment a szerb elnök
Vucic beszédének egyik legélesebb része azonban már nem Koszovóról vagy a nyugati hatalmakról szólt, hanem Horvátországról. A szerb elnök azt mondta, Szerbia számára különösen fájdalmas, amikor a környezetében a nácizmus örökségének társadalmi rangra emelését látja.
Ezután közvetlenül Horvátországot nevezte meg.
Vucic állítása szerint Horvátország „büszke náci múltjára”, miközben napjainkban is náci jelszavakat és szimbólumokat használnak az országban. A szerb elnök Jasenovacot is felidézte, ahol a második világháború idején működő usztasa rezsim koncentrációs táborrendszerében szerbeket, zsidókat, romákat és más üldözötteket gyilkoltak meg.
Kiemelte: a szerbek nem fogadhatják el a múlt legsötétebb ideológiáinak újjáéledését, ezért – mint fogalmazott – az ilyen forrásból érkező „erkölcsi leckék” elfogadhatatlanok Szerbia számára.
Trumpban lát lehetőséget Szerbia
A szerb államfő az Egyesült Államokról is beszélt. Donald Trump amerikai elnökben Szerbia szerinte lehetőséget lát egy „igazságosabb világrend” kialakítására.
Vucic úgy fogalmazott, hogy Szerbiát korábban „eltaposták”, legyőzni azonban nem tudták, az ország pedig „főnixként emelkedett fel a hamvaiból”.
Mindezzel párhuzamosan megerősítette, hogy Szerbia továbbra is az európai integrációt tekinti stratégiai céljának. Belgrád ugyanakkor meg akarja őrizni önálló külpolitikáját és szoros kapcsolatait Ázsia, Afrika, valamint a globális dél országaival.
Szerbia külpolitikájának egyik legnagyobb ellentmondása továbbra is ebből fakad: miközben hivatalosan az Európai Unió tagjelöltje, szoros kapcsolatokat tart fenn
- Oroszországgal
- és Kínával,
és nem csatlakozott az Ukrajna elleni orosz invázió miatt Moszkvával szemben bevezetett uniós szankciókhoz. Vucic New Yorkban Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel is találkozott. Kallas a szerb elnökkel és Albin Kurti koszovói kormányfővel folytatott külön megbeszélései után a Belgrád és Pristina közötti kapcsolatok normalizálásának felgyorsítását, valamint a korábban megkötött megállapodások végrehajtását sürgette.