Nagyot csalódtak Váradiék döntésében a szomszédban: legnagyobb piacának mondott nemet a Wizz Air – kiderült, melyik országot választotta a fapados, a Ryanair is oda megy

Annak ellenére, hogy jelenleg Románia a Wizz Air legnagyobb piaca, a magyar hátterű légitársaság mégis Lengyelországot választotta új pilótaképző központja helyszínéül. A beruházásért Románia is versenyben volt, de a döntés szempontjait a vállalat üzleti titokra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra – írja a román Economica.net Megint vesztettünk című cikkében.

A Wizz Air csalódást okozott a román gazdaságnak, nem vitte oda a pilótaképző központot/ Fotó:

A Wizz Air megerősítette a román gazdasági portálnak, hogy a hír igaz, a következő pilótaképző központját Lengyelországban tervezi felépíteni. A társaság ugyanakkor nem árulta el, milyen feltételek alapján választotta ki a beruházás helyszínét. A portál kérdésére azt válaszolták, hogy nem hozhatják nyilvánosságra a hasonló döntések során figyelembe vett bizalmas szempontokat, és magát a beruházást sem kommentálhatják.

Csalódtak a románok a Wizz Air döntésében

A döntés azért különösen fájó Romániának, mert Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója tavaly év végén még úgy nyilatkozott, hogy Bukarest mérete, valamint a teljes román piac jelentősége miatt az ország az egyik lehetséges helyszíne lehet egy későbbi képzési beruházásnak. Viszont azt is hozzátette akkor, hogy a társaság több lehetőséget is vizsgál. A cikk megemlíti, hogy az idei év elején Ilie Bolojan román miniszterelnök is találkozott Váradi Józseffel. A vállalat kezdeményezésére megtartott megbeszélésen a kelet-európai légi közlekedési ágazat helyzete, valamint a Wizz Air romániai fejlődési lehetőségei szerepeltek napirenden.

Ez lesz a Wizz Air harmadik képzési központja

A lengyelországi létesítmény a légitársaság harmadik oktatóközpontja lesz a budapesti és a római után. A Wizz Air több mint 30 millió eurót fordított budapesti képzési központjára, míg a 2018-ban megnyitott római létesítmény 38 millió euróba került.

Nem ez az első eset, hogy Románia egy légiközlekedési beruházásnál alulmarad Lengyelországgal szemben.

A Ryanair 2016-ban Romániát is vizsgálta egy informatikai központ lehetséges helyszíneként, végül azonban akkor is Lengyelország mellett döntöttek. Az ír légitársaság tavaly egy új képzési központot is megnyitott Lengyelországban, 134 millió eurós beruházással.