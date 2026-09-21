Nagyot csalódtak Váradiék döntésében a szomszédban: legnagyobb piacának mondott nemet a Wizz Air – kiderült, melyik országot választotta a fapados, a Ryanair is oda megy
Annak ellenére, hogy jelenleg Románia a Wizz Air legnagyobb piaca, a magyar hátterű légitársaság mégis Lengyelországot választotta új pilótaképző központja helyszínéül. A beruházásért Románia is versenyben volt, de a döntés szempontjait a vállalat üzleti titokra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra – írja a román Economica.net Megint vesztettünk című cikkében.
A Wizz Air megerősítette a román gazdasági portálnak, hogy a hír igaz, a következő pilótaképző központját Lengyelországban tervezi felépíteni. A társaság ugyanakkor nem árulta el, milyen feltételek alapján választotta ki a beruházás helyszínét. A portál kérdésére azt válaszolták, hogy nem hozhatják nyilvánosságra a hasonló döntések során figyelembe vett bizalmas szempontokat, és magát a beruházást sem kommentálhatják.
Csalódtak a románok a Wizz Air döntésében
A döntés azért különösen fájó Romániának, mert Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója tavaly év végén még úgy nyilatkozott, hogy Bukarest mérete, valamint a teljes román piac jelentősége miatt az ország az egyik lehetséges helyszíne lehet egy későbbi képzési beruházásnak. Viszont azt is hozzátette akkor, hogy a társaság több lehetőséget is vizsgál. A cikk megemlíti, hogy az idei év elején Ilie Bolojan román miniszterelnök is találkozott Váradi Józseffel. A vállalat kezdeményezésére megtartott megbeszélésen a kelet-európai légi közlekedési ágazat helyzete, valamint a Wizz Air romániai fejlődési lehetőségei szerepeltek napirenden.
Ez lesz a Wizz Air harmadik képzési központja
A lengyelországi létesítmény a légitársaság harmadik oktatóközpontja lesz a budapesti és a római után. A Wizz Air több mint 30 millió eurót fordított budapesti képzési központjára, míg a 2018-ban megnyitott római létesítmény 38 millió euróba került.
Nem ez az első eset, hogy Románia egy légiközlekedési beruházásnál alulmarad Lengyelországgal szemben.
A Ryanair 2016-ban Romániát is vizsgálta egy informatikai központ lehetséges helyszíneként, végül azonban akkor is Lengyelország mellett döntöttek. Az ír légitársaság tavaly egy új képzési központot is megnyitott Lengyelországban, 134 millió eurós beruházással.
Megduplázná bevételeit a Wizz Air
A Wizz Air a március 31-én lezárult pénzügyi év végén 8450 embert foglalkoztatott, közöttük 1250 pilótát. A légitársaság számításai szerint a pilóták száma a 2029 márciusában záruló üzleti évre 1650-re, 2032 márciusára pedig 2100-ra emelkedhet.
Románia jelenleg a Wizz Air legnagyobb piaca, ahol a légitársaság 51 százalékos részesedéssel piacvezető,
- Albániában 50 százalék,
- Magyarországon 40 százalék,
- Bulgáriában 34 százalék,
- Lengyelországban pedig 26 százalék a társaság piaci részesedése.
A vállalat jelentős növekedéssel számol az évtized végéig. A 2030. március 31-én záruló pénzügyi évre 10 milliárd eurós árbevételt tervez, szemben a 2026 márciusában lezárt üzleti évben elért közel 5,7 milliárd euróval. A Wizz Air flottája addigra 335, kizárólag neo típusú Airbus repülőgépből állhat, az éves utasforgalom pedig elérheti a 127 millió főt. A légitársaság a legutóbbi, márciusban lezárult pénzügyi évben 69,7 millió utast szállított – írja az Economica.
Másik friss hír a Wizz Airrel kapcsotban egy budapesti tárgyalás volt. A múlt héten számoltunk be róla, hogy Magyarországon járt a moldovai házelnök. Azonban nemcsak politikai tárgyalásokra érkezett. Grosu a Wizz Air budapesti képviselőivel is találkozik, ahol a moldovai légiközlekedés fejlesztéséről, a légi összeköttetések bővítéséről és új útvonalak indításának lehetőségéről tárgyaltak.