Fordulat: egyelőre megmenekült a Wizz Air, mégsem kell bezárnia a belgrádi bázisát

A magyar hátterű diszkont-légitársaság a 2026/27-es téli menetrendi időszakban is fenntartja belgrádi bázisát, mivel a szerb légügyi hatóság elhalasztotta a külföldi légitársaságokra vonatkozó új szabályozás hatálybaléptetését. A Wizz Air korábban arra figyelmeztetett, hogy az előírások az Air Serbia versenytársait hozhatják hátrányos helyzetbe – írja a SeeNews.

A Wizz Air a halasztás után a következő téli szezonban is Belgrádban marad. / Fotó: NurPhoto via AFP

Fél év haladékot kapott a Wizz Air

A Wizz Air kedden közölte, hogy a halasztás után a következő téli szezonban is Belgrádban marad. „Továbbra is elkötelezettek vagyunk kollégáink, utasaink és hosszú távú szerbiai jelenlétünk mellett, és reméljük, hogy a halasztás olyan végleges megoldáshoz vezet, amely támogatja a tisztességes versenyt és a további beruházásokat” – közölte a társaság a közösségi médiában.

A vita hónapok óta tart a Wizz Air és a szerb légügyi hatóság között, mely kapcsán a légitársaság júniusban arról számolt be, hogy a szerb hatóságok lényegében a belgrádi bázisműködésének megszüntetésére akarják kényszeríteni.

A konfliktus a szerb Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (CAD) által elfogadott szabálymódosításon pattant ki. Az új előírások alapján ugyanis a hatóság a menetrend szerinti nemzetközi járatokra főszabály szerint csak akkor adna engedélyt, ha azok a légitársaság saját országából indulnak vagy oda érkeznek. Az Európai Unióban bejegyzett légitársaságok esetében valamely uniós tagállam is lehet a járat kiindulási vagy végpontja.

A szabályok azonban komoly problémát jelenthetnek a Wizz Air belgrádi működésének, mivel a társaság szerbiai bázisáról számos európai célállomásra repül.

A CAD hétfőn a szerb hivatalos közlönyben megjelent döntéssel hat hónappal elhalasztotta az új szabályozás alkalmazását. Az előírások így csak 2027. március 28-án lépnének hatályba.

A Világgazdaság korábbán megírta: a Wizz Air előzőleg már rámutatott, hogy a módosítás sérti Szerbia Európai Közös Légtér létrehozásáról szóló megállapodásból eredő kötelezettségeit. A légitársaság szerint az új szabályozás célja az állami tulajdonú Air Serbia védelme a piaci versenytől.