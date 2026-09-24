Óriási botrányt okozott a szerb államfő New Yorkban: Vucic betámadta az ENSZ-t és Horvátországot – „Büszkék náci múltjukra”

Komoly indulatokat váltott ki Aleksandar Vucic szerb elnök New York-i felszólalása, amelynek jelentős részét a nemzetközi rend bírálatának, Koszovónak és Szerbia elmúlt évtizedekben elszenvedett sérelmeinek szentelte.

Vucic ismét leszögezte, hogy Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét / Fotó: AFP

A horvát Index beszámolója szerint Vucic azt állította, hogy az ENSZ Alapokmányát és a nemzetközi jog szabályait nem minden országgal szemben alkalmazzák azonos módon.

Vucic: ki nyitotta ki Pandora szelencéjét?

A szerb elnök szerint ma szinte minden világpolitikai vezető az ENSZ Alapokmányának tiszteletben tartását követeli, miközben Szerbia esetében korábban ugyanezeket az elveket figyelmen kívül hagyták.

Vucic ennek legfontosabb példájaként az 1999-es NATO-beavatkozást, majd Koszovó függetlenségének elismerését említette.

A szerb államfő szerint világossá kell tenni, ki és mikor „nyitotta ki Pandora szelencéjét” az ENSZ Alapokmányának figyelmen kívül hagyásával, és mikor indult el a világ rossz irányba. Érvelése szerint a nyugati hatalmak maguk teremtettek precedenst azzal, ahogyan Szerbiával szemben eljártak.

Vucic ismét leszögezte, hogy Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét. Azt állította, hogy a nemzetközi közösség másként értelmezi a területi integritás elvét Szerbia esetében, mint más országoknál. Szerbia ugyanakkor továbbra is támogatja Ukrajna területi integritását.

A szerb elnök azt is felrótta, hogy Belgrád az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi elvárást teljesített, köztük együttműködött a hágai törvényszékkel, ám szerinte ezért cserébe nem kapta meg azt, amit korábban ígértek neki.

Horvátországnak is nekiment a szerb elnök

Vucic beszédének egyik legélesebb része azonban már nem Koszovóról vagy a nyugati hatalmakról szólt, hanem Horvátországról. A szerb elnök azt mondta, Szerbia számára különösen fájdalmas, amikor a környezetében a nácizmus örökségének társadalmi rangra emelését látja.

Ezután közvetlenül Horvátországot nevezte meg.

Vucic állítása szerint Horvátország „büszke náci múltjára”, miközben napjainkban is náci jelszavakat és szimbólumokat használnak az országban. A szerb elnök Jasenovacot is felidézte, ahol a második világháború idején működő usztasa rezsim koncentrációs táborrendszerében szerbeket, zsidókat, romákat és más üldözötteket gyilkoltak meg.