Több tízezer utas követeli, hogy maradjon a Wizz Air: falhoz állította a szerbeket a fapados, hogy tegyenek rendet – „Döntsenek végre!"

A Wizz Air arra szólította fel a szerb hatóságokat, hogy sürgősen rendezzék azt a szabályozási vitát, amely a légitársaság belgrádi bázisának működését veszélyezteti. A vállalat szerint a kialakult bizonytalanság több száz munkavállaló és több millió szerb utas jövőjét is érintheti – számolt be a Biznis.

Veszélyben lehet a Wizz Air belgrádi bázisa/Fotó: Xavier Bonilla / AFP

A Wizz Air petícióját már többezren aláírták

A légitársaság közleményében azt írta: a kérdés egyszerű, vagyis hogy Szerbia azt szeretné-e, hogy a nemzetközi vállalatok beruházzanak, munkahelyeket teremtsenek és növeljék a versenyt, vagy inkább megnehezíti a működésüket.

A Wizz Air közlése szerint az elmúlt több mint 15 évben több százmillió eurót fektetett be Szerbiában, és eddig több mint 14 millió utast szállított. Csak idén nyáron több mint 700 ezer utast repített több mint 3000 járaton. A vállalat közvetlenül több mint 200 embernek ad munkát, emellett pedig több ezer munkahelyet támogat a turizmusban, a vendéglátásban, a légiközlekedésben és a szerb gazdaság más területein.

A Wizz Air szerint azonban az idén bevezetett szabályozási változások veszélybe sodorják a belgrádi bázis fenntarthatóságát. A cég szerint ez már nem csupán egyetlen légitársaság ügye:

munkahelyekről,

a versenyről,

a megfizethető utazás lehetőségéről,

Szerbia európai összeköttetéseiről

és a nemzetközi befektetők szerb piacba vetett bizalmáról is szó van.

A vállalat arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság már vizsgálja, összhangban vannak-e a szerb légiközlekedési szabályok idei módosításai Szerbia európai közös légtérre vonatkozó kötelezettségeivel. A Wizz Air szerint a szerb utasok is egyértelműen kifejezték véleményüket: eddig 25 ezren írták alá azt a petíciót, amely a légitársaság belgrádi bázisának és szerbiai működésének megőrzését sürgeti.

„Azt kérjük, hogy biztosítsák a Wizz Air akadálytalan működését Belgrádban, amelyet 15 évnyi jelenlét után most veszély fenyeget”

– nyilatkozta Nevena Todorovic, a Wizz Air belgrádi légiutas-kísérői bázisának vezetője.

A cég arra kéri a szerb hatóságokat, hogy szüntessék meg a bizonytalanságot, és olyan tisztességes, átlátható, diszkriminációmentes szabályokat vezessenek be, amelyek lehetővé teszik, hogy a légitársaságok egyenlő feltételek mellett versenyezzenek.